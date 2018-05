Pobyt v přírodě zlepšuje zdraví a snižuje stres

Pobyt v přírodě - podpora zdraví

Naši přeci žili po celá tisíciletí ve spojení s přírodou, která pro ně byla zdrojem obživy, moudrosti, zdraví i energie. Jsme potomci těchto lidí, naše tělo i naše duše proto spojení s přírodou nadále potřebuje. Toto spojení rozhodně nemůže nahradit virtuální realita.

I pro nás je příroda inspirací a lékem pro naše tělo i duši. Když máme nějaký problém, hned spolkneme nějakou tu tabletu. Ta však řeší pouze příznaky, nikoli příčinu. Úlevu od stresu a zdravotních potíží, které s ním souvisejí, máme na dosah – stačí vyrazit do přírody.

Mnozí lidé namítnou, že nemají čas. Je však zajímavé, že si vždy dokáží udělat čas na víkendové nákupní výlety.

Není pochyb, že potřebujeme nakupovat, nemusí však z toho být celodenní výlet. Našemu zdraví prospějeme, pokud místo výletu do obchodního centra či do hypermarketu vyrazíme na výlet do přírody.

Pobytem v přírodě si zvýšíme fyzickou i psychickou kondici a navíc posílíme svůj imunitní i kardiovaskulární systém. Chůze po měkkém povrchu působí pozitivně na klouby a svaly.

Sluneční paprsky, které si můžeme užít pouze venku, nám nejen dodávají většinu vitamínu D, působí blahodárně na naše tělo i na naši psychiku.

Japonští vědci zjistili, že pobyt v přírodě dokonce podporuje prospěšné bakterie ve střevech a tím i náš imunitní systém. Díky jejich poznatkům se vyvinula oblíbená terapie nazývaná shinrin-yoku, což v doslovném překladu znamená „koupání v lese“.

Nejedná se však o běžné koupání v některém lesním potoce. Terapie zahrnuje pomalé procházky lesem, během kterých jde o zcitlivění smyslů. Cílem je naučit se naslouchat, zklidnit se a odpočívat.

Tato zážitková terapie je provozována se zavázanýma očima, kdy vnímáme přírodu pouze sluchem a hmatem.

Nemusíme ale zrovna chodit po lese bosí a se zavázanýma očima, abychom byli zdraví. Stačí si udělat čas a pravidelně vyrazit do přírody.





Pohyb v přírodě pomůže i naší postavě, svižná chůze je totiž nejpřirozenějším lidským pohybem, při kterém se spaluje nemalé množství kalorii, mizí tukové zásoby a formuje se postava.

Balzám na psychiku

Většina z nás je obklopena hlučností a nadbytkem podnětů, které si vyžadují pozornost. Připočteme-li k tomu spoustu povinností a ustavičný spěch, není divu, že žijeme v neustálém stresu. Slovo stres se v poslední době stalo velice frekventovaným.

Hledáme odpočinek u televize, vyčerpanost a stres zaháníme kávou, něčím sladkým, v horším případě energy drinkem, místo toho, abychom vyrazili do přírody. Příroda je jedním z nejúčinnějších antidepresiv. Na rozdíl od nich nás však neuzemní, naopak nám dodá energii.

Šumění větru v korunách stromů, zurčení potůčku, zpěv ptáků, zeleň stromů i luk, modrá obloha – to vše na nás působí zklidňujícím dojmem.

Výsledkem je uvolnění, zklidnění, zbavení se napětí, zlepšení paměti i schopnosti se soustředit.

Nezbytný pro správný vývoj dětí

Bohužel i dětí dnes tráví většinu času v uzavřených místnostech – ve škole, v zájmových kroužcích a doma u počítače či televize. Není divu, že zatímco před třiceti lety byly hyperaktivní děti, děti s poruchami soustředění, depresemi a dalšími potížemi raritou, dnes jsou tyto poruchy u dětí naprosto běžné.

Řešením těchto problémů je pobyt v přírodě, v opravdové přírodě, kde mohou dovádět a využít naplno svůj potenciál, nikoli v umělých oplotěných hřištích.

Víte, že dětem, které nepobývají často v přírodě, hrozí obezita, alergie, řídnutí kostí, deprese, poruchy chování i soustředění a další psychické problémy? Tyto problémy si pak bohužel odnášejí i do dalšího života.

Vědci z univerzity v Edinburgu zjistili, že pobyt v přírodě blahodárně působí také na děti s ADHD, toto příznivé působení je srovnatelné s léky. Avšak na rozdíl od nich je bez vedlejších negativních účinků.

To není vše. Pobyt v přírodě má výrazný vliv na celkový vývoj dítěte, pobytem v přírodě se dítě učí překonávat strach, učí se samostatnosti a testuje si hranice svých možností. Příroda dává dětem prostor pro jejich fantazii i kreativitu.





Pohyb v členitějším prostředí podporuje rozvoj motoriky, logického úsudku i rychlého rozhodování.

Děti potřebují pro svůj zdravý rozvoj zážitky z přírody. Tyto zážitky jim nemůže nahradit virtuální realita. Smartphony nabízejí různá videa z přírody, například sledování mraků. Moci se dívat na videa z přírody je však naprosto něco jiného, než být v dané krajině opravdu přítomen.

Zkuste si vyjít někam do přírody, lehnout si do trávy a sledovat mraky. Potom se na ně dívejte ve smartphonu, zatímco čekáte na autobus nebo doma na počítači. Poznáte ten výrazný rozdíl.

Děti, které žijí sedavým způsobem života, jsou obézní a méně zdatné. Mnozí rodiče to řeší tím, že je zapíší na nějaký sportovní kroužek. Je sice pravda, že lepší nějaký pohyb než žádný, avšak pobyt v přírodě to nenahradí.

Nepodporuje to totiž jejich představivost, kreativitu ani jim to nemůže nahradit zážitky z přírody. Hřiště či dokonce tělocvična se totiž rozhodně nedá nazvat přírodou.