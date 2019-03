Dieta při cukrovce

Nedodržování diety při cukrovce se projeví až po delší době pozdními komplikacemi diabetu s trvalými zdravotními následky, nazývanými pozdní komplikace diabetu. Těmto komplikacím je možné předejít dodržováním zásad diabetické diety.

Co je cukrovka a jak vzniká

Diabetes mellitus je metabolické onemocnění, kdy tělo není schopné zpracovat glukózu a využít ji. Cukrovka vzniká v důsledku nedostatečné tvorby inzulínu nebo v důsledku neschopnosti těla reagovat na inzulín. Latinské slovo mellitus znamená sladký a je tím vyjádřena sladká chuť moči nemocného. Moč diabetiků obsahuje cukr, proto přitahovala hmyz.

Ve starověké Čině poznávali, zda je dotyčný diabetik nebo ne podle toho, zda jeho moč přitahovala mravence nebo ne. Středověcí lékaři zjišťovali diabetes ochutnáváním moči, což je vyobrazeno na gotických reliéfech. V současné době lékaři zjišťují diabetes podle hodnot glukózy v krvi, tj. glykémie. Ideální hodnoty glykémie jsou 4 až 5 mmol/l krve, fyziologická hladina glykémie je do 5,6 mmol/l krve. Hodnoty 5,6 mmol/ l krve až 7 mmol/l krve znamenají mírně zvýšenou glykémie. Hodnoty glykémie nad 7 mmol/l krve signalizují cukrovku.

Typy cukrovky:

Podle příčiny vzniku rozeznáváme tyto typy cukrovky:

Diabetes mellitus 1. typu

Tento typ diabetu vzniká, pokud jsou zničeny B-buňky Langerhansových ostrůvků slinivky břišní vlastním imunitním systémem. To vede k neschopnosti slinivky břišní tvořit inzulín a dotyčný jedinec je do konce svého života závislý na aplikaci inzulínu zvenčí. Spouštěcím mechanismem k rozvoji tohoto typu cukrovky může i obyčejná chřipka, která nastartuje tvorbu protilátek proti vlastním buňkám. Tento typ diabetu je diagnostikován nejčastěji v dětském věku. Tento typ diabetu vzniká, pokud jsou zničeny B-buňky Langerhansových ostrůvků slinivky břišní vlastním imunitním systémem. To vede k neschopnosti slinivky břišní tvořit inzulín a dotyčný jedinec je do konce svého života závislý na aplikaci inzulínu zvenčí. Spouštěcím mechanismem k rozvoji tohoto typu cukrovky může i obyčejná chřipka, která nastartuje tvorbu protilátek proti vlastním buňkám. Tento typ diabetu je diagnostikován nejčastěji v dětském věku. Diabetes mellitus 2. typu

Příčinou vzniku tohoto typu diabetu je nerovnováha mezi sekrecí a účinkem inzulínu v metabolismu glukózy. Slinivka břišní produkuje dostatečné nebo nadbytečné množství inzulínu, ale tělo na inzulín nereaguje. Nemocný může být léčen pouze dietou a celkovou změnou životního stylu nebo i perorálními antidiabetiky. Nedodržování diety a dalších zásad vede k stále větší produkci inzulínu slinivkou břišní a postupné ztráty schopnosti slinivky tvořit inzulín. Nemocný se tak stane závislým na aplikaci inzulínu zvenčí. Tento typ cukrovky je diagnostikován v dospělosti. Vlohy k tomuto typu diabetu jsou mnohdy přenášeny geny z generace na generaci. Tento typ cukrovky vzniká zejména u jedinců, kteří mají nadváhu, vysokou hladinu cholesterolu v krvi, nedostatek pohybu, pijí alkohol, jsou kuřáci a žijí ve stresu. Těhotenský diabetes

Tento typ diabetu je označován také jako gestační diabetes mellitus. Příčinou vzniku tohoto typu cukrovky je kolísání hladiny glykémie v průběhu těhotenství v závislosti na těhotenských hormonech. Slinivka některých žen není schopná se vyrovnat se zvýšenými požadavky na inzulín, který udržuje hladinu glukózy v rovnováze. Následkem toho přestupuje zvýšené množství glukózy v matčině krvi přes placentu do plodu, který odpovídá zvýšenou tvorbou vlastního inzulínu. Dítě se narodí s vyšší porodní váhou a je ohroženo sníženou hladinou glukózy v krvi, tzv. hypoglykémií. Popsané potíže se obvykle upraví po porodu u matky i u dítěte. Diabetes insipidus

Při tomto typu diabetu je narušeno vylučování antidiuretického hormonu, ADH hormonu, který reguluje tvorbu moči. Hormonální hladina hormonů slinivky břišní není u tohoto typu diabetu narušena. Tomuto typu diabetu se říká žíznivka, postižený tímto typem cukrovky není schopen zadržovat v těle vodu a za den vyloučí 10 až 20 l vody močí, dechem, potem.



