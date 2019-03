Jak poznáme, že potřebujeme detoxikovat tělo?

Obvyklé období detoxikace těla je na jaře a na podzim. Pokud však máte v těle velké množství toxinů, nečekejte s detoxikací na jaro.

Velké množství toxinů v těle se projeví únavou, pocity tíhy, letargií, nechutí k činnosti, depresí, neklidem, podrážděností, nesoustředěnosti, zácpou, trávicími potížemi, bolestmi hlavy, otoky, plísňovými onemocněními, zhoršenou kvalitou pleti, plynatostí či silným zápachem moči a stolice.

Co je ajurvéda

Ajurvéda je jednou z tradičních východních medicín. Jedná se o celostní, srozumitelný a staletími osvědčený princip léčby. Ajurvéda je také jedním z filozofických směrů. Jejím cílem je pochopit život. Ajurvéda znamená v překladu „věda o dlouhověkosti“.

Ajurvéda klade důraz na prevenci a na podporu zdraví. Podle ajurvédy je příčinou nemocí energeticky nevyvážený stav těla, naopak energetická vyváženost je podle ní známkou zdraví. Součástí péče o zdraví ajurvédy je detoxikace a omlazení těla. Původně byla určena pouze pro členy královské rodiny, aby jim zajistila dlouhověkost.

Detoxikační procedury podle ajurvédy

Detoxikace podle ajurvédy odstraní toxiny a zregeneruje tělo. Před detoxikační kúrou je doporučována přípravná fáze, která se skládá z aplikací léčivých olejů v podobě jemných masáží, čajů, sauny a bylinných koupelí. V této přípravné fázi dojde v krátké době k vyplavení škodlivin z buněk a tkání do trávícího systému.

Po přípravné fázi následuje samotná detoxikační kúra. Zahrnuje individuálně sestavenou stravu, ájurvédské masáže s použitím bylinných olejů, teplé bylinné koupele, podávání jemných rostlinných projímadel, aplikaci speciálního oleje do nosu k pročištění nervového systému, aromaterapii, léčivou hudbu a nechybí v ní rovněž jóga.

Součástí detoxikační kúry podle ajurvédy jsou také speciální procedury, jako je procedura širodhara a další. Širodhara je procedura, při níž nepřetržitý proud teplého bylinného oleje teče jemným pramínkem na čelo, čímž očišťuje mysl i tělo a uvolňuje nervový systém. Procedura basti je zase zaměřená na detoxikaci tlustého střeva. Spočívá v aplikaci léčivých olejů a odvarů do tlustého střeva.

Ájurvédská masáž hlavy s pomocí detoxikačních olejů (Foto: Wikimedia)

Jak detoxikovat tělo podle ajurvédy doma

Ajurvéda klade velký důraz na očistné účinky půstu. Podle ajurvédy nemá být půst dlouhodobý, má trvat 1 až 3 dny. Existují různé druhy půstů podle ajurvédy. Podle jednoho z nich začnete provádět detoxikaci v době obědu. Vaším obědem bude zeleninová polévka nebo dušená zelenina. Zbytek dne a následující den nebudete nic jíst a budete pouze pít detoxikační vodu. Tato voda pročistí vaše tělo a podpoří trávení.

Detoxikační vodu připravíte přidáním tří tenkých plátků čerstvého zázvoru, jedné lžičky římského kmínu, jedné lžičky fenyklu, dvou kuliček černého pepře a dvou lístků máty do dvou litrů vroucí vody. Následně pijete každou půl hodinu 1 dl tohoto nápoje.

Při hladu je doporučováno pít zázvorový čaj. Pokud budete pociťovat nezvladatelný hlad, dejte si dušenou zeleninu. Během dne si na břicho přikládejte termofor s horkou vodou

Ne každý půst podle ajurvédy je téměř hladovkou. Ajurvéda zná i méně přísné metody očisty těla pomocí půstu. Jedna z nich zahrnuje vypití dvou šálků vody s jednou lžící jablečného octa a jednou lžičkou medu ihned po probuzení.

