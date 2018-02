Sauna: pro zdraví i očistu těla

Pro silný imunitní systém

Během pobytu v sauně je vaše tělo vystaveno velmi vysoké teplotě, což má za následek vyšší produkci bílých krvinek. Náš imunitní systém je tvořen bílými krvinkami, které bojují proti bakteriím i virům.

Opakovaná návštěva sauny posílí váš imunitní systém, který si potom hravě poradí s chřipkou i nachlazením.

Pro zdravé srdce i cévy

Je známou skutečností, že dostatek vhodného pravidelného pohybu je nutný pro zdravé srdce. Víte, že stejný pozitivní vliv na srdce má pravidelná návštěva sauny? Vysoká teplota v sauně má za následek rozšíření cév, zlepšení prokrvování i distribuce kyslíku.

Pobyt v sauně donutí srdce pracovat stejně jako průměrné intenzivní cvičení v posilovně. Tep stoupá z obvyklých 60 až 70 tepů za minutu na 110 až 120 tepů za minutu, někdy dokonce až na 150 tepů za minutu. Po ochlazení studenou vodou tep chvilkově poklesne dokonce pod normu.

Tento výkyv tepové frekvence protáhne srdeční sval a udrží ho v kondici. Pravidelná návštěva sauny vám pomůže udržet v kondici i vaše cévy, čímž vás chrání před nemocemi srdce i cév.

Úleva bolavým svalům a kloubům

Bolí vás po sportovním výkonu svaly? Vyzkoušejte saunu! Pobyt v sauně vám nejenže zrychlí krevní oběh, čímž zvýší distribuci kyslíku. Již pouhá desetiminutová návštěva sauny výrazně podpoří regeneraci svalů a zbaví vás bolesti.

Sauna pomáhá nejen sportovcům a fyzicky pracujícím jedincům. Její blahodárné účinky ocení lidé trpící bolestmi kloubů. Zlepšení krevního oběhu vlivem vysokých teplot uvolňuje šlachy a vazy. Kromě toho je vysoká teplota úzce spojená s uvolněním endorfinů, které mírní bolest.

Pomocník při hubnutí

Sauna vám může pomoci také zbavit se nadbytečných kil. Nenahradí sice plnohodnotný pohyb, zrychlí ale váš metabolismus, což je pro hubnutí velmi důležité.

Navíc při pocení dochází nejen ke ztrátám vody, pocením se rovněž spalují kalorie. Během jedné návštěvy sauny spálíte až 300 kcal, což je 1260 kJ.

Relaxace, lepší zvládání stresu i podpora činnosti mozku

Relaxační účinky sauny jsou známé. Sauna se používá zejména na zmírnění stresu. Tiché prostředí sauny je výborným místem pro uvolnění se, odpočinek od stresu a obnovu duševní rovnováhy. Navíc návštěva sauny díky vyšší produkci endorfinů zažene strach, úzkost a dodá vám dobrou náladu.

Méně známé jsou blahodárné účinky sauny na činnost mozku. Krátkodobé prudké zvýšení teploty dostane mozek do stavu neurogeneze (procesu, během něhož vznikají nové mozkové buňky).

Neuregenezi doprovází zvýšená hladina hormonu neropinefrinu, přenašeče nervových vzruchů, který zvyšuje schopnost soustředění a pozornosti. Při neurogenezi se rovněž zvyšuje hladina prolaktinu, který obnovuje nervová vlákna.

Díky tomuto procesu vám pravidelná návštěva sauny zvýší schopnost lépe se učit.

Osvědčený prostředek pro detoxikaci těla

Množství nezdravých tuků, různých chemických přídatných látek a stres má za následek vyšší množství škodlivých odpadních látek v těle, kterých je třeba se zbavit. Detoxikace odstraňuje tyto látky, čímž nás chrání před mnoha zdravotními potížemi a nemocemi a navíc nám zvyšuje fyzickou i psychickou kondici

Existuje mnoho účinných detoxikačních metod, které zbaví naše tělo škodlivin. Pravidelná návštěva sauny je jedním z osvědčených detoxikačních prostředků. Vysoká teplota v sauně totiž zvýší činnost žláz s vnitřní sekrecí. Následně se přes kůži začnou pocením vyplavovat toxické látky.