Příznaky cukrovky

Cukrovka probíhá pozvolna, skrytě, je třeba si všímat příznaků, signalizujících toto onemocnění. K nejčastějším příznakům diabetu patří žízeň a časté a vydatné močení. Při zvýšené hladině glukózy v krvi ledviny nedokáží udržet glukózu a propouštějí ji do moči. Přebytky glukózy strhávají s sebou molekuly vody, proto čím je hodnota glykémie vyšší, tím je větší množství moči. Diabetik je nucen hodně pít a chodí nápadně často močit. Při neléčení dochází k dehydrataci, odvodnění. U neléčených diabetiků je cítit aceton. Aceton vzniká jako odpadní látka při katabolismu tuků. Aceton patří mezi ketolátky, které okyselují vnitřní prostředí těla a ovlivňují tím průběh některých chemických reakcí v těle a látkovou výměnu.

Při dalším stádiu této nemoci může dojít k poruchám vědomí, nemocný je zmatený, působí dojmem jako by byl opilý. Dostavují se nespecifické příznaky jako je nechutenství, bolesti břicha. Mez varovné příznaky patří letargie, apatie, extrémní slabost a prudké dýchání, tzv. Kussmaulovo dýchání, které vede ke ketoacidóze, bezvědomí a smrti. Nepoznaný, zanedbávaný nebo neléčený diabetes způsobuje poškození srdce, mozku, cév dolních končetin a malých cév, které prokrvují ledviny, nervy, oči. Neléčená cukrovka může vést např. k selhání ledvin, ke slepotě, k odumření dolních končetin.

Dieta při cukrovce

Podstatou diety při cukrovce je dodržování doporučeného denního množství sacharidů stanoveného lékařem, rozloženého během dne do pěti až šesti menších denních porcí. Diabetici, kteří si aplikují inzulin, musí mít kromě snídaně, oběda, dopolední i odpolední svačiny a večeře také druhou večeři. Důvodem je několikahodinové působení používaných inzulínů, po cca dvou až třech hodinách po jídle hrozí hypoglykémie.

Strava diabetika má být pravidelná, pestrá s dostatkem živin, minerálů, vitamínů a dalších látek. V jídelníčku diabetika by neměla chybět zelenina, ovoce, celozrnné obiloviny a výrobky z nich, mléko a mléčné výrobky s nižším obsahem tuků, oříšky, semínka, bylinky, ryby a libové maso. Ideálními sladidly je stévie, rozinky a hodně sladké druhy ovoce. Náhradní chemicky vyrobené sladidla jsou pro naše tělo cizí, mají na naše tělo negativní vedlejší účinky.

Chemicky izolovaná fruktóza je sice přírodní sladidlo, je však hodně kalorická, zvyšuje tělesnou hmotnost a tukové zásoby, zejména v oblasti břicha. Fruktóza je často používaným sladidlem v potravinách pro diabetiky, protože nemá vliv na hladinu glukózy a inzulíny v krvi. Fruktóza se metabolizuje v játrech, její hojná konzumace vede k ztukovatění jater a jejich následnému nevratnému poškození zjizvením a ztvrdnutím, zvaným cirhóza. Játra dlouhodobých hojných konzumentů fruktózy jsou stejně poškozená jako játra alkoholiků. Fruktóza je sice obsažená v ovoci, avšak kromě ní obsahuje ovoce vlákninu a další látky, které eliminují její negativní vliv. Potraviny označené „dia“ obsahují kromě fruktózy také větší množství tuků. Pro diabetiky nejsou vhodné potraviny značené „light“. Obsahují sice malé množstvím tuků, avšak o to více obsahují sacharidů, zejména ve formě zahušťovadel.



