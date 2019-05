7 následků sedavého způsobu života

Naše tělo je určeno k pohybu a pohyb potřebuje (například klouby bez dostatku pohybu nemohou správně fungovat). Není divu, že se sedavý způsob života negativně podepisuje na našem zdraví. Tady je 7 negativních následků, které sebou sedavý životní styl přináší:

1. Obezita

Nedostatek pohybu znamená nedostatečný výdej energie. Přidá-li se k tomu velké množství stravy bohaté na kalorie, obezita na sebe nenechá dlouho čekat. Fyzická aktivita má také velký vliv na činnost hormonů. Při sedavém způsobu života se snižuje citlivost receptorů na leptin, hormon sytosti, následkem čehož se nedostavuje pocit sytosti tak rychle, jak by měl.

Kromě toho navíc tukové buňky produkují větší množství tohoto hormonu. Výsledkem je častý pocit hladu a přejídání. Sedavý způsob života má také negativní vliv na hladinu inzulínu v krvi, která je úzce spjata s hospodařením glukózy, pocity hladu a tloustnutím. Hormon inzulín podporuje ukládáním tuku do tukových zásob, zejména v oblasti břicha.

2. Poruchy metabolismu tuků a sacharidů

Mezi neblahé následky sedavého způsobu života patří také poruchy metabolismu tuků a sacharidů. Při dlouhém sezení dochází ke zpomalení lymfatického a krevního oběhu i k omezení vyplavování lipázy (enzym štěpící tuky) do krve. Tuky nejsou dostatečně štěpeny, dostávají se krví zpět do oběhu a ukládají se v tepnách i v podkoží. Výsledkem je ateroskleróza a obezita.

Sedavý způsob života má negativní vliv i na hormon inzulín a tím i na metabolismus sacharidů. Při sedavém způsobu života se snižuje citlivost tkání na inzulín, vzniká inzulínová rezistence a po určité době i diabetes mellitus 2. typu. Diabetes mellitus 2. typu a obezita spolu velmi úzce souvisejí. Je-li v krvi vyšší hladina glukózy, nemá tělo potřebu využívat tuky jako zdroj energie. Tuk přijatý potravou nespotřebuje, ale uloží ho do tukových zásob.

3. Nemoci srdce a cév

Nedostatek pohybu vede k pozitivní energetické bilanci, kdy je příjem energie vyšší než její výdej i k přebytku sacharidů a tuků. Nespotřebované sacharidy se v těle přemění na tuk a cholesterol a spolu s tuky se usazují pod kůží i na vnitřních stěnách cév. Usazování tuků na vnitřních stěnách cév podporuje také omezení vyplavování lipázy do krve.

Vlivem stále narůstajícího množství usazenin dochází k zužování cév a k poruchám prokrvení. Tím se výrazně zvyšuje riziko vzniku infarktu myokardu a cévní mozkové příhody. Poruchy prokrvení se projevují také dušnosti a bolestí. Lidé žijící sedavým způsobem života často trpí vysokým krevním tlakem i zvýšenou hladinou cholesterolu a krevních tuků.

4. Úbytek svalové hmoty, bolesti páteře

Mezi další následky sedavého způsobu života patří zkracování vazů, svalů a úbytek svalové hmoty. Pohybová aktivita je jednou z nezbytných podmínek pro udržení svalové hmoty. Při nedostatku pohybu nejsou svalové buňky dostatečně obnovovány a vyživovány. Svaly jsou náchylnější k zánětům, dostatečně se neprokrvují a tím ani neokysličují a nevyživují.

Sedavý způsob života nedává kostem dostatečný impuls k obnově. Následně dochází k řídnutí kostí a k osteoporóze. Lidé, kteří mají nedostatek pohybu, bývají často obézní. Nadměrná tělesná hmotnost představuje nepřiměřenou zátěž pro páteř a klouby. Ke špatné stabilizaci páteře vedou také povolené břišní a zádové svaly. To vede nejen k bolesti. Pokud tento stav trvá delší dobu, dochází k trvalé degeneraci a deformaci páteře a pohybového aparátu.

5. Trávicí potíže

Při nedostatku pohybu dochází ke zpomalení střevní peristaltiky, což se projevuje nadýmáním, bolestmi břicha a zácpou. Mnozí lidé při těchto potížích sáhnou po volně prodejných lécích, místo aby si dopřáli dostatek pohybu. Pohyb zrychlí pohyb střev a tím i proces trávení a odstraní potíže, způsobené zpomalením střevní peristaltiky.

6. Zrychlení procesu stárnutí

Někteří lidé vypadají mladší, než je jejich skutečný věk, jiní naopak starší. Tajemství mládí spočívá v dostatečné pravidelné fyzické aktivitě. Vědci zjistili, že sedavý způsob života podporuje zkracování klíčových částí DNA, nazývaných telomery. Jedná se o části chromozomu, tvořící koncové oblasti jeho ramen. Příčinou je pravděpodobně rychlejší stárnutí buněk.

S přibývajícím věkem se telomery zkracují a buňky se stávají náchylnější k poškození. Sedavý způsob života urychluje zkracování telomer, čímž urychluje proces stárnutí. Lidé, kteří zařadili do svého denního režimu dostatek pohybu, mají délku telomerů srovnatelnou s o deset let mladšími pohybově neaktivními jedinci.

7. Stavy úzkosti a deprese

Sedavý způsob života se negativně podepisuje nejen na našem tělesném zdraví a délce našeho života. Sedavý způsob života může být také příčinou stavů úzkostí a depresí. Podle výsledků vědeckých výzkumů se zvyšuje riziko vzniku úzkostí a depresí v závislosti na čase stráveném sezením.

Jak předejít těmto problémům?

Řešení je jednoduché – omezit dobu strávenou sezením a udělat si ve svém denním rozvrhu místo na dostatek pohybu. Máte-li sedavé zaměstnání, využívejte všechny možnosti pohybu.

Jednou z možností je zkrátit si dobu oběda a chvíli se projít. Choďte co nejvíce pěšky, nevyhýbejte se ani chůzi do schodů nebo do kopce. Délka svižné chůze by měla být denně alespoň 30 minut. Pokud se večer po příchodu z práce cítíte unaveni, zacvičte si nebo se jděte projít.

Chvíle fyzické aktivity vám pomůže více než sezení na pohovce u televize nebo u počítače. Najděte si čas na sport a na výlety do přírody. Tento čas se vám bohatě zúročí zvýšenou fyzickou i psychickou kondicí a tím i vyšší kvalitou života.