Pampeliška – obyčejná bylinka s neobyčejnými účinky

Kořen pampelišky – kořen plný léčivé přírodní síly

Léčivá síla kořene pampelišky spočívá zejména v jeho velké schopnosti odstranit z těla odpadní látky, podpořit činnost ledvin,jater, tok žluče a tím i trávení. Tady však výčet léčivých schopností kořene pampelišky nekončí.

Kořen pampelišky ocení diabetici pro jeho schopnost snižovat hladinu glukózy v krvi. Kořen disponuje také protizánětlivými účinky, snižuje vysokou hladinu cholesterolu v krvi i vysoký krevní tlak.

Pomáhá také při léčbě nemocí kloubů, jako je revmatizmus, dna a další choroby. Kořen pampelišky totiž obsahuje látky, které brání degeneraci kloubů, chrupavek a posilují celý pohybový aparát těla.

Podzemní část pampelišky se používá také v lidovém léčitelství nejen proti zánětu žaludku, ledvinovým kamenům, nemocem ledvin a močových cest. Používá se i proti obávané rakovině. Látky obsažené v tomto kořeni totiž dokáží prokazatelně zabít rakovinné buňky, aniž by uškodily zdravým buňkám.

V kořeni pampelišky najdeme spoustu látek prospěšných našemu tělu. Patří mezi ně hořčiny lactopicrin, taraxacin, taraxasterin, třísloviny, inulin (pomáhá při léčba diabetu, nejvíce inulinu je v kořeni obsaženo na podzim), triterpeny taraxasterol a taraxewrol, cholin, inosit, steroly, aminokyseliny, silice, pryskyřice a fytocncidy.

Kořen pampelišky v sobě ukrývá také minerální látky, zejména draslík, mangan a měď.

Nejvhodnější doba pro sběr kořene je podzim a jaro. Kořen, stejně jako listy a květy, není doporučováno sbírat v blízkosti silnic.

Sběr a zpracování kořene není sice tak úplně snadné, avšak čas i energie, kterou nasbíraným kořenům smetánky věnujeme, je velice výhodnou investicí pro naše budoucí zdraví.

Kořen je třeba vydolovat ze země, důkladně ho oprat, očistit a nakrájet na kousky. Ihned použít je možné i čerstvý kořen. Pokud ho chceme skladovat, je třeba ho důkladně usušit. Sušení probíhá venku ve stínu nebo v dobře větratelné místnosti.

Správně usušený kořen skladujeme v suchu, v dobře uzavřené nádobě, aby nezplesnivěl.

Příprava čaje ze zpracovaného kořene pampelišky je již velmi snadná. Jednu až dvě čajové lžičky nařezaného čerstvého nebo sušeného kořene zalijeme čtvrt litrem (250 ml) vroucí vody a necháme 15 minut louhovat. Následně přecedíme a pijeme 2 až 3krát denně před jídlem.

Čaj z pampeliškového kořene můžeme bez obav pít dlouhodobě.

Listy pampelišky – nejen do salátů

Mladé pampeliškové listy ještě neobsahují hořké „mléko“, a tak je můžeme využít třeba jako vhodnou ingrediencí do jarních salátů i do zeleninových polévek. Jsou bohatým zdrojem vitamínu C, kyseliny křemičité, vitamínů A, D, některých vitamínů skupiny B, betakarotenu, draslíku, křemíku, vápníku i železa.

Tím však výčet zdraví prospěšných látek, obsažených v pampeliškových listech, nekončí. Najdeme v nich také třísloviny, glykosidy, silice a další látky. Díky množství látek, které mají na naše tělo léčivé účinky, nám mohou listy pampelišky pomoci při mnoha zdravotních problémech.

Z mladých listů pampelišky lze připravit čaj, který posiluje činnost ledvin a prokrvuje kloubní vazivo, čímž pomáhá při léčbě onemocnění kloubů. Listy pampelišek nám mohou pomoci zbavit se rovněž akné a dalších kožních problémů.

Foto: Wikimedia

Podle vědeckých studií mohou listy pampelišek pomoci dokonce i při léčbě některých druhů nádorového onemocnění. Silné detoxikační účinky listů pampelišek a schopnost zrychlit metabolismus ocení nejen ti, kteří bojují s nadbytečnými kily.

Dopřejme si jarní očistnou kúru z listů i kořene pampelišky! Listům i kořeni pampelišky by se však měly vyhýbat těhotné ženy. Ve větším množství mohou totiž u žen vyvolat menstruaci.

Listy sbíráme od jara do podzimu. Čerstvé listy lze používat pouze brzy na jaře. Pokud je sbíráme později, sušíme je a používáme ve formě čaje. Listy sušíme v polostínu při vyšší teplotě na dobře větratelném místě.

Sušíme je v tenké vrstvě, občas je obrátíme a protřepeme, aby nezplesnivěly. Skladujeme v suchu a temnu v dobře uzavřené nádobě.

Léčivý čaj z pampeliškových listů připravíme zalitím jedné čajové lžičky čerstvých nebo sušených listů čtvrt litrem (250 ml) vroucí vody. Necháme 5 minut louhovat, přecedíme a popíjíme.

Jak připravit detoxikační pampeliškový čaj

Pampeliška nám může posloužit k přípravě detoxikačního čaje. Tento čaj připravíme smícháním sušený listů a sušeného kořene pampelišky v poměru 1:1. Směs dáme do vody a asi dvě minuty vaříme.

Následně necháme do vychladnutí ustát. Pijeme dva šálky čaje denně po dobu dvou měsíců.

Detoxikační čaj můžeme připravit také ze směsí čtyř bylin. Smícháme čtyři polévkové lžíce pampeliškového kořene, stejné množství kořene čekanky a oddenku pýru. Přidáme jednu polévkovou lžíci semene fenyklu a směs promícháme.

Čaj připravíme přidáním dvou čajových lžiček směsi do 1/3 litru vody. Vaříme 15 minut, potom odstavíme a necháme stát až do vychladnutí. Přecedíme a pijeme dva šálky tohoto čaje denně.

Květy pampelišek – potrava nejen pro včely

Během dubna a počátkem května oživí naše louky sytě žluté květy pampelišek, které jsou vyhledávanou potravou pro včely. Tyto květy jsou však užitečné i pro nás. Mohou nám totiž pomoci v prevenci i léčbě chřipky či angíny. Vděčí za to obsahu některých látek, jako jsou flavonoidy, karotenoidy, silice a další.

Květy může trhat od dubna až do října. Květy je nutné sbírat čerstvé, na rozdíl od kořene a listů je totiž nelze sušit. Během několika dnů by se krásné žluté květy změnily v bílé chmýří, které by poletovalo po místnosti.

Způsob skladování květů pampelišky je příprava pampeliškového „medu“. Připravíme ho natrháním 400 plně rozkvetlých květů, které zbavíme stonků, omyjeme a zalijeme 1,5 litrem vody. Přidáme 2 citrony, nakrájené na plátky, a 10 minut povaříme.

Necháme 24 hodin odstát, potom přecedíme přes plátno a do výluhu přidáme 1,5 kg cukru. Vaříme zvolna na mírném ohni asi jednu až dvě hodiny. Délka varu závisí na hustotě. Čím déle vaříme, tím je „med“ hustší. Horký „med“ nalijeme do sklenic a obrátíme dnem vzhůru.