Následuje snídaně, která se skládá z jednoho dušeného nebo pečeného jablka či hrušky se třemi kusy hřebíčku a jedním až dvěma hrnky medové vody (převařená voda, do které přidáte jednu lžičku medu a jednu lžičku šťávy z citronu). Ke svačině budete mít vymačkaný džus z kyselého ovoce, který smícháte v poměru 1:1 s převařenou vodou a přidáte špetku kurkumy.

K obědu můžete mít šálek vařených celozrnných obilovin, jako je žito, proso, ječmen, amarant nebo quinoa. Další možností je šálek vařené zeleniny, zeleninová detoxikační polévka nebo jiné zeleninové jídlo bez brambor a lilkovité zeleniny.

Vaše odpolední svačina bude tvořená jablečným nebo celerovým džusem. Večeře je stejná jako oběd. Pokud nebudete chtít večeřet, můžete si místo večeře dát celerový, mrkvový nebo řepový džus.

Nedílnou součástí každé detoxikační kúry je pitný režim. Je doporučováno pít každou půl hodinu po doušcích teplou vodu s citronem a medem, AGNI čaj nebo vývar ze zeleninové detoxikační polévky.

AGNI čaj je detoxikační zázvorový čaj, který připravíte uvařením ½ hrsti nakrájeného čerstvého zázvoru v 1 l vody spolu s kajenským pepřem a solí. Necháte vychladnout a přidáte jednu lžíci medu nebo přírodního cukru a šťávu z ½ citronu. Nalijete do termosky a pijete každé dvě hodiny 2 dl.

Detoxikační zeleninovou polévku připravíte nalitím vody do hrnce a uvedením k varu, do které přidáte asi 2,5 cm oloupaného čerstvého zázvoru, nakrájeného na 4 až 5 kousků. Přikryjete poklicí a vaříte na mírném ohni. Mezitím propláchnete1/3 šálku rýže basmati, vložíte ji do polévky, zesilte oheň a vařte.

Potom přidáte k rýži očištěnou pokrájenou zeleninu (1/2 šálku nakrájeného květáku, 1/2 šálku nakrájené brokolice, 1/2 šálku nakrájené petržele, 1/2 šálku nakrájené mrkve, 1/2 šálku nakrájeného celeru, 1/2 šálku nakrájené cukety) a vařte dalších 10 minut. Na závěr dochutíte špetkou mletého pepře nebo špetkou mleté papriky.

Po detoxikaci přejděte pozvolna na běžnou stravu. Při přechodu na běžnou stravu se vyhněte tučným a příliš kořeněným jídlům a studeným nápojům. Pijte teplou převařenou vodu s citronem. Používejte při vaření olivový olej, jako koření je doporučován zázvor, černý pepř, skořice, kardamom, česnek. Hlavní součástí vašeho jídelníčku má být rýže basmati, mungo čočka, červená čočka a další luštěniny.

Ajurvéda kromě stravování prosazuje rovněž prevenci proti nemocem, jejímž středoboem je mimojiné schopnost žít optimisticky a umět se odreagovat od stresu. (Foto: Flickr)

Nejlepším prostředkem na podporu zdraví je prevence

Po detoxikační kúře bude vaše tělo zbaveno toxinů. To však neznamená, že se opět vrátíte ke způsobu života, který byl příčinou nahromadění toxinů ve vašem těle. Detoxikační kúra není žádný zázračný prostředek, který očistí vaše tělo a zajistí vám pevné zdraví bez ohledu na váš životní styl. Takový zázračný prostředek neexistuje.

Po detoxikační kúře podpoříte vaše zdraví tím, že se vyhnete nezdravému způsobu života. Respektujte přirozené potřeby vašeho těla, jezte střídmě, nejezte znovu brzy po jídle, nenuťte se do jídla, pokud nemáte hlad, volte vhodné kombinace potravin, zpestřete svůj jídelníček kořením a bylinkami s detoxikačními účinky. Nezapomeňte ani na dostatek vhodných tekutin, spánku i odpočinku.

Buďte optimističtí, odreagujte se od stresu i od všech povinností. Stres má totiž na naše tělo silné kyselinotvorné účinky. A nezapomeňte zhluboka dýchat. Hluboké dýchání pomáhá čistit vaše tělo.