7 nejčastějších důvodů, proč se nám nedaří nabrat svaly

1. Přetrénovanost

Jste v posilovně jako doma, tvrdě dřete a cítíte se neustále unavení a podráždění? Pokud ano, naložili jste svým svalům nadměrnou zátěž, čímž jste překročili jejich možnosti regenerace. Stručně řečeno, jste přetrénovaní.

Vlivem přetrénování probíhá ve vašem těle více katabolických (rozkladných) než anabolických (růstových) procesů. Svaly však logicky potřebují pro svůj růst anabolické procesy. V důsledku přetrénování vám svaly nerostou, či se dokonce zmenšují, klesá váš výkon, zato vás neustále provází únava, nechuť k jídlu, podrážděnost a problémy se spaním.

Zároveň však máte strach vynechat trénink, bojíte se, že vám tím snahu o růst svalů kompletně pokazíte. A vaše situace se dál a dál zhoršuje.

Svaly potřebují ke svému růstu nejen trénink, ale také dostatek odpočinku a času k regeneraci, jinak vám neporostou.

2. Nadbytek bílkovin

Snad každý, kdo navštívil posilovnu, ví, že pro nárůst svalů jsou nutné bílkoviny. To je sice pravda, neplatí však tvrzení, že čím více bílkovin do sebe nacpeme, tím větší budeme mít svaly.

Někteří výrobci proteinových doplňků nám doporučují konzumovat obrovské dávky bílkovin. Nejde jim ale vůbec o to, aby nám rostly svaly, ale pouze o to, abychom hojně používali jejich přípravky. Pokud možno co nejvíce každý den, načež si budeme brzy muset koupit další. Jinými slovy, jde jim o zisk.

Naše tělo je totiž schopné zpracovat pouze určité množství bílkovin. Pokud je toto množství překročeno, zůstává určitá část aminokyselin nevyužita. Část těchto aminokyselin tělo vyloučí, část přemění na tuk a glykogen.

Při odbourání nevyužitých aminokyselin se vytváří toxický čpavek. V lepším případě si při nadbytku bílkovin vykoledujeme únavu, zažívací potíže, potlačení regenerace a následné zpomalení růstu svalů. V horším případě si poškodíme ledviny. Nadbytek bílkovin totiž představuje nadměrnou zátěž pro ledviny.

Někteří sportovci se snaží obelstít své tělo anabolickými steroidy. Jejich tělo sice získá schopnost zpracovat obrovské množství bílkovin a svaly jim rychle rostou. Má to však háček. Anabolické steroidy mají na lidský organismus spoustu vedlejších negativních účinků.

Poškozené oči, infarkt či jiné nemoci srdce a cév, deprese, změny nálad a osobnosti, agresivita, impotence, jaterní cirhóza, selhání ledvin – to jsou některé prokázané následky dlouhodobého užívání anabolických steroidů.





3. Nevhodné cviky

Této chyby se dopouštějí někteří začátečníci. Hledají nejlepší a nejefektivnější cviky, avšak očekávaný výsledek se stále nedostavuje. Nejde pouze o to cvičit tvrdě a snažit se zvedat co nejtěžší váhy. Jde také o to, jak cvičit.

Nováčci, kteří předtím nikdy aktivně necvičili ani se nehýbali si neuvědomují, že nejlépe fungují základní cviky jako dřepy, bench press, overhead press či mrtvý tah. Tyto multikloubové cviky zrychlují nárůst růstového hormonu během tréninku, zapojují do akce téměř všechny svaly a mají také příznivý vliv na spalování tuků.

Další chybou je přílišné používání kardio cvičení. Při správném kardio cvičení se spaluje tuk, avšak svaly vám neporostou. Naopak. Při nadbytku kardio cvičení dochází ke spalování svalové hmoty. Pokud chcete, aby vám rostly svaly, a nechcete se vzdát kardia cvičení, poraďte se se svým trenérem, kdy a jak kardio zařadit, aby nepůsobilo vůči vaší snaze nabrat svalovou hmotu kontraproduktivně.

