Vitamíny a minerály pro nárůst svalů

Vitamíny a minerály potřebujeme nejen pro svaly

Pokud by naši stravu tvořily pouze bílkoviny, tuky a sacharidy, naše tělo by po několika měsících přestalo fungovat. Nepomohlo by nám ani správné množství a poměr těchto živin ani dostatek vody.

Naše tělo se neobejde bez vitamínů a minerálů, některé z těchto látek jsou potřebné dokonce i pro naše svaly.

Vitamíny jsou látky nezbytné pro biochemické reakce v našem těle. Vitamíny například pomáhají spouštět chemické procesy v našem těle a řídit rychlost reakcí.

Naše tělo se neobejde ani bez minerálních látek, například bez dostatku jódu nebude štítná žláza schopná dostatečně plnit svoji funkci. Každý minerál má v našem těle jiný význam, některé minerály jsou důležité i pro naše svaly.

Co se stane, pokud je vitamínů a minerálů o trochu méně

Stačí mírný dlouhodobý nedostatek některého vitamínu nebo minerálu a můžeme počítat s různými problémy, které nám ztrpčují život. Jsme neustále unaveni, náš fyzický i psychický výkon klesá. Náš imunitní systém je oslabený a naše tělo se stává snadnou kořistí bakterií a virů.

Metabolismus nepracuje, jak má, mírný nedostatek některých vitamínů či minerálů mu brání využít veškeré živiny. Výsledkem je problém s hubnutím a nabíráním svalové hmoty.

Ani náš vzhled není nic moc, snížená kvalita naší pokožky, zubů, nehtů a vlasů nám na atraktivitě rozhodně nepřidá. Dokonce rychleji stárneme, postupně nám ubývají svaly, zhoršuje se kvalita kostí, kloubů i zubů.

Vitamíny pro naše svaly

Vitamín C známe jako látku, která posiluje náš imunitní systém, Vitamín C však plní v našem těle i jiné, neméně důležité funkce. Podporuje vstřebávání železa, tvorbu kolagenu, pojivové tkáně, která drží spolu pohromadě kosti a svaly, metabolismus aminokyselin (základních stavebních kamenů proteinů).

Vitamín C je také silný antioxidant, který chrání naše svalové buňky před poškozením. Najdeme ho zejména v citrusových plodech, zelené zelenině, bylinkách, natích, paprikách, kiwi a dalším ovoci a zelenině.

Vitamín B1 (thiamin) je nepostradatelný pro činnost nervů i pro okysličení glukózy v těle, díky níž se stále uvolňuje z těla energie. Při nedostatku thiaminu nejsme schopni podat kvalitní sportovní výkon a neporostou nám ani svaly. Thiamin je totiž důležitý pro růst svalů.

Bohatými zdroji vitamínu B1 jsou ořechy, fazole, pšeničné klíčky, mléko, droždí nebo rýže.





V metabolismu bílkovin hrají důležitou roli další dva vitamíny skupiny B – vitamín B2 (riboflavin) a vitamín B6 (pyridoxin).

Riboflavin je obsažen v tvrdých sýrech, pšeničných klíčkách a v houbách. Pyridoxin najdeme v rýži, drůbežím a telecím masu, banánech, celozrnné pšenici a výrobcích z ní.

Vitamín E (tokoferol) patří mezi antioxidanty, je nezbytný nejen pro plodnost, ale také pro metabolismus svalů a nervů. Mezi bohaté zdroje tohoto vitamínu patří obilní klíčky, játra, máslo, ovesné vločky a vaječný žloutek.

Minerály pro naše svaly

Draslík známe jako protihráče sodíku a látku, který hraje klíčovou roli v hospodaření s vodou. Draslík je důležitý také pro svalové kontrakce a přenos nervových vzruchů. Již při mírném nedostatku draslíku jsou naše svaly těžké a křehké.

Draslík najdeme ve spoustě potravin, mezi jeho nejbohatší zdroje patří banány, meruňky, brambory. Nemalé množství tohoto minerálu je skryto také v mase, mléce, luštěninách, špenátu a rýži.

Vápník je nezbytný nejen pro zdravé kosti a zuby, podílí se také na zajištění svalových kontrakcí. Při nedostatku vitamínu budou naše svaly ochablé, slabé a jejich koordinace bude citelně zpomalena.

Nejbohatšími zdroji vápníku je mléko a mléčné výrobky, malé rybky s kostmi, korýši a mák. Vápník najdeme také v luštěninách, vaječném žloutku a zelené listové zelenině, čočce, brokolici, kapustě, pažitce, mandlích, sezamu.

Fosfor je minerál, který se podílí na přeměně energie ze získané potravy ve svalovou činnost. Spolu s vápníkem se podílí také na kontrakcích svalů. Tím výčet jeho funkcí nekončí, fosfor je součástí každé buňky v našem těle, podílí se na tvorbě kostí a na acidobazické rovnováze.

Je také součástí RNA, DNA a fosfolipidů. Mezi zdroje fosforu patří maso, sýry, droždí, celozrnné obiloviny, vejce, mléko, drůbeží maso, ořechy.

Hořčík je minerálem pro zdravé srdce i svaly. Jeho nedostatek se negativně podepíše na jakémkoli fyzickém výkonu, o který se pokusíme. Jelikož se ztrácí pocením, je velmi snadné trpět jeho dlouhodobým větším či menším nedostatkem.





Hořčík je nepostradatelný pro tvorbu svalů, pro nervosvalovou činnost a jejich souhru.

Stavba bílkovin, svalové kontrakce, činnost enzymů, mineralizace kostí, aktivace enzymů, tvorba energie, regulace hladiny vápníku, vápníku, mědi, zinku, draslíku, vitamínu D, zajištění správné činnosti imunitního systému i správné činnosti srdce – to jsou další funkce, které tento nepostradatelný minerál zajišťuje.

Nedostatek hořčíku se projevuje únavou, křečemi, nepravidelným srdečním tepem, závratěmi. Hořčík je obsažen v kvalitní hořké čokoládě, kakau, luštěninách, ořeších, minerální vodě Magnézii, mandlích, celozrnných obilovinách, plodech moře i v zelené zelenině.

Zinek je nezbytný pro hojení ran i pro tvorbu bílkovin a tím i svalové hmoty. Bez dostatku zinku vám svaly neporostou. Zinek totiž ovlivňuje růst a dělení buněk (nejen svalových). Jeho nedostatek se projeví zvýšenou únavou, úbytkem svalové hmoty, horším hojením ran, oslabeným imunitním systémem. Zinek najdeme v mase, rybách, mléce, zelenině, celozrnných obilovinách, dýňových semínkách, ořeších.

Železo se nepodílí přímo na tvorbě svalové hmoty. Jeho nedostatek nemá sice vliv na nárůst svalů, má však výrazný vliv na vaši výkonnost. Bez dostatku železa budou vaše svaly ochablé, budete trpět únavou a podat přijatelný sportovní výkon bude nad vaše síly.

Železo se totiž podílí na tvorbě červeného krevního barviva (myoglobinu) a zajišťuje přepravu kyslíku do všech tkání včetně svalových tkání. Jeho bohatými zdroji jsou ryby, maso, zejména červená masa, korýši, vejce.

Ideální je konzumovat potraviny bohaté na železo s potravinami bohatými na vitamín C. Vitamín C totiž podporuje vstřebávání železa do organismu.