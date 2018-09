Potraviny, které pomáhají udržet si zdraví a krásu

Na vyváženou stravu by měli samozřejmě dbát všichni bez výjimky. Zvláště pečlivé by ale měly být ženy těhotné anebo oslabené po porodu, dále ženy s hormonálními potížemi, při menstruaci nebo při menopauze. Správná strava může oddálit projevy stárnutí o mnoho let, může posílit náš imunitní systém a pomoci nám k hormonální stabilitě.



Pro zdravou kůži

Petrželka

Sladká paprika

Tmavá čokoláda

Tyto produkty pomohou udržet zdravou kůži. Jde totiž o silné antioxidanty, navíc s vysokým obsahem vitaminu A, C a E, které napomáhají regeneraci a chrání pokožku před ultrafialovým světlem.

Vaše pleť proto zůstane déle mladá a krásná. Kyselina lipoová navíc chrání kůži před pigmentací a koenzym Q10 zabraňuje stárnutí pokožky a tvorbě vrásek. Kromě toho jde o dobrou prevenci proti rakovině kůže. A zinek bojuje se záněty v těle.





Pro zdravou hruď

Brokolice

Houby

Zelený čaj

Předpokládá se, že některé potraviny mohou být využity k prevenci a podpoře léčby rakoviny prsu. Zejména brokolice obsahuje látky, které jsou silnými antioxidanty. Mají silný protinádorový a podpůrný účinek.





Pro zdraví kostí a zubů

Parmezán

Pomerančový džus

Listová zelenina

Pro zdraví kostí a zubů je důležitý dostatečný příjem vápníku a vitaminu D. Vitamin D napomáhá vstřebávání vápníku a navíc pomáhá s problémy se zrakem.

Nejbohatší potraviny na vápník jsou: parmezán, chia semínka, mořské řasy a mák. Obsahují přes 1000 mg na 100 g potraviny.

Seznam jídel bohatých na vápník je mnohem delší, zkuste zapátrat.

Naopak si dávejte pozor na potraviny a produkty, které zabraňují správnému vstřebávání vápníku. Jde hlavně o cukr a sladkosti (včetně sladkých limonád!), maso (především uzeniny), některé sýry, káva, jídla z konzervy a téměř všechna chemická léčiva.





Pro udržení hormonální rovnováhy

Losos

Ořechy

Rostlinný olej

Pro normální a zdravý vzhled pohlavních orgánů a hormonální rovnováhu je důležité konzumovat dostatek omega-3 mastných kyselin, vitamin E, jód, vitamin B4 a vitamin C.





Pro přibírání a udržení váhy

Maso

Vejce

Fazole

Pokud nechcete hubnout nebo nabíráte svalstvo, nezapomínejte na pravidelný příjem bílkovin. Bez nich budete sílu a váhu ztrácet, i kdybyste cvičili čím dál víc. Norma je 0,8 g bílkovin na 1 kg tělesné hmotnosti denně. Pokud tedy vážíte například 60 kg, měli byste denně přijmout 48 g masa, vajec nebo luštěnin.

Pokud nechcete jíst každý den to samé, ale chcete si udržet pravidelný příjem bílkovin, zkuste jednou pro změnu třeba salát s mandlemi nebo ovesnou kaši.

Potravin obsahujících bílkoviny je mnoho, zkuste zapátrat.





Pro zdravý nervový systém

Avokádo

Mrkev

Řepa

Každá žena by měla zkonzumovat minimálně 400 mg kyseliny listové denně (známé také jako vitamin B9). Tato kyselina je nezbytná pro udržení nervové rovnováhy, pro udržení emoční stability a posílení imunity. Ve velkém množství se nachází ve výše uvedených produktech, pokud vás ani jedna varianta nezaujme, zapátrejte a jistě objevíte mnoho další chutné zeleniny a ovoce!