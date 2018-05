Co jsou ovocná vína a jak nám prospívají?

Co jsou ovocná vína

Ovocná vína jsou alkoholické nápoje, vyráběné kvašením z ovocných šťáv. Nejsou náhražkou révových vín, nýbrž jejich doplněním. Mají své vlastní přesnosti - druhy chutí i aroma podle šťávy z ovoce, ze kterého jsou připravena.

K jejich výrobě se nejlépe hodí rybíz (černý, červený, bílý), jablka, ostružiny, angrešt, šípky, bezinky. Dalším vhodným ovocem pro jejich výrobu jsou hrušky, jahody, maliny, třešně, arónie.

Co ovlivní kvalitu ovocného vína?

Mějme na paměti, že z nekvalitního ovoce nelze vyrobit dobré víno. Ovoce, vhodné k výrobě ovocného vína musí být vyzrálé a šťavnaté. Naopak nesmí být nezralé či dokonce nahnilé.

Kvalitu ovocného vína může negativně ovlivnit nesprávný výběr materiálu náčiní, které přijde do styku s e šťávou z ovoce během výroby vína.

Nevhodný materiál je kov, zejména železo. Šťáva ve styku s ním totiž snadno zčerná, čímž dojde k výraznému zhoršení kvality ovocného vína. Vhodnými materiály k výrobě ovocného vína jsou naopak sklo, porcelán, dřevo.

Jak vyrobit ovocné víno?

Ovoce nejprve důkladně omyjeme. Můžeme ho dát do koše, ponořit do vody a míchat tyčí. Omyté ovoce drtíme. Ideální drtič by měl mít kovové části z nerezavějícího materiálu.

Získanou ovocnou drť lisujeme. Účinek lisování zvýšíme prokládáním ovocné drti v lisu dřevěnou mřížkou. Vyrábíme-li malé množství vína, stač nám malý košíkový lis s podstavcem, odkud vytéká šťáva do nádoby postavené pod ní.

Šťáva z jablek či hrušek musí co nejdříve po vylisování projít procesem kvašení (na vzduchu totiž rychle hnědne), zatímco šťávu z ostatního ovoce naopak dobré nechat dva až tři dny v nádobě ustát. Během této doby se totiž na povrchu utvoř koláč z kalu, který sejmeme.

Víno zakvašujeme v sudech nebo v okurkových láhvích či skleněných nádobách. Výhodou skleněných nádob je možnost snadno pozorovat proces kvašení. Šťávu nalijeme do pečlivě vymytých nádob, přidáme vodu, cukr a kvasinky tak, aby směs byla naplněna do 2/3 kvasných nádob. Jinak by během kvašení šťáva přetekla.

Jakmile ustane bouřlivé kvašení, doplníme nádoby po zátku, kterou dobře utěsníme voskem či parafínem a necháme kvasit tři až pět týdnů při teplotě 15 až 20 °Celsia. U vykvašeného vína přestanou bublinky oxidu uhličitého unikat kvasnou zátkou a zákal klesá ke dnu.

Vykvašené víno necháme ještě dva až tři týdny v nádobě. Za tu dobu totiž dojde k vytvoření charakteristické chuti a vůně konkrétního ovocného vína. Teprve potom víno stáčíme do lahví hadičkou, která musí být zhruba 3 cm nade dnem, jinak by se nasál kal ze dna nádoby. Sklenice plníme až nahoru, zátku však vsuneme pouze volně. Víno bude totiž ještě dokvašovat.

Ovocná vína a zdraví

Ovocná vína prospívají našemu zdraví. Jejich zdravotní benefity pro nás záleží na ovoci, ze kterého jsou vyrobena.

Například jablečné víno je bohaté na vitamíny i minerální látky. Najdeme v něm zejména vitamín C a některé vitamíny skupiny B. Jelikož obsahuje organické kyseliny, které podporují trávení tuků, hodí se k tučným a dalším těžce stravitelným jídlům. A nejen to. Dokonce dokáže snížit hladinu LDL („špatného“) cholesterolu v krvi, který je příčinou aterosklerózy.

Hruškové víno patří mezi méně známá ovocná vína. Bohužel neprávem. Kromě lahodné, sladké chuti nám může poskytnout vysoký obsah draslíku, nemalé množství hořčíku, manganu, zinku, mědi a menší množství železa. Může se rovněž pochlubit obsahem taninů i obsahem organických kyselin, disponujících protizánětlivými účinky. Mírné pití hruškového vína prospěje vašemu srdci i vašim ledvinám.

Bobulovité ovoce je velmi zdravé, to samé platí i o víně, vyrobené z něho. Je doslova plné antioxidantů (mezi ně patří například přírodní barviva antokyany) a tím i zdraví. Rovněž je bohaté na kyselinu listovou, vitamín K, mangan, měď. Jahody se navíc mohou pyšnit vysokým obsahem vitamínu C.

Protizánětlivé účinky, posílení imunity, snížení cholesterolu, podpora činnosti srdce i cév – to je přínos vína z bobulovitého ovoce pro naše zdraví.

Višňové víno je doslova koktejlem minerálních látek. Je zdrojem jódu, vápníku, draslíku, manganu, zinku. Za zmínku stojí také obsah železa a vysoký obsah přírodních barviv antokyanů. Toto ovocné víno se může pochlubit protizánětlivými i detoxikačními účinky. Višně jsou totiž účinným prostředkem pro detoxikaci krve, jater a ledvin, rovněž zmírňují bolesti při artritidě.

Třísloviny, organické kyseliny, flavonoidy, vitamín C, některé vitamíny skupiny B, vitamín K, beta-karoten, hořčík, draslík, fosfor, vápník – to je výčet látek, které najdeme v plodech šípkové růže i ve víně, které z nich vyrobeno. Díky těmto látkám šípkové víno posiluje imunitní systém, snižuje množství cholesterolu v krvi. Rovněž má blahodárný vliv na močové cesty.

Bezinky jsou známé především protizánětlivým účinkům a vysokým obsahem antioxidantů. Obsahují zejména vitamín C, některé vitamíny skupiny B, antokyany, ovocné kyseliny, flavonoidy a éterické oleje. Právě tyto látky jim propůjčují jejich silné pozitivní účinky na naše zdraví. Jedinou nevýhodou bezinek je, že je nelze jíst v syrovém stavu. Vyrábějí se z nich šťávy, džemy a také velice oblíbené a zdravé bezinkové víno.

Plody arónie (odborně temnoplodce černoplodého) jsou doslova nabité antioxidanty, zejména antokyanidy, které jim dodávají jejich temnou barvu. Jsou rovněž bohatým zdrojem vitamínů C, B2, B9, A, E, jódu, mědi, kobaltu, niklu, železa, tříslovin, rutinu, látky, která dodává našim cévám pružnost. Tyto látky najdeme rovněž ve víně z arónie.

Sklenka aróniového vína denně zvýší celkovou vitalitu, posílí imunitní systém. Rovněž se postará o zdravé srdce i cévy.