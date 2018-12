9 druhů léčivého vánočního koření

1. Skořice

Skořice je aromatická kůra stále zeleného tropického stromu skořicovníku. Skořice je známé koření, hojně používané v indické kuchyni. U nás se používá jako koření k ochucení sladkých jídel, některého sladkého pečiva či kávy. Patří také do vánočního cukroví, do perníku, celá skořice se používá do vánočních punčů, grogů i do svařeného červeného vína.

Skořice by se měla stát nedílnou součástí jídelníčku diabetiků, a to díky její schopnosti snižovat hladinu glukózy v krvi. Skořice zlepšuje prokrvení, stimuluje zažívací trakt, uklidňuje průjmy a koliky, nevolnosti i nadýmání. Silné antivirové a antibakteriální účinky dělají ze skořice osvědčeného pomocníka proti kašli, nachlazení a chřipce.

Skořici ocení také ti, kteří se snaží zhubnout, jelikož skořice v těle podporuje spalování tuků. Skořicový čaj připravíme z jedné čajové lžičky nalámané skořice, kterou přelijeme 2 dl vroucí vody a necháme deset minut louhovat. Potom přecedíme a popíjíme.

2. Anýz

Anýz jsou malé kuličky, plody rostliny vysoké asi 0,6 metru, která se pěstuje zejména v Indii, Střední Americe a v jižním Rusku. Sladce lékořicová chuť anýzu s příchutí fenyklu dochucuje sladká i pikantní jídla. Anýz se hodí do různých omáček, rybí polévky, do pečiva. Vyrábí se z něj také alkoholický nápoj anýzovka.

Anýz je rovněž součástí perníkového koření, z anýzu se peče známé anýzové cukroví nasládlé chuti a specifické vůně.

Anýz je jedním z mála koření, které tlumí bolesti. Podporuje vykašlávání, tlumí zvracení, odstraňuje nadýmání, zlepšuje trávení a podporuje tvorbu žluče. Žvýkání semen anýzu odstraňuje zápach z úst a dodává svěží dech. Kojící ženy by neměly zapomínat na toto koření, neboť anýz podporuje tvorbu mateřského mléka.

Čaj pro dobré trávení připravíme z jedné čajové lžičky anýzu, jedné čajové lžičky fenyklu a jedné čajové lžičky zázvoru. Uvedené ingredience přelijeme 3 dcl vroucí vody a necháme deset minut louhovat. Potom přecedíme a popíjíme po malých doušcích. Tento čaj nepijeme nalačno, mohli bychom si podráždit prázdný žaludek.

3. Badyán

Koření badyán je charakteristické svým tvarem osmicípé hvězdy. Jedná se o plod vysokého stálezeleného stromu rostoucího v Číně, Indonésii a Japonsku. Badyán se používá jako koření do perníku, některého cukroví, do ryb. Je hojně používaný v čínské kuchyni.

Badyán pomáhá proti kašli, při léčbě respiračních nemocí, zánětech močových cest. Je osvědčeným prostředkem na podporu trávení, proti žaludeční nevolnosti i proti nevolnosti. Badyán je možné použít i jako přírodní uklidňující prostředek.

Při nachlazení pomůže čaj z jedné čajové lžičky drceného badyánu, jedné čajové lžičky hřebíčků, kousku skořice a jedné čajové lžičky anýzu. Koření zalijeme 3 dcl vroucí vody a necháme deset minut louhovat. Potom přecedíme a popíjíme.

4. Hřebíček

Hřebíček jsou sušená květní poupata myrtovitého stromu hřebíčkovce vonného. Jsou součástí koření do perníku, přidávají se také do svařeného vína, vánočních punčů a grogů.

Hřebíček patří k nejúčinnějším přírodním antibiotikům, ničí viry, bakterie i plísně. Pomáhá proti chřipce, nachlazení, při žaludečních i střevních potížích i proti zánětům. Hřebíček dokáže také tlumit bolest. Žvýkání hřebíčku je starý lidový prostředek na tlumení bolesti zubů a dásní.

5. Kardamon

Plody kardamovníku jsou sušené zelené až černé lusky rozemleté na prášek. Kardamon se používá k ochucení rýže, masa, pečiva, některých druhů cukroví a dokonce i kávy. Je také osvědčeným přírodním prostředkem na zklidnění podrážděného žaludku. Používá se i při zažívacích potížích či průjmech.

6. Koriandr

Toto aromatické koření s nasládlou, palčivou chutí tvoří jednu ze základních součástí indického koření. Používá se také do pečiva i do některých druhů cukroví.

Koriandr je bohatým zdrojem antioxidantů, vitamínů i minerálů. Posiluje imunitní systém, pomáhá při léčbě alergií, ekzémů, mykóz. Je také osvědčeným prostředkem proti anémii, nespavosti i proti nechutenství.

7. Zázvor

Zázvorníčky, nazývané také zázvorky, patří mezi vánoční cukroví, které pekly naše babičky. Toto zázvorové cukroví se stává oblíbené u vyznavačů zdravé výživy, kteří si chtějí dopřát pečené vánoční cukroví. Ze zázvoru se vyrábí speciální zázvorové pivo i limonáda.

Kořen zázvoru je známý a osvědčený prostředek proti kašli i nachlazení. Má také analgetické i protizánětlivé účinky, tlumí bolest při zánětech kloubů a svalových křečí. Zázvor posiluje imunitní systém, rovněž má blahodárné účinky na srdce a cévy. Pomáhá nám zbavit se nadýmání a dalších trávicích potíží.

8. Vanilka

Vanilka patří mezi ingredience většiny druhů vánočního cukroví. Příjemná, sladké vůně vanilky patří neodmyslitelně k vánocům (kdo by neměl rád pravé vanilkové rohlíčky). Jelikož je vanilka druhé nejdražší koření na světě, většinou je nahrazována vanilínovým cukrem.

Vanilka jsou černé sušené lusky orchideje, jejichž vnitřek má výraznou, příjemnou vůni. Sladká, výrazná vůně vanilky patří neodmyslitelně k Vánocům.

Vanilka je používaná v alternativní medicíně při léčbě nervových poruch, depresí, trávicích potíží i při anémii. Vanilka je příjemná nejen svou vůni, ale i svými uklidňujícími účinky. Zmírňuje úzkost a napětí, usnadňuje usínání a relaxaci.

9. Nové koření

Nové koření patří nejen do některých polévek, omáček či k masům. Malé množství nového koření se přidává do známého a oblíbeného vánočního cukroví, nazývaného pracny nebo medvědí tlapičky. Nové koření je usušený plod tropického stále zeleného stromu, který dorůstá do výšky kolem 10 metrů. Zlepšuje trávení a pomáhá proti plynatosti.