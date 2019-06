Vyzrajte na záchvatovité přejídání!

Co je záchvatovité přejídání

Záchvatovité přejídání je velmi podobné mentální bulimii, na rozdíl od ní však chybí potřeba zvracet, užívat projímadla, následně se omezovat v jídle a nadměrně cvičit. Výsledkem je výrazný nárůst tělesné hmotnosti.

Jedná se o závislost na jídle, která své oběti nutí ke konzumaci obřího množství jídla. Postižený jedinec jí, dokud mu není z přejedení špatně. Není totiž schopen dříve přestat jíst. Po doslova zhltnutí obrovské porce se dostaví výčitky svědomí a deprese. Reakcí na tyto stavy je opět přejídání a následné tloustnutí.

Závislost na jídle nutí své oběti neustále myslet na jídlo. Jídlo je pro ně odměnou, radostí i útěchou. Jídlo je řešením problémů, prostředkem k zahnání nudy, osamělosti.

Jednou z charakteristik záchvatovitého přejídání je pocit studu. Dotyčný se stydí za svoje chování, proto jí nejraději o samotě.





Nebezpečí záchvatovitého přejídání

Obrovský příjem kalorií a současně jejich nízký výdej vede k tloustnutí. Paradoxem je, že reakcí na nárůst tělesné hmotnosti je opět jídlo. Jídlo je zde používáno jako prostředek k zahnání nespokojenosti se svým vzhledem. Obezita, zejména pokud dotyčný jedinec žije sedavým způsobem života, není jediným důsledkem záchvatovitého přejídání.

Obezita sama o sobě s sebou přináší spoustu nemocí. Mezi ně patří nemoci srdce, diabetes mellitus 2. typu, trávicí potíže, nemoci žlučníku, artróza, bolesti páteře, kloubů, svalů, spánková apnoe a dokonce i některé druhy rakoviny.

Záchvatovité přejídání se negativně podepisuje i na psychice. Deprese, nespavost, úzkost, pocit stresu – to jsou psychické následky záchvatovitého přejídání.

Proč se přejídáme?

Příčin, proč někteří lidé trpí záchvatovitým přejídáním, je několik. Na vině může být porucha v oblasti hypotalamu, části mozku, která je zodpovědná za pocit hladu a sytosti.

Mezi oběti záchvatového přejídání může jedince přivést i nízká hladina serotoninu. Nadměrné porce jídla mají kompenzovat nedostatek této látky a tím i nedostatek příjemných pocitů.

K přejídání může vést rovněž deprese, nízké sebevědomí, osamělost, nespokojenost se svým tělem i sociální tlak. Někdy může být přejídání reakcí na nadměrný stres nebo jako důsledek vypěstovaného zlozvyku z dětství, kdy je jídlo používáno jako odměna.

Záchvatovité přejídání mohou nastartovat rozličné drastické redukční diety. Po týdnech ustavičného počítání kalorií a trápení těla hlady donutí tělo svého majitele pořádně se nacpat. Následně se dostaví výčitky svědomí, pocit znechucení a strach z obezity. Pokud je dotyčný jedinec zvyklý zahánět jídlem nepříjemné pocity, opět se pořádně nacpe.

Jak se zbavit záchvatovitého přejídání?

První krok k úspěchu je přiznat si, že máme problém. K jeho uvědomění si nám velice pomůže vést si potravinový deník, do kterého si budeme zapisovat, co jsme snědli, velikost porcí a své pocity.

Někomu může připadat toto zapisování zbytečné. To je omyl. Poctivě vedený potravinový deník nám nemilosrdně nastavuje zrcadlo a pomáhá nám najít souvislosti spojené s přejídáním.





Naučte se mít zdravý vztah k jídlu

Pravidlo, že závislosti se zbavíme tím, že se vyhneme jejímu předmětu, u záchvatovitého přejídání neplatí. Jídlo totiž potřebujeme, nemůžeme se mu vyhnout, můžeme si však vytvořit k němu zdravý vztah.

Především je třeba si uvědomit, že jídlo slouží k nasycení našeho těla, nikoliv našich emocí. Cílem jídla je dodat našemu tělu všechny dostatek všech látek, které potřebuje ke správnému fungování.

Plánujte si, co budete jíst. Mějte přitom na paměti, že plánování jídelníčku začíná sestavováním nákupního seznamu. Co si totiž nenakoupíte, to nebudete moci sníst.

Cenné služby vám může prokázat vzorový jídelníček, slouží vám však pouze jako inspirace. Ve vašem jídelníčku by neměl chybět dostatek zeleniny, ovoce a bílkovin. Vyhýbejte se potravinám, po kterých budete mít brzy hlad a které vás zásobí nemalým množstvím kalorií.

Důležité je rozvržení jídel na pravidelné menší porce. Spěch a stres vedou k přejídání, udělejte si na jídlo čas, vychutnejte si ho.

Chcete-li zhubnout, stanovte si reálné cíle. Nereálné cíle vás přivedou ke zklamání a k různým přísným dietám. Drastické diety jsou jednou z příčin záchvatovitého přejídání. Navíc vás čeká jo-jo efekt a vysoké riziko poškození zdraví.





Pohyb je váš spojenec

Dostatek pravidelného pohybu vás udrží daleko od obezity i od stresu. Zrychlí váš metabolismus, zlepší vaši náladu, pomůže vám zahnat myšlenky na jídlo a zvládat přejídání.

Pokud se přejíte, pohyb, například svižná procházka je na rozdíl od výčitek a deprese dobrým řešením. Výčitkami ani depresí nespálíte nadbytečné kalorie, pohybem však ano.

Držte své emoce a myšlenky na uzdě

K záchvatovitému přejídání nás může dohnat psychický hlad. Naučte se rozlišit mezi tím, kdy hladoví tělo a kdy hladoví duše. Psychický hlad je třeba uspokojit, nikoliv však jídlem.

Negativní emoce lze zahnat několika způsoby, například pohybem, zájmovou činností, meditací, relaxací.

Najděte si takové činnosti, které vás budou odvádět od myšlenek na jídlo. Jídlo je sice důležité, nemělo by však být středem vašeho života.