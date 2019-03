5 top potravin, které podpoří spalování tuků

1. Jablka

Ne náhodou patří jablko mezi symboly hubnutí a štíhlé linie. Vysoký obsah pektinu (druhu vlákniny) obsažený v jablkách váže na sebe vodu, čímž omezuje vstřebávání tuků. Vyšší obsah vlákniny propůjčuje tomuto ovoci schopnost nás nasytiti a vzdálit od nás hlad.

Další benefit jablek spočívá v jejich nízkém obsahu kalorií. Jablka mohou částečně uspokojit naši touhu po sladkém a zrychlit náš metabolismus.

Zakousněte se do jablka – pomůže vám ke štíhlé linii a navíc si pochutnáte.

2. Ovesné vločky

Ovesné vločky jsou oblíbené nejen u sportovců. Rovněž je mají oblibě i ti, kteří se snaží zbavit se nadbytečných kil. Ovesné vločky mají sice nemalé množství kalorií, tuto nevýhodu však vyvažují vysokým obsahem vlákniny i schopností nás na delší dobu nasytit a dodat nám energii.

Rovněž vám pomohou udržet stálou hladinu glukózy v krvi, což je klíčové nejen pro hubnutí. Prudké vzestupy a poklesy hladiny glukózy v krvi vedou k tloustnutí a k diabetu mellitu 2. typu.

Ovesné vločky podporují spalování tuků, to se však netýká některých výrobků z nich, jako jsou například instantní ovesné kaše, müsli Tyto a jim podobné výrobky jsou totiž plné cukru, případně javorového sirupu, a tím i kalorií.

Naopak ovesná kaše a müsli, které si připravíte doma, vám pomohou zhubnout a dodají vám potřebnou energii. Je však třeba tato jídla připravit tak, aby měla co nejméně kalorií.

Například ovesná kaše, připravená z plnotučného mléka, důkladně omaštěná a posypaná spoustou cukru vaše hubnutí naopak zbrzdí, zatímco kaše z polotučného mléka, nemaštěná (ovesné vločky obsahují dost tuku), bez cukru, zato s ovocem (například jablky) a skořicí naopak podpoří vaše hubnutí.

Ovesné vločky mohou být i vaší svačinou, stačí je přidat do bílého jogurtu, spolu s kousky ovoce.

3. Grapefruit

Pokud chcete zhubnout, je třeba jíst méně ovoce, to však neplatí o grapefruitu. Toto mírně hořké, citrusové ovoce obsahuje spoustu vlákniny a minimum kalorií, což z něho dělá výbornou potravinu pro hubnutí.

Málo kalorií a hodně vlákniny však nejsou jediné vlastnosti, kterými se může grapefruit pyšnit. Obsahuje totiž antioxidant naringenin, který podporuje využití inzulínu, čímž udržuje stálou hladinu glukózy v krvi. Rovněž v něm najdeme látky, které podporují spalování tuků.

4. Vejce

Vejce byly donedávna zatracovány pro svůj vyšší obsah cholesterolu. Naštěstí vědci objevili, že vejce nejsou viníkem vyšší hladiny cholesterolu v krvi. A to je dobře. Vejce totiž ve skutečnosti patří mezi nejzdravější potraviny.

Jsou plné živin, nikoliv však kalorií, těch mají naopak málo (jedno velké vejce má necelých 80 kJ). Najdeme v nich bílkoviny, spoustu vitamínů a minerálů. Navíc dokáží na delší dobu nasytit.

Vejce mají v kuchyni široké využití. Lze je přidat do zeleninových salátů a dalších zeleninových jídel, k bramborám, luštěninám. Hodí se na zahuštění polévek a do dalších jídel. Víte, že přidáním vejce do dušené či vařené zeleniny získáte chutné jídlo, které obsahuje pouhých 300 kJ?

Vejce jsou nejen nízkokalorická potravina, která na delší dobu zasytí. Rovněž zrychlují metabolismus a podporují spalování tuků. Vděčí za to vysokému obsahu bílkovin, které obsahují všechny esenciální aminokyseliny (tělo je potřebuje, ale neumí si je samo vyrobit) ve správném poměru.

Právě toto složení aminokyselin dělá z vajec dobrého spalovače tuků.

5. Ryby

Bílkoviny nám pomáhají hubnout a udržet si štíhlou linii. Avšak mnohé potraviny, které patří mezi bohaté zdroje bílkovin, jsou rovněž bohatými zdroji tuků. Chceme-li zhubnout, potřebujeme zařadit do svého jídelníčku potraviny bohaté na bílkoviny, zato chudé na tuky a tím i na kalorie. Jednou z těchto potravin jsou ryby (kromě tučných ryb).

Ryby jsou známé jako zdroj bílkovin a omega-3 mastných nenasycených kyselin. Když se řekne omega-3 nenasycené mastné kyseliny, každému, kdo se jen trochu zajímá o zdravou výživu, se hned vybaví jejich blahodárné účinky na naše srdce a cévy, případně i jejich protizánětlivé účinky.

Vědci objevili, že omega-3 mastné nenasycené kyseliny jsou rovněž dobrým spalovačem tuků. Kromě toho, že podpoří spalování tuků, snižují pocit hladu. Vděčí za to nejen své schopností na delší dobu nasytit.

Omega-3 mastné nenasycené kyseliny totiž podporují tvorbu leptinu, hormonu zodpovědného za pocit sytosti. Není náhoda, že štíhlí lidé a lidé s normální tělesnou hmotností mají více hormonu leptinu, zatímco obézní jedinci mají naopak více ghrelinu, hormonu hladu.

Mají-li nám ryby pomoci zhubnout, záleží na jejich výběru a úpravě. Například pečená nízkotučná ryba (například treska) se zeleninou a pohankou je vynikajícím jídlem, které podpoří hubnutí. Chutná jídla lze připravit také z vařených či dušených ryb.

Zato po smažených rybách nebo dokonce po drcených rybách (například rybí prsty) naopak přibereme. Ani smažený kapr, tradiční štědrovečerní jídlo, není vhodný pro hubnutí. Kapr patří mezi ryby s vyšším obsahem tuku a tím i kalorií. Kalorie navíc zvýšíme obalením a smažením. O jeho tradiční příloze, klasickém bramborovém salátu, plném majonézy, ani nemluvě.