10 chyb, kvůli kterým nás ostatní využívají

1. Chyba: Zbytečně se obětujete

Své potřeby potlačujete v zájmu druhých. Děláte pro svět první poslední a to i na svůj vlastní úkor. A svět si toho ani nevšimne. A když vás někdo raní, stydíte se a je vám trapno. S tímto přístupem budete ale zraňování stále a stále. Nebojte se sdělit světu vaše pocity, nebojte se informovat druhé o tom, že vás nevědomky zraňují. Zbytečné trpění nikdo neocení.





Příklad: Někdo vám nechtěně šlápne na nohu a vy stisknete zuby a čekáte, až popojde.

Jak je to správně? Nemusíte být nepříjemná. Stačí se ozvat, vyslechnout si omluvu, usmát se a říct: „Nic se nestalo.“

2. Chyba: Nemáte dostatek sebeúcty

Zůstáváte ve vztahu (ať už partnerském nebo přátelském) s člověkem, který se k vám nechová hezky? Špatné chování se dokonce stupňuje, ale vy si toho nevšímáte? Zavíráte oči před drobnými nepříjemnosti a necháte si líbit libovolné zacházení?

Hrubiáni vás ale neocení za vaši lásku a úctu. Tak proč trpět?

Pokud se k vám někdo chová hrubě, znamená to, že mu na vás nezáleží. Nesnažte se hledat vysvětlení a omluvu pro jeho hrubé chování. Važte si sami sebe a neztrácejte už dál sebeúctu!





Jak reagovat na hrubé chování?

Špatně: Omlouvat se a přijmout veškerou vinu na sebe.

Správně: „Fajn, dveře jsou támhle!“

3. Chyba: Jste závislí na hodnocení druhých

Ti, kteří až se až chorobně ženou za chválou a posouzením od druhých, podvědomě cítí, že s nimi není něco v pořádku a že je ostatní nemají rádi. Cítí se osaměle. Touží se proto ostatním zalíbit, touží po přízni, po uznání.

Netrapte sami sebe. Přestaňte čekat na pochvalu. Nemusíte slyšet, že jste dobrý člověk, abyste jím byli. Nebojte se kritiky. Vždycky se najdou lidé, kterým se něco nebude líbit. Nejdůležitější by pro vás měl být váš názor, až pak názory druhých.





Vaše hodnota se neodvíjí od názorů a pochval druhých. Nečekejte na pochvaly. Pokud například pro rodinu nebo kolegy upečete bábovku, vezměte si kousek a ochutnejte. Je dobrá? Tak vidíte. Buďte se sebou spokojená a pochvalte se sama!

4. Chyba: Hledáte problém vždy jen v sobě

Vždycky předpokládáte, že pravdu bude mít kdokoli, jen vy ne. Berete na sebe odpovědnost za všechny hádky a za všechny potíže. Žádného díky se vám za to samozřejmě nedostane.

Brát na sebe pokaždé vinnu je poněkud nevděčné. Mučíte sami sebe a lásku ni soucit druhých si také nezískáte. Lepší je zůstat pozitivní a nasměrovat své síly na řešení problému.





Každý občas něco pokazí. Není nutno hledat vždy chybu v sobě. Pokud nastane problém, netrapte se tím, zda jste ho náhodou nezapříčinili vy. Raději se usmějte a pomozte s jeho řešením.

5. Chyba: Samochvála

Připomínat své klady a například vyjmenovávat výhody vztahu s vámi: to není dobrý nápad. Opravdu máte zapotřebí být s někým, kdo vaše klady nevidí sám?

Klidně to může být všechno pravda, ale snahou vychválit se druhého spíš odeženete. Buďte s někým, komu nebudete muset říkat, jak jste skvělí, ale s někým, kdo to bude říkat vám. Lidé, kteří opravdu znají svou cenu, nemají potřebu nikomu nic dokazovat.





Vychvalováním sebe sama nikoho o svých kvalitách nepřesvědčíte. Nechte druhé, ať vaše kvality sami poznají. Raději komplimenty přijímejte.

6. Chyba: Bojíte se odmítnout

Nechcete nikoho urazit, a tak pomáháte i za cenu vlastního pohodlí. Předstíráte, že je vše v pořádku, ale ve skutečnosti je vám nepříjemně. Jakmile ale nenaleznete odvahu říci „ne“ jednou, připravte se, že se situace bude opakovat častěji a častěji. Nebojte se odmítnout! Pomozte jen tehdy, když pomoci sami chcete a můžete.





Nemáte povinnost vůči druhým. Zda pomůžete nebo nepomůžete, když vás požádají, je čistě na vás. Nikdo vám nemůže mít za zlé, pokud odmítnete. Půjčit peníze? Promiň, ale ne.

7. Chyba: Ignorujete vlastní přání

Jste zvyklí přizpůsobovat se potřebám druhých a ignorujete vlastní přání? Nerozhodujete se sami, ale děláte to, co chtějí dělat druzí? Nedělejte to. Nikdo to nebude vnímat jako laskavost, ale spíše jako neschopnost učinit vlastní rozhodnutí. Naučte se poslouchat vlastní touhy. To neznamená, že někoho urazíte. Obavy, že byste mohli někoho urazit, jsou s největší pravděpodobností přehnané. Vždy lze nalézt kompromis.

Bojíte se výšek, ale přátelé chtějí vyrazit na pouť? Nemusíte dělat vše, co ostatní. Co třeba říct: Tuhle atrakci asi vynechám. Ale budu se na vás dívat a udělám nějaké fotografie!

8. Chyba: Nemají hranice

Znáte fráze jako „přes to nejede vlak“, „to byla poslední kapka“ anebo třeba „hrnec trpělivosti přetekl“? Pokud ne, najděte si je.

Odpouštět je lidské, ale všechno má své meze. A jsou věci, které člověk, který má sebeúctu, prostě neodpouští. Neodpouštějte jen proto, že je to snadnější než si stát za svým.

Pokud nebudete mít žádné hranice, nikdo vás nebude respektovat.





Špatně: „Cože? Ty mu to zase po sto třicáté osmé odpustíš?“

„Stejně to byla asi má vina…“

Správně: „Co kdybychom si na víkend někam zajely? Jen my dvě. Potřebuju ho dostat z hlavy.“

9. Chyba: Strach ze samoty

Pokud ke vztahu přistupujete jako ke kultu, kterému je třeba přinášet oběti, budete přitahovat samé tyrany, narcisy a sobce. Takový typ lidí totiž vycítí, že bez vztahu nemůžete být, a že s vámi mohou zacházet jakkoli a vy neodejdete.

Vždycky, když je třeba vybrat si mezi vztahem a vlastní důstojností, je jasné, že je něco špatně. Mějte odvahu a nebojte se změny. Uvažujte o samotě jako o svobodě a nezůstanete dlouho sami.

„Dokud se nenajde někdo, kdo si mě bude vážit, budu svobodná!“

Nikdo neříká, že vztahy jsou špatné. Ale než vstupovat ve vztahu, který špatný je, buďte raději sami. Časem se ukáže někdo, kdo si vás bude vážit.

10. Chyba: Jste přesvědčení, že respekt si musíte vysloužit

Připusťte si myšlenku, že můžete být respektováni prostě jen tak, aniž byste o respekt bojovali. Ve vztahu si můžete být rovni, aniž byste si své místo pracně vysloužili. Není třeba kupovat si a bojovat o lásku a úctu. Naučte se prostě lásku dávat i přijímat bez podmínek.





Špatně: Och, promiňte… Nechtěla jsem vás zdržet.

Správně: Děkuji!