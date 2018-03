7 příznaků toho, že vašemu tělu něco schází

Nespavost, podrážděnost a křeče nohou

Pokud se u vás vyskytují tyto příznaky, máte pravděpodobně problém s nedostatkem hořčíku a draslíku. Pokud nebudete problém řešit, mohou se projevy nedostatků těchto důležitých prvků ještě prohloubit.

Nedostatek hořčíku může vést k vypadávání vlasů, depresím, snížené chuti na sex, ale podle některých studií může stát i třeba za rozvojem sklerózy.

Nedostatek draslíku může vést k bolestem hlavy, závratím, ztrátě energie, trávicím potížím, v extrémních případech k srdečním poruchám.

Řešení je jednoduché. Zařaďte do stravy více rajčat, pomerančů, banánů, špenátů a listové zeleniny.

Suchá kůže

Suchá kůže s největší pravděpodobností značí, že vašemu tělu chybí vitamin E. Abyste deficit vyrovnali, zařaďte do jídelníčku více zeleniny a ořechů.

Tento problém rozhodně neignorujte. Nedostatek se v extrémních případech může projevovat neurologickými potížemi, sníženou imunitou nebo neplodností.





Závislost na sladkém

Pokud máte neodolatelné chutě na sladké, může za tím stát nervové vypětí, deprese nebo únava. Tělo si žádá doplnění glukózy do krve.

Abyste však zabránili přibírání na váze, volte raději hořké čokolády anebo sladkosti s medem.





Sucho v ústech a chuť na led

U lidí se někdy objevuje podivná chuť na led. Stojí za tím anémie, tedy nedostatek železa. Největší podíl železa se nachází v hřibech, játrech, máku, sóje, čočce a fazolích.

Pokud se s chutí na led navíc ještě pojí nedostatek energie, měli byste kontaktovat svého lékaře.





Krvácivé dásně

Bolavé dásně a krvácení během čištění zubů jednoznačně poukazuje na nedostatek vitaminu C. Zařaďte do svého jídelníčku více citrusových plodů, špenát, papriky, rajčata, květák, zelí nebo třeba brokolici.





Lámavé vlasy a nehty

Vaše tělo signalizuje, že je potřeba doplnit některý ze skupiny vitaminů B. Vitaminů skupiny B je celá řada, naštěstí lze zakoupit „tabletkový B-komplex“, který zahrnuje všechny.

Nedostatek lze doplnit i změnou jídelníčku. Zařadit můžete více masa, arašídů, kvasnic nebo celozrnného pečiva. Pozor ale na tmavé pečivo z bílé mouky, bílá mouka může totiž naopak vést k nedostatku vitaminů B.





Prstenec kolem očí

Tento prstenec se často objevuje u lidí starších 50 let, v takovém případě je to naprosto normální a v pořádku. U mladších lidí to však může značit zvýšenou hladinu cholesterolu. O řešení byste se měli poradit s lékařem.