10 krutých zákonů lásky, s nimiž nic nezmůžeme

Tohle je 10 zákonů lásky, kterým musí jednoho dne čelit všechny páry. Není třeba se jich obávat! Je třeba je přijmout.

1. Důvěra – to je strašlivě křehká věc

Každý vztah je založen na důvěře. Ta se v některých chvílích zdá být neotřesitelnou. Jenže důvěru manžela nebo manželky můžeme ztratit kdykoli, z vteřiny na vteřinu, bez ohledu na to, jak dlouho spolu jsme a čím vším jsme si už prošli.

Důvěra je křehká. Neriskujte její ztrátu!





2. Přijdou chvíle, kdy se spolu budete nudit

V našich představách, filmech a knihách dělají ideální páry všechno společně. Mají tolik věcí společných, vždy mají, co si říct a vždy se spolu smějí. V životech filmových a knižních hrdinů neexistuje nuda. Jenže v reálném životě se toho odehrává mnohem víc než na filmovém plátně. Občas dáme přednost klidnému večeru s knihou, než abychom se věnovali partnerovi. To ale neznamená, že je čas od sebe odejít. Kdo umí trávit čas bez partnera, bude si pak více vážit těch chvil prožitých s ním.

Jestliže se nechcete s partnerem nudit, začněte žít i bez něho. Jen tak získáte nové zážitky, o které se s ním budete moci podělit.





3. Nebudete mít vždy stejný názor

Možná jste potkali člověka, s nímž sdílíte spoustu názorů, máte stejné představy o životě, stejné plány, dokonce i stejný vkus a chutě. Právě pro ty, kteří věří, že k sobě našli dokonalou polovičku, někoho, kdo je stejný, jako oni sami, je pozdější šok nejhorší a jen těžko se s ním vyrovnávají. Dřív nebo později přijde něco, v čem se neshodnete. Vždycky. Na planetě neexistují dva stejní lidé.

Důležité je, abyste nebyli za jiný postoj na partnera naštvaní. Zkuste řešit věci společně, hledejte společnou řeč. A buďte k názorům druhého tolerantní. Nezapomínejte, že stále existuje mnoho věcí, které máte společné!





4. Manželství a děti, to není rozhodnutí, to je zkouška

Mnoho lidí věří, že když se rozhodnou, že jsou připraveni založit rodinu, jejich vztah zesílí. Někdy si lidé dokonce pořizují dítě právě kvůli tomu, že věří, že je znovu spojí a obnoví vytrácející se city. Jenže rodina a děti, to je ve skutečnosti těžká zkouška toho, jak doopravdy fungujete jako pár, jak se umíte podržet, jak moc se milujete. Není na tom nic špatného, celý náš život je plný zkoušek. Naučíme se být dobrým partnerem a dobrým rodičem stejně, jako jsme se naučili jezdit na kole: zkoušíme to a zkoušíme, dokud nepřestaneme padat.

Nevěřte ale tomu, že pokud vám vztah už teď nefunguje, děti něco změní. Mnoho těžkých chvil vás pravděpodobně rozdělí ještě rychleji.





5. Nebudete vždy cítit přitažlivost

Silná vášeň doprovází vztah pouze v jeho počátcích. Postupně je nahrazována klidnějším intimním životem. Ze změn může být mnoho lidí nešťastných. Je důležité nepodléhat zoufalství a nemyslet si, že ztráta vášně značí, že vám to nefunguje. Jde o přirozený vývoj vztahu, který zažívá každý. A nebojte se, to, co přijde, může být lepší než to, co končí. Dejte tomu šanci! A hlavně nezapomínejte, že vztahy se mění celý život. Nic nezůstane navěky stejné.





6. Každý se někdy bude cítit osaměle

Vztah a manželství, to je přece pravý opak osamělosti, nebo ne? Není to úplná pravda. I když máme partnera, budeme si někdy připadat sami. Občas budeme mít pocit, že nám nikdo nerozumí, že se o nás nikdo nezajímá… Takové myšlenky zažívají všichni, bez ohledu na to, jakou mají rodinu.

Důležité je, aby takové dny ve vašem životě nepřevažovaly.





7. Budete pochybovat

„Nemám se rozejít?“

„Neměli bychom se rozvést?“

„Nebylo by mi lépe s někým jiným?“

Takové myšlenky se mohou dostat do hlav i těch nejšťastnějších žen a mužů. Zvláště pokud jste sami nebo pokud jste se třeba pohádali. Neměli bychom jim přikládat příliš velkou důležitost. Vždyť uznejte sami, co vše se v našich hlavách někdy vyklube za podivné myšlenky! Opravdu nemusí jít vždycky o naše tajná přání.





8. Někdy ztratíte pocit souznění

Někdy se cítíme, jako bychom byli sami, ačkoli máme vztah. Někdy se pocit toho, že jsme s někým svázání, prostě vytrácí. Máme obavy, že vše, co mezi námi bylo, nenávratně mizí. Nepanikařte, příčinou bývá obvykle obyčejná únava. Udělejte si čas sami pro sebe, odložte všechnu práci a povinnosti, věnujte se jeden druhému a uvidíte, že vše bude jako dřív.





9. Občas si vzájemně ublížíte

Nikdo nám neodkáže ublížit víc, než člověk, kterého milujeme. Slova milovaného se nám zabodávají přímo do srdce. O to horší to je, že blízká osoba zná nejlépe naše slabiny a ví, na jaké místo zaútočit. Lidé se ve vztazích ubližují. Jedenou ublíží on vám, podruhé vy jemu. Takové dny by samozřejmě neměly přicházet dnes a denně, ale občas si ublíží opravdu každý, i ten nejdokonalejší pár.

Důležité je vypořádat se s tím ihned. Nesnažit se to v sobě potlačit a zapomenout.





10. Lásku nemáme nikdy jistou

Rádi bychom si mysleli, že stačí něčeho dosáhnout a je hotovo. Že si stačí nasadit prstýnky a říct „ano“ a tím je vše navěky zpečetěno, dílo dokonáno, už není třeba snažit se.

Slovo „miluju“ je ale sloveso – je to akce, ne pouhý pocit. Milovat musíme každý den, každý okamžik. Musíme na svých vztazích pracovat, udržovat je. Když se zapomeneme o vztah starat, začne uvadat.

O vztah musíme pečovat samozřejmě společně. Jestliže se snaží jen jeden z partnerů a druhý se „jen veze“, nemůže takový vztah vydržet dlouho. Jeden člověk totiž tíhu pro dva dlouhodobě neunese.