10 moderních důkazů, že je váš vztah opravdu vážný

1. Sdílíte spolu heslo pro sledování seriálů na HBO

V tomto případě se jedná o velice důvěrný krok. Sdílet s někým přístup k placeným seriálům a věřit, že nedá ono heslo třetí osobě? A věřit partnerovi natolik, aby nenapáchal v seznamu naplánovaných pořadů škody? To už chce kuráž.





2. Seriály sledujete vždy společně

I když jsou seriály sebenapínavější, důkazem pravé lásky je to, že počkáte na partnera, aby mohl další díl sledovat společně s vámi. Jedná se o skutečný závazek. Musíte se však ujistit, že i váš partner je ochoten počkat na to, až budete moci sledovat seriál společně a nepustí si jej o samotě bez vás.

3. Vaše láska je sdílena na Instagramu

Na Instagram můžete vkládat téměř cokoliv, co přes den děláte. Měly by se tam proto objevovat i fotografie s vaším partnerem, které by si měl na svůj profil dávat i on, aby všichni ostatní věděli, že k sobě jednoduše patříte. Přiznejme si, že Instagram je o předvádění se, tak dejte svou láku najevo.





4. Sledujete společně porno

Sledovat porno je něco opravdu intimního, a pokud se navzájem před partnerem nestydíte, pak to znamená, že si opravdu důvěřujete, na nic si před sebou nehrajete a cítíte se spolu uvolněně a dobře. Něco takového ukazuje na mimořádnou míru komfortu mezi oběma partnery.

5. Osobnostní kvízy berete vážně

Pokud se na základě testu neshodnete v oblíbeném jídle, muzice, barevných preferencích nebo oblíbených seriálech, pak jste ochotni test podstoupit znovu a klidně i trochu pozměnit své odpovědi, aby vám nevyšlo, že jeden z vás by byl šťastný, pokud by žil na Fidži a další v Bělorusku.





6. Odstranili jste si z mobilu seznamovací aplikace

Pokud už vás nezajímá, že jen několik metrů od vás může být osoba, která by se vám mohla líbit a s níž byste mohli zajít na rande, pak už to něco znamená. Díky seznamovacím aplikacím se dnes poznává mnoho párů, ale jste-li už vážně zadaní, pak by pro vás měly tyto aplikace ztratit smysl.





7. Během dne si píšete textové zprávy

Pokud si nepíšete pouze praktické informace o tom, kdy a kde se sejdete, ale říkáte si, na co zrovna myslíte, co děláte a jak moc se máte rádi, pak jste na dobré cestě.

8. Přidáváte si partnerovy příbuzné na sociálních sítích

Jakmile přijmete žádost o přátelství od své potenciální tchýně, už to něco znamená. Ona ví oficiálně o vás a vy o ní a pomalu se stáváte součástí rodiny. Ale pozor, buďte opatrní, protože pak bude mít celá rodina přístup ke všem vašim fotografiím i příspěvkům. Odmítat však také není zrovna ideální volba, mohlo by to vyvolat nepříjemné napětí.





9. Vyměnili jste si hesla k mobilním telefonům

Když dáte někomu přístupový kód k mobilnímu telefonu plnému osobních zpráv i fotografií, je to ukázka opravdové důvěry. Ten kód pravděpodobně neznají ani vaši rodiče, ale váš partner ano. Je možné (a dokonce velmi pravděpodobné), že "omylem" zabrouzdá i do vašich zpráv či kontaktů. Vám je to ale jedno, protože víte, že před ním nemáte co skrývat.

10. Na Facebooku jste „ve vztahu“

Od té doby, co začaly být vztahy otázkou veřejně sdíleného života na sociálních sítích, platí, že není-li vztah sdílen na Facebooku, jako by nebyl. Všem svým přátelům a rodině tím dáváte najevo, ke komu patříte a že je to jasná věc.