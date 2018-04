7 důvodů, proč se nám na jaře daří lépe hubnout

1. Máme silnou motivaci

Jarní dny nás donutily konečně odložit teplé zimní oblečení, avšak tím najednou vynikly tukové polštáře, které byly řadu měsíců skryty pod svetry, bundami nebo kabáty. Jarní slunce i pohled do kalendáře nám připomínají léto a vyvolávají v nás představu našeho těla v plavkách, topech či krátkých tričkách.

Horké letní dny nám jako zrcadlo ukáží naši postavu. Jelikož chceme vypadat co nejlépe, máme na jaře silnou motivaci zbavit se do léta kil, která jsme nabrali v zimě. Která žena nechce vypadat elegantně?

Jaro je silnou motivací k hubnutí i pro muže. Muži se chtějí v létě pyšnit svými svaly, nikoli svými tukovými polštářky.

2. Máme chuť na zeleninu

Zatímco v zimě jsme se zelenině vyhýbali obloukem, jaro v nás naopak probudilo chuť na zeleninu. Různé saláty, špenát, rukola, karotka, a další zelenina spolu s naklíčenými semeny a jarními bylinkami vévodí našemu jídelníčku, jak postupně přichází jejich sezóny. Máme dokonce chuť i na kvašenou zeleninu.

Naše tělo nás totiž na jaře nutí k doplnění vitamínů, které mu po zimě chybí. V pažitce, petrželi, řeřiše, v listech kopřiv a pampelišek i v dalších jarních rostlinách najdeme kromě vitamínů také enzymy a další důležité látky pro naše tělo.

Strava bohatá na zeleninu a bylinky je zpravidla díky minimu kalorií a vysokému obsahu vlákniny i dalších zdraví prospěšných látek nedílnou součástí mnoha jídelníčků redukční diety.

3. Naše tělo vyžaduje pestrou a méně kalorickou stravu

Po zimním období si chce naše tělo odpočinout od hutné stravy, bohaté na kalorie. Na jaře máme chuť na různá zdravá, méně kalorická jídla, kterých bychom si v zimě ani nevšimli.

Na jaře se taktéž objevuje čerstvá zelenina i bylinky, které zpestřují náš jídelníček. Jaro je také obdobím, kdy naše tělo vyžaduje menší množství jídla než v zimě.

4. Jarní počasí láká k pohybovým aktivitám

Prodlužující se dny a teplé slunečné počasí nás doslova vybízí k pobytu venku a pohybu. Dlouhé toulky jarní přírodou, cyklistika, běhání a další venkovní sporty nás na jaře doslova přitahují. S prodlužujícími dny roste také naše chuť ke cvičení.

V jarních dnech nám nedělá problém chodit často pěšky, naopak chceme být co nejdéle venku. Svižná chůze patří mezi aerobní pohybové aktivity, tedy aktivity, po kterých se hubne. Kromě toho je chůze nejpřirozenějším pohybem.

Pohyb spolu se správnou skladbou stravy patří k základním pilířům úspěšného hubnutí.

Pokud jste patřili mezi lidi, kteří v zimě hodně jedli a málo se hýbali, vaše svaly jsou ochablé a je třeba, aby si postupně zvykly na pohyb. Začněte proto s pozvolným pohybem a postupně zvyšujte zátěž.

S příchodem jara se přirozeně mění naše strava, hutnější pokrmy v jídelníčku nahrazuje ovoce, zelenina či bylinky.

5. Na jaře na nás v hubnutí číhá nejméně překážek

Jarní počasí je ideální pro pohyb – není ani příliš chladno, ani příliš horko. Na jaře se chce naše tělo očistit a odpočinout si od méně zdravých, kalorických jídel. Jaro má také pozitivní vliv na naši psychiku.

Jaro proto charakterizuje minimum překážek v hubnutí. Jedinou překážku mohou představovat Velikonoce (ty jsou naštěstí krátké) a jarní únava. Pokud víte, jak s ní zatočit, jarní období vám už další překážky v hubnutí nenabídne.

Jaké překážky na nás číhají v ostatních ročních obdobích?

V létě na nás číhají lákadla v podobě dovolených, večírků či různých posezeních u alkoholu, zmrzlinových pohárů a dalších kalorických dobrůtek. Je nám příjemně a neuvědomujeme si, kolik zbytečných kalorií navíc jsme svému tělu dodali.

Deštivé, nevlídné podzimní počasí a zkracující se dny v nás pro změnu vyvolávají spleen a nedostatek energie. Do ničeho nemáme chuť, nejraději bychom lenošili a zaháněli podzimní deprese něčím sladkým.

V zimě máme přirozený sklon se málo hýbat a jíst hutná, kalorická jídla, která naše tělo zahřejí. Kromě toho zimní svetry, kabáty, bundy skryjí leckteré kilo navíc nejen před očima okolí, ale i před naším pohledem.

V zimě slavíme také Vánoce, které jsou pro mnohé z nás svátky nadbytku tučného a sladkého jídla. Po Vánocích ihned přichází Silvestr a než se stihneme pustit do novoročního předsevzetí hubnout, naši snahu zmaří plesová sezóna. S příchodem jara však všechny tyto překážky odpadají a nastává ideální období začít shazovat přebytečná kila.

6. Na jaře si naše tělo říká o detoxikaci

Během zimního období byla životospráva většiny z nás více či méně nezdravá. Díky tomu je naše tělo zaneseno škodlivými odpadními látkami vzniklými při biochemických reakcích. Jaro je obdobím, kdy se naše tělo chce zbavit těchto látek, obdobím, kdy se chce očistit.

K detoxikaci nás vede také chuť na zeleninu a na zdravá, méně kalorická jídla. Zatímco jsme v zimě málo pili, na jaře máme naopak větší potřebu tekutin. Naše tělo si žádá zejména vodu, zeleninové šťávy a neslazené bylinkové čaje.

Detoxikace nás zbaví škodlivých odpadních látek, čímž nám pomůže v hubnutí. Usazené škodlivé odpadní látky způsobují například zadržování vody v těle, což je jednou z brzd úspěšného hubnutí.

7. Jaro je příznivé pro naši psychiku

Základem pro hubnutí je kromě správné skladby i množství stravy a dostatku vhodného pohybu také vyrovnaná psychika. Jarní sluníčko zahání všechny spleeny a chmurné nálady. Na jaře se krásně relaxuje. Už nemáme potřebu zahánět špatnou náladu sladkostmi. Stačí vyrazit do sluncem zalité přírody a nálada je rázem lepší.

Probouzející se příroda na nás působí pozitivně, jsme plni optimismu, máme chuť do různých aktivit, chceme být dlouho venku, zatímco v zimě jsme se snažili naopak být venku co nejméně. Ne náhodou je jaro symbolem nového života a nových začátků. Nebojte se tedy chopit tuto příležitost a pustit se do smysluplnějšího životního stylu.