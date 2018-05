Fakta a mýty o kouření. Jak moc škodí?

Je strach z kouření na místě? Jsou všechna ta opatření nutná?

Je pravda, že je třeba udělat něco pro snížení počtu kuřáků. Nikotin způsobuje závislost, cigaretový kouř navíc obsahuje karcinogenní látky. Kouření samozřejmě nemusí způsobit rakovinu, ale zvyšuje riziko jejího vzniku 15krát až 30krát.

S kouřením přitom nesouvisí jen rakovina plic, ale třeba i rakovina močového měchýře nebo slinivky břišní. Kuřáci také častěji trpí na další plicní onemocnění: například chronickou obstrukční plicní nemocí, což je zánětlivé onemocnění, na které dosud neznáme účinný lék.

Lidé, kteří kouří, trpí více na kardiovaskulární nemoci, mívají vysoký tlak a častěji u nich dochází k infarktu myokardu, žaludečním vředům. Běžná jsou i onemocnění kůže. Kůže kuřáků stárne rychleji.





A co pasivní kouření? Mýtus nebo ne?

Bohužel není škodlivost pasivního kouření žádným mýtem. I pasivní kouření může naše zdraví ohrozit. Plicní onemocnění a ischemická choroba srdeční, syndrom náhlého úmrtí u miminek, astma u dětí, zpožděný vývoj embrya – to vše je prokázaně důsledkem pasivního kouření.





Co když budu kouřit jen lehké cigarety?

Škodlivost takzvaně „lehkých“ nebo „slabých“ cigaret je stejná jako těch normálních.





Říká se, že přestat kouřit je pro organismus šok. Je to pravda?

Když přestane člověk kouřit, může to skutečně vyvolat nějaké nepříjemné důsledky. Jedním z nejobvyklejších je „abstinenční syndrom“. Ten se projevuje zhoršenou náladou, podrážděností, nespavostí, neschopností se soustředit a extrémní chutí k jídlu. První tři dny jsou nejhorší, situace se pak postupně zlepšuje. Po 3 až 4 týdnech nepocítíte žádné negativní důsledky.

Ve výjimečných případech dochází k tomu, že se u lidí rozvine skutečná deprese (to se týká lidí trpících psychickými problémy) anebo značnému přibrání na váze (přibrat můžete až 5 kilo). U některých lidí se dokonce objevily v ústech vředy, po pár týdnech ale zmizely.

Objevit se může i dočasný kašel.





Kouřím už roky. Má smysl teď přestávat?

Čím déle abstinujete, tím je riziko vzniku onemocnění nižší. Uvádí se, že po roce bez cigaret je riziko srdečního onemocnění nižší o 50%. Po 5 letech bez cigaret se riziko infarktu snižuje na míru shodnou s nekuřáky. Po 10 letech bez cigaret se riziko onemocnění rakovinou plic snižuje na polovinu.





Existuje nějaká univerzální rada pro ty, kteří chtějí s kouřením přestat?

Nejprve určete datum, do něhož chcete s kouřením přestat. Do té doby se musíte připravit. Varujte všechny známé o svém úmyslu – tím minimalizujete riziko, že vám někdo nevědomky nabídne cigaretu a vaše odhodlání nalomí. Navštivte lékaře a informujte ho o svém úmyslu. Pokud to uzná za vhodné, může vám předepsat léky, které vás s odvykáním a abstinenčním syndromem pomohou.

Přechod na elektronické cigarety může s odvykáním pomoci, možná také ne. Zatím neexistují žádné studie, které by to či ono mohly s jistotou potvrdit. Informací je málo, a proto se raději spoléhejte na jiné metody, například nikotinové náplasti.