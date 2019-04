Nepřátele diety: 7 potravin, které zvyšují chuť k jídlu

1. Chipsy a sušenky

Sušenky a chipsy jsou pro mnohé z nás rychlým a praktickým způsobem, jak zahnat pocit hladu. Faktem je, že to není zrovna dobrý nápad. Tato na první pohled neškodná svačinka obsahuje mnoho solí a žádné bílkoviny nebo vlákninu. Po chipsech vás pravděpodobně začne trápit žízeň. Kromě toho, jednoduché sacharidy způsobují rychlé změny hladiny cukru v krvi, což zvyšuje chuť k jídlu.

Co dělat?

Připravte si domácí chipsy. Zajistíte tak, že budou vyrobeny z čerstvých surovin a bez konzervačních látek a barviv. Chipsy si můžete upéct v troubě nebo mikrovlnné troubě. Mezi vhodné suroviny patří brambory, jablka nebo mrkev.

2. Dietní cola

Dietní cola rozhodně není tak dietní, jak se tváří. Dietní cola obsahuje velké množství umělých sladidel, které nejsou pro vaše tělo zrovna dobré. Umělá sladidla mají neobvyklý vliv na mozek. Mají schopnost oklamat chuťové buňky tak, že očekávají cukr, který ale nakonec nedostanou. V důsledku toho vzniká neúnavná touha získat cukr z jiných zdrojů.

Co dělat?

Nepijte více než 200 ml coly denně. A ještě lépe, vynechte colu úplně. Vyberte si raději výživné smoothies, čerstvý džus nebo ochucenou či čistou vodu.





3. Musli tyčinky

Energetické tyčinky zažily v poslední době na trhu se zdravou výživou doslova boom. Potravina si získala srdce mnoha příznivců. Jak šel ale čas, zjistilo se, že s energetickými tyčinkami je to stejné jako s colou. Jejich cílem je oklamat tělo a vyvolat zvýšenou chuť k jídlu.

Co dělat?

Dávejte si pozor na složení. Hlavní složkou správné mysli tyčinky by měly být ovesné vločky nebo mandle. Kromě toho, užitečná musli tyčinka by měla obsahovat alespoň 3 gramy vláknin a bílkovin.

4. Ovocná šťáva

Jakékoliv balené ovocné šťávy obsahují velké množství cukru, dokonce i ty, které se chlubí nadpisem "bez cukru". Pokud najednou vypijete 2 až 3 sklenice džusu (což není překvapující, protože každá další způsobuje větší žízeň), buďte připraveni, že vaše hladina glukózy v krvi rychle stoupne a pak zase prudce spadne. Co to znamená? Vyvolá to u vás silný pocit hladu, takže se patrně poohlídnete po něčem "malém" k zakousnutí.

Co dělat?

Dejte přednost čerstvým džusům. Nebo ještě lépe, jezte ovoce v syrové podobě. K pití si dopřejte smoothies nebo ochucenou vodu.





5. Těstoviny z bílé mouky

Není divu, že všichni odborníci na výživu jednotně doporučují používat těstoviny z tvrdé pšenice. Bílé těstoviny, tedy těstoviny nejvyšší kvality, nejsou tak užitečné, jak se tváří.

Při zpracování ztratí těstoviny téměř všechny živiny. Jediná věc, která zůstane, jsou jednoduché sacharidy - tedy prázdné kalorie.

Co dělat?

Jednou pro vždy si zamilujte těstoviny, které jsou vyrobeny na bázi mouky z tvrdé pšenice. Vaše tělo i zrcadlo tento produkt rozhodně ocení. Samozřejmě se ohlížejte také po ne příliš kalorické omáčce.

6. Sushi

Bohužel, tato zpráva příliš nepotěší milovníky japonské kuchyně. Sushi je rovněž potravinou, kterou byste měli při dietě rozhodně vynechat. Za prvé, připravuje se z bílé rýže, která neobsahuje vlákninu a

za druhé, používá se při něm sojová omáčka. Ta je bohatá na soli. Výsledkem je zadržování přebytečných tekutin v těle a následné otoky.

Co dělat?

Zkuste se zaměřit na jiná oblíbená jídla z japonské kuchyně, například na miso polévku nebo rybí saláty. Pokud se sushi nemůžete vzdát, alespoň se omezte ne minimální porci a se sojovou omáčkou hodně šetřete.





7. Alkoholické koktejly

Pokud vynecháme klasické nevýhody alkoholu, jako je ztráta sebeovládání nebo nepříznivý vliv na orgány, musíme zmínit také dva negativní vlivy na postavu. Za prvé, alkoholické koktejly

mají vysoký obsah kalorií a za druhé, dehydratují tělo a snižují hladinu cukru v krvi, což vyvolává brutální hlad.

Co dělat?

Přejděte na zdravý životní styl. Pokud si přesto malinko alkoholu chcete dopřát, pak sáhněte po sklence dobrého bílého nebo červeného vína. V mírném množství je tento výtečný nápoj výborný pro zdraví. Pokud vaše snaha vyhnout se koktejlovému baru selhala, pak alespoň volte co nejméně sladké koktejly a po každém z nich si dejte sklenici čisté vody. To pomůže zabránit dehydrataci. Také nikdy nepijte na lačný žaludek, i když tuhle radu už určitě znáte.