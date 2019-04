Samotné ledvinové kameny vznikají při nahromadění minerálních solí, ze kterých vznikají krystalky v močových cestách. Kameny mohou vznikat kdekoli v močovém ústrojí, nejčastěji však v ledvinách a močových cestách. Malé kameny tělo samo vyloučí močí, to však bývá doprovázeno urputnou bolestí, které se říká ledvinová kolika. Kameny větší jak 6-8 mm je nutno odstranit rázovou vlnou, laserem nebo chirurgicky.

Příčina vzniku ledvinových kamenů

Vznik ledvinových kamenů má za následek hned několik příčin. Mezi nejčastější patří:



Nízký příjem tekutin, který má za následek přesycení moči kamenotvornými látkami.

Změna pH moči.

Nedostatek kyseliny citrónové a magnézia - látek, které zabraňují vzniku kamenů.

Zpomalení toku moči, např. u zvětšené prostaty či nádorech.

Nesprávný jídelníček, který obsahuje hodně soli a bílkovin.

Rizikovým faktorem je sedavý způsob života a obezita.

Časté přejídání.

Některé léky, např. antacida, snižující kyselost v žaludku.

Některé metabolické nemoci, např. zvýšená funkce příštítných tělísek NEBO Crohnova choroba.

Příznaky ledvinových kamenů

Přítomnost krve v moči.

Bolest v bederní oblastí, při kolice vystřeluje do třísla.

Bolest při močení.

Nutkání na močení.

Při kolice – nevolnost, zvracení, průjem,

Ledvinový kámen se může zaklínit v močových cestách – projevuje se velkými bolestmi, zimnicí, horečkou, nemočením. Může dojít až k selhání ledvin.

Léčba ledvinových kamenů

Při podezření na ledvinové kameny podstoupí pacient řadu vyšetření: rentgen, ultrazvukové vyšetření popřípadě i CT. Základním postupem je i vyšetření moči a krve. Při akutních bolestech se podávají analgetika, spasmolytika – léky, které uvolňuji stahy hladké svaloviny močových cest. Přibližně 80 % ledvinových kamenů z těla odejde samovolně. Jde většinou o kameny velikosti do 4-5 mm. Při této konzervativní léčbě se podávají diuretika - léky které zlepší odtok moči, analgetika, spasmolytika a výrazně se zvýší příjem tekutin. Pokud kámen neodejde sám, nejvhodnější metodou léčby je zničení kamenů rázovou vlnou. Výjimečně se používá otevřený chirurgický zákrok.

Komplikace při ledvinových kamenech:

Zánět ledvin (vlivem stagnace moči a přemnožení bakterií),

rakovina močového měchýře,

selhání ledvin.

Prevence ledvinových kamenů

Základem prevence ledvinových kamenů je dodržování dostatečného pitného režimu, správného jídelníčku a zdravého životního stylu. Skladba konzumovaných tekutin by měla být různorodá, přičemž alespoň polovina z přijatých tekutin by měla být čistá voda. Výborný je čaj z čekanky obecné, který rozpouští ledvinové kameny. Naopak vyvarovat bychom se měli pití nápojů bohatých na kofein (káva, černý čaj) a také coca-coly. V jídelníčku je důležité omezit příjem soli, oxalátů (čokoláda, špenát). Důležitou součástí prevence je i dostatek pohybové aktivity, protože bez pohybu dochází k odvápňování kostí a vyplavování vápníku do krve.