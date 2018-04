I o Velikonocích můžete jíst zdravě

Odlehčete před Velikonocemi svému trávicímu systému

Naši předkové zařazovali krátce před Velikonocemi přísnější půst, jehož cílem bylo odlehčit trávicímu systému i mysli. Jídelníček Zeleného čtvrtka se skládal z menšího množství placek, luštěnin a spousty zeleniny. Oblíbený byl špenát, ředkvičky, pažitka a další zelená zelenina.

Velký Pátek byl pro naše předky dnem přísného půstu, obvykle se jedlo jednou denně kousek chleba, který se zapíjel vodou. Někteří lidé nejedli v ten den vůbec nic, pouze pili vodu.

Můžete se tedy inspirovat stravou našich předků. Pokud na Velký Pátek nevydržíte pouze o chlebu a vodě či dokonce bez jídla, udělejte si obilnou kaši s vodou a jezte k ní kvašenou zeleninu. Ideální je jáhlová, pohanková kaše nebo kuskus. Kromě vody si můžete dopřát neslazený čaj, čaj z jarních bylinek nebo šťávu z čerstvé zeleniny.

Jak jíst zdravě o velikonocích?

Tuto otázku je třeba si položit už při plánování nákupu. Co si domů nepřineseme, to nemůžeme sníst. Než půjdeme na nákup, měli bychom vědět, co budeme jíst o Velikonocích a jak zdravě připravíme velikonoční jídla.

V žádném případě bychom neměli zapomenout na zeleninu. Zelenina v různé formě by měla být podávána ke každému jídlu. Naopak se vyhněte tučným uzeninám, cukrovinkám, zákuskům a dalším potravinám bohatými na tuky či na sacharidy. Jedná se o potraviny, po kterých se tloustne.

Velikonoce nemusejí být ve znamení zvýšeného příjmu kalorií. Sváteční jídla nemusejí být doslova nacucaná tukem ani nemusejí být nabita sacharidy. I na jídle chudším na tuky a sacharidy, tedy i na kalorie, si můžeme pochutnat.





Dalšími zásadami zdravého stravování (nejen o Velikonocích) je střídmost a pravidelnost. O Velikonocích si chcete pochutnat, ne se najíst k prasknutí.

Budete-li jíst střídmě, nepřiberete a ještě si pochutnáte. Požitek z jídla totiž neroste s jeho množstvím. Další zásadou, jak nepřibrat, je jíst pravidelně.

Nezapomeňte na dostatek tekutin. Hlad totiž může být převlečená žízeň. Sladké limonády a další slazené nápoje rozhodně nepatří do pitného režimu. V těchto nápojích je ukryto velké množství sacharidů a tím i kalorií.

Nemalé množství kalorií číhá také v alkoholu, zejména v tvrdém alkoholu a sladkých likérech. To však neznamená, že byste měli oslavit Velikonoce bez alkoholu. Sváteční stůl může být doplněn třeba menším množstvím kvalitního vína.

Kdo se hybe, nepřibírá

Nedílnou součástí zdravého stravování je také dostatek pohybu. Pokud se pořádně nacpete a lehnete si, udělali jste vše pro to, abyste přibrali tuk. Místo toho si raději dopřejte po jídle svižnou procházku.

Stejnou chybou je dopřávat si procházky pouze po jídle. Rychlá chůze je zdravá nejen po jídle. A nejen chůze, ale i jiné pohybové aktivity, jako je cyklistika, jogging, nordic walking a další.

Pokud se vám nebude chtít jít ven, můžete cvičit doma. Důležité je většinu času neprosedět u bohatě prostřeného stolu, u televize či jiných sedavých aktivit.

Připravte si méně kalorické varianty tradičních velikonočních jídel

Tradiční velikonoční nádivka nemusí být plná uzeného masa a tím pádem i tuku. Uzené maso lze nahradit libovým masem. V nádivce by nemělo chybět větší množství zelených natí. Součástí svátečního velikonočního menu je také pečeně.

Pečeně není pouze tučná a prorostlá, jako například vepřový bok. Může být i libová. Pokud k ní navíc přidáte zdravé přílohy, jako je například dušená pohanka, vařené brambory a spoustu zeleniny, získáte zdravé a chutné velikonoční jídlo.

Zdravé mohou být i polévky, které připravíte ze zeleniny, zahustíte je vejcem nebo kroupami, pohankou či jinými celozrnnými obilovinami. Do hotových polévek by měly být přidány zelené natě.

O Velikonocích se nemusíte vzdávat ani tradičních velikonočních sladkostí. Menší množství mazance nebo velikonočního beránka vaší štíhlé linii rozhodně neuškodí. Pokud si chcete o Velikonocích dopřát větší množství sladkostí, připravte si různé ovocné saláty nebo tvarohové pomazánky s čerstvým ovocem.





Dostanete-li chuť na dort, můžete si připravit ovocný želatinový dort. Stačí zalít čerstvé, na kousky nakrájené, ovoce želatinou nebo mořskou řasou agar a nechat ztuhnout. Další sladkou pochoutku může tvořit kousek kvalitní hořké čokolády s čerstvým ovocem.

Na svátečním stole obvykle nechybí obložené chlebíčky a různé pomazánky bohaté na kalorie. Když sníte jeden obložený chlebíček, máte pocit, že jste skoro nic nejedli. Věděli jste, že jste ovšem jedním obloženým chlebíčkem dodali svému tělu celých 1230 Kj?

Chlebíčky můžete nahradit jednohubkami se zdravou pomazánkou. Pomazánka může být připravená například z tvarohu, zeleniny, případně i bylinek.

Přejedli jste se? Nevyčítejte si to!

Velikonoce jsou také tradičním obdobím návštěv. Ne každý odolá velkému množství dobrůtek, pod kterými se prohýbá stůl - zvláště tehdy, pokud se jimi vaši spolustolovníci doslova cpou.

Jedním z nejhorších útoků na vaši štíhlou linii je návštěva obézních přátel, kteří neholdují pohybu, zato si s chutí a na rozdíl od vás bez výčitek dopřávají velké množství kalorických pochoutek. Jejich špatný příklad vás snadno může strhnout.

Místo, abyste je vedli ke zdravému stravování i ke zdravému způsobu života, budete s nimi spoustu času sedět a cpát se kalorickými dobrůtkami.

Nejhorší, co můžete udělat, je vyčítat si jídlo a vzdát veškerou snahu o štíhlou linii. Neexistuje důvod, proč by vás jedno či dvě uklouznutí mělo vrátit k nezdravým stravovacím návykům. Dobrým řešením není ani začít hned po Velikonocích držet jednu z drastických jednorázových diet.

Pokud jste snědli více, než jste měli, vykompenzujte to pohybem.