U diabetu 2. typu je klíčová redukce hmotnosti, to znamená omezení příjmu energie a tím i tuků. Rozdíly mezi dietou pro diabetika 2. typu a dietou redukční nejsou velké. Redukční diety nemívají obvykle více než 6 300 kJ/1 500 kcal a diabetická strava s obsahem 175 g sacharidů splňuje energetický požadavek na redukci tělesné hmotnosti. Jsou však velké rozdíly v dietě obézního diabetika 2. typu a diabetika 1. typu. Jedná se hlavně o doporučené množství sacharidů a tuků. Obecné zásady pro dietu diabetika 1. a 2. typu jsou stejné, to znamená pestrá racionální strava s dostatkem všech základních živin, minerálů a vitamínů.

Diabetik 1. typu nebývá většinou obézní, má proto obvykle diabetickou dietu, obsahující 225–325 g sacharidů, to znamená 1 800 kcal//7 400 kJ až 2 440 kcal/10 200 kJ) se 6 jídly denně. Diabetik by měl k snídani, obědu a večeři, někdy i k druhé večeři, sníst určitou dávku potravin sestavenou z polysacharidů, tvořených chlebem, pečivem, přílohami, potřeba jednoduchých sacharidů je hrazena ovocem. Jeho strava by měla tvořit hojné množství zeleniny.

Sacharidy, tuky a bílkoviny v diabetické dietě

Sacharidy hrají v diabetické dietě klíčovou roli. Sacharidy nejsou pouze cukr, glukóza, med a další sladidla. Mezi sacharidy patří také škrob, mléčný cukr laktóza, ovocný cukr fruktóza a vláknina. Vláknina by měla tvořit 45-60% celkového energetického příjmu. Sacharidové potraviny by měly kromě energie obsahovat i další látky, vitamíny, minerály, vlákninu, ochranné látky, jako jsou enzymy a další, např. lykopen obsažený v rajčatech. Rozpustná vláknina by měla tvořit alespoň polovinu denního příjmu vlákniny.

Celkový příjem tuků se doporučuje mezi 20 až 35% energetického příjmu, z toho 1/3 tuků živočišného původu a 2/3 tuků rostlinného původu. Je třeba nezapomínat na tuky s obsahem omega-3 mastných kyselin a omega-6 mastných kyselin. Jedním z bohatých zdrojů omega-3 mastných kyselin jsou ryby, ty by měly být zastoupeny v jídelníčku diabetika aspoň jednou týdně. Příjem bílkovin by se měl pohybovat mezi 10-20% celkové energie, což je 0,8-1,5g.

Význam glykemického indexu v diabetické dietě

Glykemický index, značen GI, určuje, jak ovlivňuje druh sacharidů, který se nachází v konkrétní přijaté potravině, vzestup hladiny glukózy v krvi i vzestup hladiny inzulínu v krvi. Sacharidové potraviny se dělí podle hodnot glykemického indexu na potraviny s vysokým glykemickým indexem - GI 75 a více, se středním glykemickým indexem - GI 56-74 a nízkým glykemickým indexem - GI 55 a méně.

Po konzumaci potraviny s vysokým glykemickým indexem dojde k prudkému vzestupu hladiny glukózy v krvi a k jejímu následnému rychlému poklesu vlivem okamžitého vyloučení velkého množství inzulínu do krve. Po požití potraviny s nízkým glykemickým indexem dochází k pozvolnému vzestupu hladiny glukózy v krvi a k jejímu pomalému poklesu. V krvi je udržována stálá hladina glukózy, nedochází k výkyvům hladiny glukózy v krvi. Vláknina, kyselost potravin, kuchyňská úprava potravin a jejich kombinace s potravinami s nižším glykemickým indexem snižují glykemický index.

Nápoje v dietě při cukrovce

Mezi nápoje vhodné pro diabetiky patří voda, neslazené čaje, neslazené ovocné čaje, neslazené bylinkové čaje, stolní a minerální vody bez příchuti. Diabetici si mohou dopřát také neslazenou černou kávu, nemohou ji však počítat do pitného režimu. Pokud si dopřejí obilninovou kávu, měli by jí započítat do svého denního příjmu sacharidů, obiloviny obsahují škroby, to znamená polysacharidy. Alkohol je bohatým zdrojem kalorií, kromě toho má vysoký glykemický index. Je proto diabetikům doporučována konzumace sklenky suchého, to znamená nepřislazovaného vína denně nebo 0,3 l piva.