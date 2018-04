Potočnice lékařská – bylinka, která zatočí s jarní únavou

Představení potočnice lékařské

Potočnice lékařská (Nasturtium officinale), nazývaná také řeřišnice potoční, jak její název napovídá, roste zejména ve vodě, blízko břehů potoků, bystřin, potůčků a struh. Ve stojaté vodě bychom ji hledali marně, ta jíí totiž nesvědčí.

Jedná se o vytrvalou rostlinku, vysokou až jeden metr, s dužnatou hranatou lodyhou a masitými zubatými lichozpeřenými listy vejčitého tvaru. Od dubna do září kvete bílými květy, které se skládají v hrozen.

Po jejich odkvětu se objeví plody v podobě nadutých, srpovitě prohnutých šešulí, visících na odstálých, hluboce sehnutých stopkách.

Největšího rozmachu zažila v době císaře Napoleona, pro něhož byla oblíbenou pochoutkou. Později však upadla téměř v zapomnění. Přestože roste kromě Austrálie, dálného severu a oblastí, kde vládne sucho, na celém světě, patří mezi ohrožené druhy.

V přírodě se s ní sice moc nesetkáme, můžeme si ji však koupit v zahradnictvích specializujících se na vodní rostliny a dokonce si jí můžeme i sami pěstovat.

Proti jarní únavě a dalším potížím

Z potočnice lékařské se užívá nať, která je doslova nabitá vitamíny a minerály. Je zdrojem vitamínů A, C, E, D a betakarotenu. Najdeme v ní také jód, železo, vápník nebo síru. Kromě těchto látek obsahuje hořčičné oleje a fenylethylhořčičnovou silici.

Tyto látky z ní činí velmi účinný prostředek, který posílí náš imunitní systém, dodá nám energie a zatočí s jarní únavou. Potočnice lékařská nás dokáže zbavit nejen jarní únavy, poradí si i s virózami. Navíc je velice účinným likvidátorem škodlivých volných radikálů.

Používá se jako podpůrný prostředek proti anémii či zánětlivým onemocněním. Tuto málo známou rostlinku ocení také diabetici. Pomáhá jim totiž udržovat stálou hladinu glukózy v krvi.

Rovněž se osvědčila jako pomocník při trávicích potížích, zejména potížích s trávením tuků, jelikož podporuje vylučování žluči.

Potočnice lékařská najde své uplatnění i v různých detoxikačních kúrách. Disponuje totiž schopností čistit krev i játra. Její močopudné účinky podporují vylučování škodlivých odpadních látek. I to je důvod, proč zažene jarní únavu.

Očištěné tělo, zbavené škodlivých odpadních látek doslova kypí energii. Jedním z příznaků, kdy naše tělo volá po očistě, je únava (a nejen jarní).

Jak používat potočnici lékařskou?

Mnohé léčivky se používají ve formě čajů, nálevů či tinktur. Potočnice lékařská se však užívá především jako delikatesa. Její křehké a šťavnaté lístky s jemně pikantní a příjemně nahořklou chutí dokáží potěšit jazýček gurmánů.

Potočnice lékařská je skvělým doplňkem zeleninových salátů (zejména s jogurtovým dresinkem nebo zakysanou smetanou), hodí se také do ovocných salátů. Výborně si rozumí například s jahodami, pomeranči nebo broskvemi.

Její kombinací s dresinkem z medu či javorového sirupu vznikne doslova koktejl různých chutí, které spolu harmonizují.

Lze ji rovněž nasekat na chléb s máslem či žervé, přidat do jakékoliv pomazánky s tvarohem nebo žervé. Je vynikajícím doplňkem k míchaným vajíčkům, hodí se i do rybích pokrmů a polévek.

Potočnici lékařskou je třeba přidávat do polévek nebo do rybích pokrmů až krátce před dokončením. Působením tepla totiž tato bylinka rychlé ztrácí některé své výživově hodnotné složky, například vitamín C.

Vypěstujete si potočnici lékařskou

Potočnici lékařské se nejlépe daří v čistě tekoucí vápenaté vodě s písčitým dnem. Lze jí také pěstovat na zahradě na stinném místě s vlhčí půdou. Ideální je asi půl metru hluboký příkop, který zajistí, že ke kořenům bude pravidelně stékat voda z povrchu.





Dno příkopu opatřete fólií a zasypte ji humózní zásaditou zeminou, do níž vysadíte sazenice. Při deštivém počasí bude mít potočnice lékařská dostatek vody. Pouze v obdobích sucha je třeba ji zalévat tak, že půda bude stále vlhká.

Potočnici lékařskou můžeme pěstovat také v nádobě na okně, balkónu nebo terase, ideálně na chladné severní straně. Potočnice lékařská nesnáší přímé slunce, zato jí nevadí mráz, díky čemuž může být venku i během zimy.

Rozhodnete-li se pěstovat potočnici lékařskou, mějte na paměti, že udržování vlhké půdy je pro ni, stejně jako pro jiné vodní rostliny, základem pro přežití. Kromě častého zalévání je dobré postavit květináč do hluboké misky s vodou, odkud si mohou kořeny průběžně brát dostatek vláhy

Potočnici lékařské se nedaří v kyselých půdách, naopak se jí daří v zásaditých půdách.

Přestože se budete těšit na první vlastní lístky potočnice, v prvním roce rostlinku šetřete. Častý sběr lístků jí totiž v tomto období příliš oslabuje. Ale již v dalším roce jí bude velice prospívat pravidelné ostříhávání vrcholů. Rostlince to pomůže k rozvětvení a vám k pikantnější a lahodnější chuti jejích lístků.

Není třeba kupovat větší množství sazenic či semen. Kromě semen lze totiž potočnici lékařskou množit i pomocí řízků. Můžete je nechat zakořenit ve speciálním substrátu pro množení nebo ve sklenici s vodou.