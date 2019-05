Pozor na tyto potraviny. Ve velkém množství škodí zdraví

Mrkev

Ideální množství: Ne více než 2 denně.

Příjem velkého množství mrkve může způsoby onemocnění zvané karotienmie, při kterém vaše kůže zoranžoví. Nemějte ale strach, nejedná se o žádné závažné poškození. Stačí omezit přísun mrkve a příznaky samy postupně odezní.









Jablečná semínka

Ideální množství: Maximálně 5 semínek denně.

Pecky jablek, stejně jako broskví, meruněk, švestek a třešní, obsahují určité malé množství kyanovodíku. Kyanovodík je jed, takže s peckami skutečně opatrně! Samozřejmě, jeho obsah je v pecce tak nízký, že pár omylem spolknutých peciček vám neuškodí.









Para ořechy

Ideální množství: 4 až 5 denně.

Ve 100 g oříšcích se nachází asi 2000 % doporučené denní dávky selenu. Jedním sáčkem tak svému tělu poskytnete zásoby selenu na dlouhou dobu. Pozor ale na předávkování, které může způsobit vypadávání vlasů, lámání nehtů, neurologické potíže a v extrémních případech i srdeční problémy.









Káva

Ideální množství: Nanejvýš 2 středně velké šálky denně.

Vysoké dávky kofeinu mají vliv na srdce, způsobují nespavost, nevolnost a bolesti hlavy. Abyste tyto negativní důsledky pití kávy pocítili, musíte být ale skutečně kávový maniak a vypít 4 nebo 5 hrnečků denně.









Kombucha



Ideální množství: Do 150 ml denně.

Kombucha (nebo také kombuča) je fermentovaný nápoj z černého čaje, většinou konzumovaný pro své příznivé účinky na organismus. Ale jako každý lék, i tento je nutné konzumovat jen v omezeném množství.

Pozor by si navíc měli dávat i lidé trpící na cukrovku, překyselený žaludek a lidé trpící na plísňová onemocnění. Některé čajové houby obsahují toxické plísně, jejichž požití vede k velkému množství zdravotních komplikací.









Karambola

Ideální množství: Do 2 kousků denně.

Prvním příznakem předávkování karambolou je obyčejná škytavka. Poté přichází nevolnost, zvracení a celková tělesná slabost. V závažných případech dochází k poruchám nervového systému a ledvin.

Malé množství karamboly je bezpečné, pozor by si měli dávat jen lidé, kteří mají problémy s ledvinami. Velkému množství by se měli vyhnout všichni bez výjimky. Také není ideální jíst karambolu na lačno.









Muškátový oříšek

Ideální množství: Maximálně 20 g denně.

Muškátový oříšek známe jako koření, které se přidává do perníkového těsta anebo na ochucení masa. Vždy ho používáme jen špetku, a to nejen pro to, že má velmi výraznou chuť, ale i kvůli zdravotním rizikům. Pouhá 1 lžíce může vést ke ztrátě reálného vnímání, k úzkostem, strachu, halucinacím, paranoie a dalším vážným příznakům.









Kaviár

Ideální množství: Do 150 g denně.

Škodlivost kaviáru je způsobena nejčastěji nesprávným skladováním nebo konzervací. Konzervační látky, které jsou použity bezohlednými výrobci, mohou být často zdraví škodlivé. Proto vždy důsledně dbejte na složení uvedené na etiketě. Například často se můžeme setkat s levným E239, konzervantem, který se v našem žaludku přeměňuje na formaldehyd.

Jeho požití může vést k otravě, někdy i závažné.

Kromě toho je v kaviáru velké množství soli, takže je snad lepší se mu úplně vyhnout.









Hořké mandle

Ideální množství: 2 kousky denně.

Hořké mandle se liší od sladkých pouze výraznou ostrou chutí. Ve velkých množstvích jsou velice nebezpečné. Obsahují totiž látku zvanou glykosid amygdalin, který je trávicími šťávami štěpen na jedovatý kyanovodík. Kritické množství u dětí je 10 kousků, u dospělého je to 50.









Voda

Ideální množství: 2 – 3 litry denně (záleží na fyzické aktivitě a jiných okolnostech).

Voda je životadárná tekutina, bez níž se náš organismus neobejde. Ale neberte radu pít hodně vody zase úplně doslova. Všeho moc škodí. Přebytečná voda v našem těle ředí zásoby sodíku a draslíku v krvi. V extrémních případech může dojít k intoxikaci vodou.

Norma je 2 až 3 litry vody denně, ale nezapomínejte, že voda se nachází i v různých potravinách, ovoci a zelenině.









Zelené brambory

Ideální množství: Žádné!

Zelená barva na bramborách značí vysoký obsah solaninu. Jedná se o přírodní pesticid, pro člověka velmi nebezpečný, a to i po tepelném zpracování. Otrava se projevuje zvracením, průjmem a srdečním selháním.

Naštěstí je pro dospělého zdravého člověka téměř nemožné sníst zelených brambor tolik, aby to vedlo k závažné otravě. Své děti jimi ale rozhodně nekrmte!