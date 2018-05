Studie: Malé děti spí až o 40 minut méně, pokud sdílí pokoj se svými rodiči

Ztráta spánku může vést k dětské obezitě

Podle studie, která byla provedena na Penn State College of Medicine v USA, děti za přítomnosti rodičů ztrácejí schopnost se samy uklidnit, přičemž ztráta spánku může vést k záchvatům vzteku a dětské obezitě.

Studie zjistila, že devítiměsíční děti, které spí samostatně, prospí každou noc zhruba 10 a půl hodiny. Pokud však sdílí pokoj s rodičem, stráví spánkem jen 9 hodin a 47 minut. Podle vědců je to proto, že panuje až 4krát větší pravděpodobnost, že bude dítě v noci vzato do postele rodičů.

To všechno vede k tomu, že si děti navyknou vyžadovat pozornost rodičů, kojení nebo lahev s mlékem ještě před tím, než v noci znovu usnou. Studie publikovaná v časopise Pediatrie uvádí, že děti mladší 6 měsíců by měly spát v jedné místnosti s rodiči, aby se tak mohlo zabránit syndromu náhlého úmrtí. Vedoucí studie doktor Ian Paul řekl, že u starších kojenců už by tomu tak být nemělo.

„Děti mají během noci několik krátkých epizod, kdy jsou vzhůru, a myslím si, že rodiče, kteří jsou ve stejné místnosti, reagují na tato probuzení daleko více, než když jsou v jiné místnosti,“ uvedl Paul. „Rodiče se pak spolu s dítětem dostanou do bludného cyklu, kdy si dítě zvykne na jejich přítomnost a místo toho, aby se uklidnilo samo, potřebuje delší dobu na to, aby ho uklidnili rodiče,“ řekl vedoucí studie.

Ztráta spánku byla zaznamenána i u dětí starších 2 let

Američtí vědci pracovali v rámci svého výzkumu s 230 páry matek a dětí a zjistili, že děti, které spí se svými rodiči, mají nižší pravděpodobnost, že budou usínat dříve. Děti ve věku 9 měsíců sdílející pokoj s rodiči spí méně než děti spící o samotě a mají více nebezpečných spánkových návyků. Autor studie uvedl, že se něco podobného objevovalo i u dětí ve věku 2,5 roku, které stále spaly s rodiči. Na rozdíl od ostatních dětí spaly tyto děti v průměru až o 45 minut méně.

„Víme, že je ztráta spánku u dětí spojena s emočními behaviorálními problémy stejně jako s dětskou obezitou,“ řekl Paul. Podle něj by měli rodiče zvážit vlastní dětský pokoj pro svého potomka už od 6 měsíců věku, aby se během noci naučilo samo znovu usínat bez pomoci rodičů.