4. Nadbytek jednoduchých sacharidů

Po tvrdém tréninku si tělo žádá jednoduché sacharidy, aby co nejdříve doplnilo ztracenou energii. To je sice v pořádku, ale jen tehdy, pokud si nedopřáváme příliš mnoho jednoduchých sacharidů.

Nemusí se jednat zrovna o dortíky, sušenky a další sladkosti, nadbytek jednoduchých sacharidů můžete dodat tělu i trochou ovoce či lžičkou medu. Jednoduché sacharidy nám dodají rychle energii, rychle nás zasytí, jejich vydatnost je však malá, a tak se brzy dostaví hlad.

Nadbytek jednoduchých sacharidů znamená nadbytek energie. Nadbytečnou energii tělo přemění na tuk a uloží ho do tukových zásob. O to rozhodně nestojíme, pokud netrpíme podváhou a nedostatkem tukových zásob.

Proto je ideální po tréninku a proteinovém nápoji (který zpravidla obsahuje menší množství nějakého cukru, např. sacharózy) za další zhruba půl hodinku až 40 minut naplánovat jídlo obsahující pomalé sacharidy (např. brambory, vločky, pohanku) , které vás zasytí a pomůže vám v tomto stavu pár hodin do dalšího jídla vydržet.





5. Dehydratace

Naše svaly obsahují velké množství vody - a nejen svaly. Voda tvoří až 60 % naší tělesné hmotnosti. Je zcela nezbytná pro biochemické procesy v našem těle, pro vylučování toxických odpadních látek z těla i pro správnou funkci ledvin.

Dostatek vody potřebují také naše svaly, jinak nejsou schopny podávat dobré výkony. Nedostatek vody může v případě silového tréninku snížit náš výkon až o 50 %. Bez dostatku vody nám rovněž neporostou svaly.

Dostatek vody je totiž jednou z nezbytných podmínek pro průběh proteosyntézy, tedy procesu, během kterého se v našem těle tvoří bílkoviny a tím v důsledku i svalová hmota. Při dehydrataci dochází naopak ke štěpení bílkovin. Dostatečný pitný režim je proto jedním ze základů smysluplného tréninku s cílem nabrání svalové hmoty.

6. Kouření

Dalším zabijákem nárůstu svalů jsou cigarety. Svaly kuřáků se unaví mnohem rychleji než svaly nekuřáků. Přitom vůbec nezáleží na tom, zda jste chronický kuřák nebo jen „sváteční“ kuřák, který si občas zapálí jednu či dvě cigarety.

Škodliviny obsažené v cigaretách zabraňují přístupu kyslíku do krve, následně dochází k únavě svalů i ke snížené tvorbě nových svalových buněk. Kouření zpomaluje růst svalů až o 25 %.

V krvi kuřáků je rovněž ve větším množství přítomná látka nazývaná myostatin. Jedná se o chemickou látku, která brání růstu svalů a ničí již existující svaly. Kouření postupně ničí také fyzickou kondici. Není třeba dodávat, že poškozené plíce vlivem cigaret a následné potíže s dechem, kuřácký kašel či nemoci srdce na fyzické kondici rozhodně nepřidají.





7. Alkohol

Alkohol brání růstu svalů dvěma způsoby – zabraňuje proteosyntéze a podporuje dehydrataci. Nestačí tvrdě trénovat. Pokud si po pořádném tréninku dopřejete alkohol, zcela zbytečně si nabouráte rozjetý metabolismus a svaly vám nejenže neporostou, ale pokud nedodáte svému tělu živiny na jejich opravu, dokonce se budou odbourávat.

Občas si sice můžete dopřát sklenku alkoholu, je však třeba zároveň stále jíst zdravě, to znamená dodat svému tělu potřebné množství bílkovin, sacharidů, tuků, vitamínů i minerálů.

Až budete na nějaké párty či oslavě, kde se menšímu množství alkoholu neubráníte, nezapomeňte zároveň dodat svému tělu větší množství vody. Jinak vám hrozí dehydratace a opět zcela zbytečné ničení výsledků, které jste pracně týdny a týdny v posilovně budovali.