7 zlozvyků, díky nimž jdou vaše kila nahoru

1. Nepravidelná strava

Pravidelná strava je jak pro hubnutí, tak pro udržení stávající váhy zcela klíčová. Zajišťuje tělu stálý přísun energie i živin a pomáhá vyhnout se přejídání. Není nic horšího než přes den téměř nic nejíst, večer po příchodu domů se najíst doslova k prasknutí a potom si jít lehnout.

Nemáte-li zrovna noční směnu, nejezte v noci. Vaše tělo přijaté kalorie nespálí, ale uloží je do tukových zásob. Navíc svůj organismus takovýmto stravováním učíte, že dostane dostatečnou dávku živin jen jednou denně a bude tak mít větší tendenci dělat si pro jistotu zásoby.

Jíst méně a častěji – to je jedno z tajemství, jak zhubnout i jak si udržet štíhlou linii. Díky tomu nedochází ke zpomalení metabolismu, organismus ví, že dostává živiny neustále a pravidelně a nemá tak žádný důvod cokoliv ukládat.

Pokud nemáte v práci možnost se pravidelně stravovat, vezměte si s sebou tekutiny, které jsou současně jídlem a které můžete během práce popíjet jako pití. Příkladem je mléko, ideální je však čas na klidnou svačinu za každou cenu mít, neboť zdraví je přednější.

2. Zhltnutí jídla ve spěchu

Mnozí lidé žijí v ustavičném spěchu, v klidu si sednout a najíst se považují za luxus. Často zhltnou jídlo ve spěchu ve stoje a nezřídka dokonce doslova za pochodu. Není divu, že brzy pocítí hlad.

Nedopřejí totiž svému tělu čas potřebný k tomu, aby se dostal do centra sytosti v mozku signál o nasycení. S hltáním jídla ve spěchu úzce souvisí velikost porcí. Jelikož signál o nasycení dorazí do mozku až zhruba za dvacet minut od zahájení konzumace, stihneme za tuto dobu v rychlosti spořádat neuvěřitelné porce jídla.

Dalším zlozvykem je sice si sednout k jídlu, ale dělat během jídla spoustu jiných věcí. Sedět u talíře a myslet jen na jídlo je přece tak otravné! Mnozí lidé nevydrží sedět z talíře a začnou při jídle něco dělat, například si aspoň přečtou časopis. Zatímco čtou, hází do sebe jídlo a vůbec si neuvědomují, kolik toho snědli.

Jíst vsedě, v klidu a pomalu žvýkat přispívá k tomu, že toho příliš mnoho nesníte, respektive sníte jen to, co potřebujete a pocit sytosti se dostaví v ten pravý čas.

3. Jídlo slouží k zahnání nudy nebo stresu

Jídlo je pro nás snadno dostupné, stačí udělat pár kroků do spíže či do ledničky. A někdy ani to ne, různé laskominy leží na stole přímo před námi. Navíc nám dnes téměř cokoliv, na co si vzpomeneme, dovezou až ke dveřím, stačí si po telefonu či online objednat. A tak jíme, aniž bychom si to uvědomovali. Jíme při sledování televize, jíme, když se nudíme a nevíme, co dělat. Jíme, když je nám smutno. Jíme, když jsme ve stresu..

Na zahnání nudy však existují mnohem lepší prostředky než jídlo. Co takhle si zacvičit? Pohyb zažene nejen nudu, pomůže nám také vzdálit se od obezity. Prokrví mozek a vyplaví do krevního řečiště endorfiny, které dokáží rozjasnit den každému.

Velkým nešvarem je považovat jídlo jako prostředek pro zbavení se stresu. Nepochybně znáte rčení „dát si něco sladkého na nervy“. Zapomínáte ale, že jídlo nám slouží primárně k dodání energie, potřebných živin a dalších látek, nikoliv k dodání dobré nálady.

Po jídle, zejména sladkém, se sice na chvíli dostaví pocit dobré nálady, tento pocit však brzy zmizí a nám zůstanou kila navíc. Osvědčeným způsobem, jak zahnat stres, je pohyb a různé zájmové činnosti.

4. Pití sladkých limonád

Sladké limonády nejsou vodou, přestože je tak mnozí lidé pijí. Na rozdíl od vody se v nich skrývá velké množství kalorií. Víte, že jedna láhev slazené limonády obsahuje stejné množství kalorií jako lehčí oběd?

Je třeba pít, nikoliv však sladké limonády ani jiné slazené nápoje. Nejvhodnějším nápojem je voda, dobrou službu nám prokáží také neslazené čaje, ovocné i bylinkové. Zelený čaj dokonce podporuje hubnutí a navíc má lahodnou chuť.

5. Hojná konzumace umělých sladidel a nízkotučných potravin

Chceme-li zhubnout, musíme omezit příjem sacharidů i tuků. To však neznamená, že sacharidy a tuky jsou naším úhlavním nepřítelem. Máte-li potřebu sladit, slaďte ovocem či medem (ve studené kuchyni). Umělá sladidla nejsou zrovna dobrou volbou.

Nejenže neprospějí našemu zdraví, ale ani neošidí naše tělo. To na ně reaguje stejně, jako na cukr a vyloučí inzulín. Následně nás přepadne nezvladatelný hlad a rychle sníme vše sladké i tučné, co nám přijde pod ruku. Tudy cesta opravdu nevede.

Ani nízkotučné potraviny nejsou žádnou výhrou. Obsahují sice minimum tuku, o to více však obsahují sacharidů, cukru a chemických přísad. Nebojte se polotučných výrobků, v menším množství vám naopak prospějí.

6. Nedostatek spánku a odpočinku

Pro získání štíhlé linie a její udržení je nutná nejen aktivita. Je třeba si také osvojit umění odpočívat a dopřát svému tělu dostatek kvalitního spánku. Čas strávený spánkem či odpočinkem není v žádném případě promrhaný.

Tento čas využije naše tělo k regeneraci a získání energie. Dostatek spánku snižuje také produkci leptinu, hormonu hladu, díky tomu se po probuzení nepřejíme.

Pokud méně spíme, naše tělo má málo energie a nutí nás, abychom jí doplnili jiným nejsnazším způsobem - tedy jídlem. Hojně se nacpeme, zejména sladkostmi, a kila jdou nahoru.

7. Nedostatek vhodného pohybu

Sedavý způsob života nevede k hubnutí ani ke zdraví. Bez pohybu je velmi těžké zhubnout, o zdravém hubnutí nemluvě. Pohyb patří k životu, hubnutí i ke snaze udržet si svou zdravou váhu. Nemusí se jednat pouze o cvičení nebo sport. Skvělou službu nám prokáže pravidelná svižná chůze. Musí být však dostatečně dlouhá. Pohybem jsou také různé fyzicky namáhavé práce, například práce na zahrádce nebo úklid.





Autorka: Evžena Janovská