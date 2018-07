Jak správně pečovat o zdraví dítěte?

Jak chránit dítě před infekcemi?

Nejdůležitější je hygiena. Dbejte na to, aby si dítě mylo ruce před každým jídlem. Spíše než na babské rady a homeopatické přípravky se spoléhejte na rady lékařů a včasné očkování.

Nespoléhejte se jen na oficiální dětský očkovací kalendář. Ministerstvo zdravotnictví neschvaluje očkovací plán nejen s ohledem na epidemiologickou situaci, ale také s ohledem na finanční možnosti státu. Právě proto nejsou některá důležitá očkování povinná. Pokud budete chtít dítěti zajistit i nepovinná očkování, připravte se na finanční doplatek. Doplácet budete ze svého i tehdy, pokud se rozhodnete očkovat dítě jinou látkou, než kterou Ministerstvo zdravotnictví doporučuje.

Dobré je očkovat dítě proti hepatitidě A, meningitidě, rotavirové infekci, lidskému papilomaviru a proti planým neštovicím.

Pokud chcete, můžete se řídit americkým očkovacím kalendářem, který je víceméně úplný.

Proti chřipce je lepší vakcinovat látkami, které odpovídají normám Světové zdravotnické organizace, které neobsahuje zatím špatně prostudované immunostimulanty.

Kdy už je dítě podezřele často nemocné?

Průměrně je dítě nemocné 6-8x za rok. Světová zdravotnická organizace se domnívá, že to není důvod k obavám. Ve skutečnosti však není frekvence příliš důležitá – mnohem důležitější je závažnost onemocnění a doba, po kterou trvá. Pokud je dítě nemocné dlouhodobě a všechny nemoci prožívá velice těžce, může jít o něco závažnějšího.





Wonderlandstock / Alamy / Vida Press

Kdy je možné poslat dítě bez obav do školy?

Univerzální odpověď na tuto otázku samozřejmě neexistuje. Pokud situaci nevyhodnotíte jako závažnou, dítě do školy pošlete a jeho stav se zhorší, nemusíte si nic vyčítat. Ani lékaři nedokáží vždy správně předvídat, jak se bude nemoc vyvíjet.

Při rozhodování, zda nechat dítě doma nebo ho poslat do školy, byste se měli zvážit tři okolnosti:

1. Dítě potřebuje být ve škole a učit se.

2. Učitel by měl kontaktovat rodiče, pokud se dítěti přitíží. Někdo z rodiny musí být připraven pro dítě v takové situaci zajet a vyzvednout ho.

3. Dítě nesmí být nemocné nakažlivým infekčním onemocněním.

Pokud není nemoc příliš vážná, můžete dítě poslat do školy. Jestliže jde o nachlazení, mělo by mít dítě u sebe stále čisté papírové kapesníčky. Kapesníček by měl být ihned po použití vyhozen. Dítě by si také mělo častěji umývat ruce: ideálně po každém vysmrkání, kýchnutí nebo zakašlání. Tak předejdete šíření nemoci.

Vši. Co s nimi?

U dětí se často objevují vši. Dítě si je může přinést od spolužáka ze školy, z dětského tábora, nebo třeba od kamaráda ze hřiště. Nejlepší je začít šamponem proti vším. Poté, co dítěti umyjete hlavu, začněte vlasy pročesávat speciálním kovovým hřebínkem. Pročesávání vlasů provádějte každý den alespoň po dobu jednoho týdne. Jen tak předejdete opětovnému rozmnožení vší.

Dodržujte všechny pokyny uvedené na šamponu. Zkracovat vlasy není nutné, ale při vyčesávání hnid z vlasů si tím samozřejmě ušetříte trochu práce.

Nezapomeňte vlasy kontrolovat i sobě a preventivně si umyjte hlavu stejným šamponem.

Jiných zvláštních opatření není třeba. Vši mimo člověka dlouho nepřežijí. Maximálně můžete vyprat povlečení při teplotě vyšší než 50°C. Všechny hřebeny namočte na 5-10 minut do vařící vody.

Může těžký školní batoh uškodit dětskému zdraví? Kolik by měl vážit?

Váha batohu by neměla být vyšší než 10-20% váhy dítěte. Kvůli špatnému držení těla způsobenému příliš velkou zátěží, začínají dítě bolet záda. Při dlouhodobém nošení příliš těžkých zavazedel mohou být následky trvalé. Rozvinout se může například skolióza, nebo jiné problémy s páteří.

