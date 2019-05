Jsou syntetické vitamíny stejné jako přírodní?

Čeho je třeba si všímat u vitamínů?

Mnozí lidé si všímají, zda je daného vitamínu dostatek nebo nedostatek. To je sice důležité kritérium, ne však jediné. Dalším důležitým kritériem je vzájemný poměr jednotlivých vitamínů a vzájemný poměr vitamínů a minerálů. Například přítomnost zinku a vitamínu C násobí účinky vitamínu A, přítomnost selenu násobí účinky vitamínu E. Neméně důležitý je původ vitamínů. Z chemického hlediska není velký rozdíl mezi přírodními a syntetickými vitamíny. Avšak je zásadní rozdíl mezi účinky přírodních vitamínů a syntetických vitamínů. Například syntetický vitamín C je pouze kyselina askorbová, zatímco vitamín C obsažený v ovoci či zelenině obsahuje celý C vitamínový komplex s bioflavonoidy a dalšími látkami, prospěšnými pro naše zdraví.

Účinky syntetických vitamínů

Syntetické vitamíny kupujeme v lékárnách s pocitem, že něco děláme pro své zdraví. Neuvědomujeme si, že syntetické vitamíny jsou chemicky vyrobené látky, které naše enzymy obtížně rozkládají. Neuvědomujeme si, že syntetické vitamíny podobně jako každé jiné chemické látky představují nemalou zátěž pro naše játra. Neuvědomujeme si, že syntetické vitamíny obsahují různé přídatné látky, které neprospívají našemu zdraví. V syntetických multivitaminových přípravcích můžeme najít umělá náhradní sladidla, barviva, konzervanty a další látky. Synteticky vyrobené vitamíny se podobně, jako každá chemicky vyrobená látka, neobejdou bez vedlejších nežádoucích účinků.

Další nebezpečí spočívá v možnosti předávkování se. Syntetickými vitamíny se lze na rozdíl od přírodních velmi snadno předávkovat, zejména syntetickými vitamíny rozpustnými v tucích. Nadbytek vitamínů A, D, E, K může být toxický pro oči, játra, ledviny. Z vitamínů rozpustných ve vodě jsou v nadměrných dávkách nebezpečné vitamíny B6 a B3, které mohou dočasně způsobit poškození nervů a jater. Užíváním syntetických vitamínů se vystavujeme riziku, že nedodržíme správný poměr vitamínů, který je pro naše tělo zásadní. Výhodou syntetických vitamínů a důvodem, proč je kupujeme, je nízká cena a snadná dostupnost.

Přírodní vitamíny a jejich účinky

Dostatek přírodních vitamínů nám poskytne pestrá a vyvážená strava, což znamená strava podle zásad zdravé výživy. Při sestavování pestré stravy nám mohou pomoci barvy. Každá barva dodá našemu tělu jiné zdraví prospěšné látky. Ovoce a zeleninu je možné rozdělit podle barvy do pěti skupin, bílé, oranžové, červené, fialové a zelené. Je vhodné sníst denně z každé skupiny alespoň jeden kus či porci ve velikosti poloviny šálku. Do bílé skupiny patří např. cibule, česnek, petržel, ředkev, hrušky, oranžová skupina obsahuje např. mrkev, citrusy, papriku. V červené skupině je obsažen např. meloun, jablka, třešně, višně, jahody, maliny, ředkvičky. Do fialové slupiny jsou počítány např. borůvky, ostružiny, švestky, lilek, v zelené skupině najdeme např. špenát, hrášek, bílé hlávkové zelí, hlávkový salát.

Blahodárné účinky ovoce a zeleniny na naše zdraví nelze přičítat pouze vitamínům. V ovoci a zelenině je kromě vitamínů obsaženo mnoho dalších látek, které mají pozitivní vliv na naše zdraví. Tyto látky spolu chemicky reagují, čímž se zvyšuje jejich prospěšnost. Tyto látky usnadňují vstřebávání vitamínů, jejich využití a chrání nás před různými nemocemi. Například pomeranč neobsahuje pouze vitamín C, kromě vitamínu C obsahuje beta karoten, vápník, vlákninu, enzymy a další zdraví prospěšné látky. Přírodní vitamíny jsou pro naše tělo přirozené, snadno zpracovatelné a lépe využitelné než syntetické vitamíny. Kromě toho přírodní vitamíny neobsahují chemické látky ani nemají žádné vedlejší nežádoucí účinky.

Nejlepší zdroje přírodních vitamínů jsou čerstvá zelenina a ovoce. Stejně dobrými zdroji je mražená zelenina a mražené ovoce, mražení je nejšetrnější způsob konzervace. Některé vitamíny a další látky se ničí varem, přesto je vařená zelenina pro naše zdraví prospěšnější než syntetické vitamíny. Vitamíny a další prospěšné látky se ničí také oxidaci, ke které dochází vystavením vnitřku ovoce vzduchu. I když oxidace změní původní chemické složení živin, je pro naše zdraví prospěšnější sníst toto ovoce než spolknout tabletku syntetického vitamínu. Zelenina i ovoce jsou nejen zdroji vitamínů, pro své zásadotvorné účinky na naše tělo patří také mezi prostředky detoxikace těla.

Jak vybrat nejkvalitnější vitamíny jako doplněk stravy?

Přestože nám pestrá strava zajišťuje dostatek vitamínů, jsou situace, kdy nám mohou pomoci vitamíny jako doplňky stravy. Pokud se rozhodnete užívat vitamíny jako doplněk stravy, měli byste si vybrat ty nejkvalitnější. Nejlevnější nemusí být nejlepší ani nemusíte ušetřit. Cenu je totiž nutné přepočítat k obsaženému množství účinných látek. Než si koupíte vitamínový doplněk stravy, je dobré si položit tyto otázky:

1. Kolik kapslí či tablet obsahuje daný výrobek a jaké množství účinných látek je obsaženo v jedné kapsli či tabletě?

2. Kolik přídatných látek, jako jsou barviva, konzervanty a další, obsahuje daný přípravek?

3. Jedná se o syntetický vitamín nebo o vitamín izolovaný z potravin? Například izolovaný vitamín C přírodního původu obsahuje nejen kyselinu askorbovou, kromě ní obsahuje celý C vitamínový komplex, který zvyšuje jeho účinky. Zatímco syntetický vitamín C je pouze kyselina askorbová, nic víc.

4. Jaká jsou další kritéria kvality vitamínových doplňků stravy? Nejmodernější a nejkvalitnější vitamínové doplňky stravy jsou vyrobeny technologií postupného uvolňování. To znamená, že je stačí užívat 1 až 2 krát denně a naše tělo bude mít k dispozici optimální množství těchto vitamínů.

Nezapomeňte, že se můžete vitamínovými doplňky stravy předávkovat a pokud užíváte léky, nemusí tyto přípravky s vašimi léky dobře reagovat. Je proto dobré užívání vitamínových doplňků stravy konzultovat s vaším lékařem.