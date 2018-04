HUBNUTÍ: Vyzkoušeli jsme banánovou dietu, má to smysl?

S banány můžete zhubnout

Mnozí lidé považují banán za potravinu, po které se přirozeně tloustne. Pokud si budete dopřávat banány smažené, sušené či přislazované, banány s čokoládou a šlehačkou nebo pít banánový koktejl s mlékem jako vodu, velice rychle ztloustne. Přiberete i tehdy, pokud budete jíst syrové banány ve velkém množství. Avšak při běžných velikostech porce vám naopak banán může pomoci zhubnout, na čemž má být banánová dieta postavena.

V 100 g banánu najdeme až 75 g vody, 20, 9 g sacharidů, 1,2 g bílkovin, velké množství vlákniny, vitamínů, minerálů a zanedbatelné množství tuku. Konzumací 100 g banánu dodáte svému tělu 400 kJ.

Vysoká sytící schopnost, velké množství vody a vlákniny a nepatrné množství tuku řadí banán k potravinám, které mají své místo v redukčním jídelníčku.

Banány navíc působí na naše tělo zásadotvorně, čímž neutralizují kyselinotvorné toxické odpadní látky vzniklé při biochemických reakcích v našem těle. Očista těla je důležitá nejen pro hubnutí, má rovněž velký význam pro naše zdraví i kondici.

Víte, že banány jsou jedním z nejbohatších zdrojů draslíku? Pokud nadměrně solíte a vaše tělo zadržuje vodu, řešením vašeho problému jsou banány. Díky vysokému draslíku se nadbytečná voda ve vašem těle vyloučí močí a vy opět začnete hubnout.

Takto by vaše banánová "dieta" vypadat neměla.

V banánech najdeme kromě draslíku hořčík, vápník, železo, fosfor, měď, vitamíny C, D, E, B6, thiamin, niacin, karoten a menší množství vitamínu B12.

Princip banánové diety

Základem banánové diety je každé ráno sníst jeden syrový banán a zapít ho sklenkou vlažné vody. Dalším pilířem, na kterém stojí banánová dieta, je jíst do 80% sytosti, během dne pít pouze vodu, neslazené čaje, bylinkové čaje a dopřát si dostatek kvalitního spánku. Mnohé lidi přivedl k obezitě právě nedostatek spánku.

Banánová dieta neznamená pouze jíst banány. Při banánové dietě je povolena konzumace ostatního ovoce, zeleniny, libového masa, ryb, luštěnin, obilovin, vajec. Někteří zastánci banánové diety vyřazují z jídelníčku všechny mléčné výrobky. Stoupenci mírnější formy banánové diety povolují mléčné výrobky s nižším obsahem tuků.

Pravidla banánové diety se liší v počtu zkonzumovaných banánů denně, někteří její zastánci konzumují banán pouze ráno, jiní ho přidávají ke každému hlavnímu jídlu a někteří dokonce i ke svačinám.

V každém případě v banánové dietě nemají místo sladkosti, slazené limonády a další potraviny a nápoje s vysokým obsahem cukru, smažená jídla a potraviny s vysokým obsahem tuku.

Jíst se má vždy v klidu a v sedě, nikoli ve spěchu, či dokonce během chůze. Poslední jídlo by mělo být mezi 18:00 a 20:00.

Při banánové dietě je třeba hodně pít. Co se týká cvičení, zastánci banánové diety ho nezakazují, tvrdí však, že lze zhubnout i bez dostatku pravidelné pohybové aktivity.

Jak vypadá jídelníček

U banánové diety je snídaně pevně daná – jeden banán a sklenka vody. Pro zpestření si lze banán rozmixovat s vodou. Máte-li chuť na klasický banánový koktejl, máte smůlu. Banánový koktejl lze mixovat pouze s vodou.

Proč? Po běžném banánovém koktejlu ztloustnete. Banánový koktejl má mnohem menší sytící schopnost než banán a současně více kalorií. Navíc v tekuté formě jsme schopní přijmout větší množství kalorií, aniž si toho všimneme.