Abyste předešli přetížení, vyberte takový batoh, který sám o sobě příliš neváží. Zadní stěna batohu by měla být vyztužená, díky čemuž je nošení batohu pohodlnější. Ramenní popruhy by měly být široké a měkké. Pokud je batoh těžký, dbejte na to, aby byly popruhy těsně utažené.

V žádném případě nedovolujte dítěti nosit batoh jen na jednom rameni.





Thierry Zoccolan / AFP / Scanpix / LETA

Jak můžu dítěti pomoci se správným držením těla?

Ukažte dítěti, jak vypadá správné držení těla a vysvětlete mu, proč je tak důležité.

Silné svaly vytvářejí oporu pro páteř. Slabé svalstvo neudrží záda rovná.

Existují elektronické přístroje, které pomáhají jak dětem, tak dospělým se správným držením těla. Jednoduše se připevní na tělo nebo oděv, a jakmile se člověk nahrbí, začnou vibrovat, aby nás na to upozornily.

Dítě by nemělo příliš dlouho sedět v asymetrické poloze (například s nohama nataženýma před sebe nebo položenýma na židli).

Podle odborníků dochází ke špatnému držení těla často u dětí s nekorigovanou krátkozrakostí (tedy těmi, které nenosí brýle nebo čočky). Ohrožené jsou i děti, které jsou vyšší než jejich vrstevníci. Kvůli své výšce si totiž mohou připadat nejistě – hrbí se, aby vypadali menší.

Nezapomeňte proto ani na pravidelné kontroly zraku a dávejte pozor, zda není vaše dítě příliš plaché. Některé dítě vyroste rychleji, jiné pomaleji. Je důležité, aby to dítě vědělo a nedělalo si ze svého vzrůstu žádné starosti.

Je držení těla vašeho dítěte špatné? Nemusí jít hned o nic vážného. Skolióza je onemocnění, při němž je zakřivení páteře větší než 10°. Mírně zakřivené držení těla může sice způsobovat bolesti zad, ale nejde o vážnou nemoc. V každém případě byste se měli poradit se svým lékařem, který nejlépe posoudí, je-li třeba dělat nějaká speciální opatření.

Lékař s největší pravděpodobností doporučí fyzická cvičení, možná vás dokonce pošle na rehabilitace. Takovou radu určitě neignorujte, cvičení pomáhá od bolesti zad, ale je i dobrou prevencí proti rozvinutí skoliózy. Pořiďte dítěti na cvičení nafukovací míč (mimochodem, sedět na míči místo na židli je pro dítě rozhodně zdravější!).

Rodiče se často domnívají, že pokud má dítě jedno rameno výš než druhé, stačí mu na něj věšet těžkou tašku a její váha ramena časem srovná. Bohužel, nic takového nefunguje! Naopak, věšením těžkých závaží na dětská ramena pouze zatížíte páteř a dítěti uškodíte.

Kolik hodin denně by dítě mělo spát?

Děti od 6 do 12 let by měly spát 9-12 hodin.

Děti od 13 do 18 let by měly spát 8-10 hodin.

Důležité je vzít v úvahu, že během dospívání ze z lidí často stávají takzvané „sovy“. Během adolescence je pro lidi přirozenější vstávat později a zůstávat vzhůru dlouho do noci. Je to normální součást vývoje. Americká pediatrická akademie kvůli tomu například odporučuje zahájení výuky až od 8:30.





Ianni Dimitrov Pictures / Alamy / Vida Press

Kolik času může dítě strávit denně u počítače?

Hlavní je:

Dítě musí mít dostatek spánku. Alespoň hodinu před spaním by se nemělo dívat do monitoru.

Dítě by se mělo alespoň hodinu denně věnovat aktivnímu pohybu.

Děti ve vývinu by se měly často pohybovat venku, aby se zabránil vzniku krátkozrakosti.

Jak pečovat o duševní zdraví dítěte?

V první řadě je důležité věnovat dítěti pozornost, všimnout si, když se s ním začne dít něco divného a včas zareagovat.

Být ostražitější má smysl především v těchto případech:

Dítě je náhle agresivnější, podrážděnější, vzdorovité.