Detoxikaci návštěvou sauny můžeme podpořit některými oleji, zejména olejem z kadidlovníku pravého. Tento olej se vyznačuje silnými detoxikačními schopnostmi.

Vyplavování toxických látek, včetně těžkých kovů, během pobytu v sauně může zpočátku způsobit zvýšenou únavu, zhoršenou schopnost soustředění a někdy i další potíže. Stanete-li se pravidelnými návštěvníky sauny, tyto potíže brzy zmizí a nastoupí blahodárné účinky detoxikace i pobytu v sauně.

Díky silným detoxikačním účinkům pravidelná návštěva sauny zvýší kvalitu vaší pleti mnohem více než drahé krémy. A navíc také mnohem levněji.

Hlavní zásady saunování

Pokud jste ještě nevyzkoušeli blahodárné účinky sauny, je dobré znát před vstupem do sauny některé hlavní zásady. Než vstoupíte do sauny, odložte hodinky a šperky a důkladně se omyjte mýdlem. V sauně nemusíte sedět nazí, ne každému totiž vyhovuje nahota. Můžete se zabalit do prostěradla nebo si koupit speciální oblek pro pobyt v sauně, který je volný a poskytuje vám pohodlí.

V žádném případě nechoďte do sauny v plavkách. Plavky totiž neposkytnou vašemu tělu dostatek pohodlí a navíc brání pokožce v dýchání a tím i ve vylučování škodlivých látek.





Sedněte, ideálně lehněte, si na ručník, který si s sebou přinesete. V sauně nejsou všechna místa se stejnou teplotou, dolní části sauny mají nižší teplotu, obvykle 80 °Celsia. V jejích horních částech se může teplota vyšplhat až na 105 ° Celsia.

Nejste-li zvyklí na pobyt v sauně, je lépe si zpočátku ulehnout či usadit se v dolních částech sauny.

Doporučovaná délka pobytu v sauně je zhruba 15 minut. Pokud vám však není pobyt v sauně příjemný, odejděte ze sauny dříve.

Nedílnou součástí pobytu v sauně je ochlazení studenou vodou. Nejprve si opláchněte rukama obličej studenou vodou. Do bazénu se studenou vodou vstupujte pomalu po schodech, nikdy do něho neskákejte.

Některé sauny nabízejí kromě klasického bazénku se studenou vodou sprchu s vodním mlžením, ochlazovací vědra či ledovou studnu. Podstatou ledové studny je nabrat si do hrsti ledové krystalky a roztírat je po celém těle. Jedná se o spojení ochlazení a peelingu kůže.

Po řádném ochlazení se můžete vrátit do sauny. Cyklus zahřátí a ochlazení je doporučováno opakovat třikrát.

Po skončení pobytu v sauně nezapomeňte doplnit ztracené tekutiny a minerály. Vhodnými nápoji jsou minerální vody bez příchuti nebo neslazené ovocné a zeleninové šťávy.

Pobyt v sauně působí sice příznivě na naše tělo, pokud jste však nachlazení nebo trpíte nemocemi srdce či cév, jste po vydatném jídle nebo nalačno či máte žízeň, do sauny raději nechoďte.

Sauně se vyhněte také tehdy, pokud máte za sebou vyčerpávající námahu nebo jste si dopřáli nějakou tu sklenku alkoholu. V tomto případě by vám pobyt v sauně uškodil.

Ideální návštěva sauny je jednou týdně, optimálně ve večerních hodinách. Večer totiž budete mít více času i prostoru k relaxaci. Nebudou se vám hlavou honit myšlenky na to, co vás čeká v práci a co vše musíte stihnout.

Navštěvovat saunu je prospěšné nejen v zimě, její blahodárné účinky můžete zakoušet během celého roku.