Dopolední svačina má být tvořena ovocem nebo ovocným či ovocno-zeleninovým salátem, případně malým kouskem celozrnného pečiva či chleba nebo ovesných, pohankových či špaldových vloček.





Zastánci mírnější verze této diety doporučují menší množství celozrnného chleba nebo pečiva s malým množstvím mléčného výrobku s nižším obsahem tuku, menším kouskem ovoce nebo zeleniny.

Oběd má být vydatný, avšak dietní. Zpravidla bývá tvořen libovým masem nebo rybou, celozrnnými obilovinami nebo brambory či luštěninami a zeleninou. Příkladem je pečená treska s vařenými brambory nebo pohankou a zeleninovým obložením nebo zeleninovým salátem.

Odpolední svačina je stejná jako dopolední. Večeře by měla být lehce stravitelná, její porce by měla být menší než porce oběda a samozřejmě by měla být menší i počtem kalorií. Příkladem večeře je zeleninový salát s celozrnnými nebo rýžovými těstovinami, do kterého je přidáno malé množství olivového oleje.

Výhody a nevýhody banánové diety

Banánová dieta nepatří k jednostranným dietám, kdy je povoleno konzumovat pouze jeden či málo druhů potravin. Rozhodnete-li se držet banánovou dietu, banánů se rozhodně nepřejíte. Budete si dopřávat i další ovoce a hojnost zeleniny. Vaše jídla budou jednoduchá, lehce stravitelná a s menším množstvím kalorií. Budete rovněž dbát na dostatek vhodných tekutin. Při banánové dietě vám rozhodně nehrozí nadbytek kyselinotvorných látek ve vašem těle.

Banány vám navíc dodají cenný hořčík, kterého máme většinou málo a který je důležitý pro zdravé srdce, svaly i pro správný přenos nervových vzruchů. Při banánové dietě nebudete cítit únavu a navíc budete mít dobrou náladu. Banány jsou totiž díky schopnosti podpořit tvorbu serotoninu účinným přírodním antidepresivem.

Pokud nejste zvyklí banány pravidelně konzumovat, můžete mít zhruba po týdnu držení této diety pocit, že už je nemůžete ani vidět. Problémy s dlouhodobým držením banánové diety mají také milovníci kávy, kteří si musí odpírat svou oblíbenou kávu.

Velkou nevýhodou banánové diety je skutečnost, že vás nevede ke změně stravovacích a pohybových návyků (dokonce vás vůbec nevede k pohybu), tedy ke změně návyků, díky nimž se potýkáte s nadbytečnými kily.

Je většinou navrhována tak, abyste ji nějakou dobu drželi, shodili přebytečná kila a pak se zase vrátili ke svému původnímu stravování. Takový přístup ale z dlouhodobého hlediska nemá smysl.

Po návratu k běžné stravě vás čeká jo-jo efekt. Další komplikací může být pro někoho příliš brzká večeře. Ponocující lidé po večeři v 18 hodin jen těžko vydrží dalších šest nebo i více hodin bez jídla. Pokud nechodíte spát brzy, banánovou dietu určitě nezkoušejte, trápili byste se totiž hlady.

Držíte-li delší dobu přísnější formu banánové diety, kdy zcela vyřadíte z jídelníčku mléčné výrobky a banány tvoří podstatnou součást vašeho jídelníčku, hrozí vám rovněž riziko nedostatku vápníku a bílkovin a z toho vyplývající zdravotní problémy.

Zhubnete?

Po banánové dietě určitě máte šanci zhubnout. Co se týče krátkodobých účinků, je tento styl stravování do jisté míry efektivní a při jeho dodržování pocítíte úbytek tělesné váhy.

Budete-li dodržovat pravidla mírnější formy banánové diety a budete-li chodit brzy spát a dopřejete-li si dostatek pravidelné pohybové aktivity, s banánovou dietou zhubnete.

"Lámat chleba" se však bude (jako u každé diety) až po jejím skončení, kdy vaše další stravování rozhodne o tom, zda si svou novou váhu udržíte, či nikoliv.





Autorka: Evžena Janovská