Dítě je smutné a depresivní.

Přestává se stýkat s kamarády a nekomunikuje s rodinou.

Dítě často podléhá strachu a nervozitě.

Přestává se zajímat o své koníčky. O to, co ho dřív zajímalo, už nejeví zájem.

Čas od času kategoricky odmítá jít do školy.

Má problémy se soustředěním.

Dítě se chová zpomaleně a apaticky (rodiče tento příznak často připisují obyčejné lenosti).

Objevují se u něho nové fobie, například strach ze tmy.

Jinými slovy, jakákoli negativní změna chování vypovídá o tom, že je v životě dítěte něco špatně.

Může jít o napjatou situaci ve škole, kyberšikanu nebo psychologický tlak ze strany učitelů nebo rodičů (byť neúmyslný). Psychické problémy se mohou odrazit i na tělesném zdraví dítěte, na to nezapomínejte. Objevit se mohou bolesti hlavy, nespavost, noční můry, ztráta chuti k jídlu a hubnutí (nebo naopak neobvykle zvýšená chuť k jídlu a přibírání na váze), sebepoškozování, nekontrolovatelné tiky, skřípání zubů, koktání, nutkavé chování (kousání nehtu, žvýkání vlasů), noční pocení, časté úrazy, atopický ekzém, trávicí obtíže.

To vše může odstartovat „pouhý“ stres.

Máte podezření? Co dělat teď?

Pokud máte obavy, že vaše dítě trpí psychickými problémy, je nutné zvážit, jak moc vážná situace je a zda se cítíte dost silní na to, abyste se s ní vypořádali sami, bez odborné pomoci. Jestliže se situaci rozhodnete řešit sami, je důležité ze všeho nejdříve pochopit, co přesně se děje. Jediný, kdo vám to může říct, je vaše dítě.

Mluvte s ním jako přítel, ne jakou autorita. Povídejte si v uvolněné atmosféře, nekritizujte a nedávejte „rodičovské rady“.

Když jde o šikanu, mnozí rodiče svým dětem radí: „Nevšímej si jich!“ Takové rady jsou ale bohužel neefektivní, většinou situaci naopak ještě zhorší. Jakmile totiž agresor uvidí, že se jeho „oběť“ nebrání, dovoluje si čím dál víc a zkouší, kam až může beztrestně zajít. Lepší je proto s dítětem si povídat a hledat společně řešení z nepříjemné situace. Projevte účast a dejte dítěti najevo svou podporu a své přání chránit jej. Když dítě ucítí, že má vaši podporu, zvládne stres mnohem snadněji.

Nedovolte dítěti, aby podlehlo ztrátě sebevědomí. Povzbuzujte ho a dejte mu najevo, že se nemá zač stydět. Soustřeďte se na to, v čem dítě vyniká.

Důležité také je, aby šli rodiče svým dětem příkladem a nepokoušeli se překonat stres skrze alkohol, cigarety anebo třeba počítačové hry. Pokud své pocity nebudete sdílet s blízkými, nebudou to dělat ani děti.

Jak psychický problém předcházet?

Je to jednodušší, než se zdá. Relax a zábava – to je cesta k prevenci mnoha psychických potíží. A nejen k jejich prevenci, ale dokonce i k jejich „léčbě“. Každé dítě potřebuje svůj vlastní volný čas, i když v každém věku ho samozřejmě využije odlišně. Neplánujte dítěti každou minutu a dovolte mu odpočinout si i tehdy, když ho čekají obtížné zkoušky.

Kromě zábavy je důležitým faktorem hrajícím roli v udržení psychického zdraví i komunikace. Ta pomáhá mozku strukturovat informace a získávat zkušenosti.

Pokud je situace příliš vážná anebo si netroufáte řešit ji sami, měli byste se obrátit na psychologa. Mnohé děti se nechtějí svěřit rodičům z obavy, aby je nezklamaly. Právě proto je užitečné nechat dítě promluvit s neutrální osobou, k níž ho nevážou city.

Na školách sice bývají dobří psychologičtí poradci, jejichž výhodou je, že znají situaci uvnitř školy, ale pokud jde o vážný problém, je lepší obrátit se na odborníka z oblasti dětské psychologie. Dítě si na školní půdě může navíc připadat příliš zranitelné a s poradcem mluvit chtít nebude.