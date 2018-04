10 nejpodivnějších kosmetických procedur, které ženy podstupují

Varování pro muže: Chcete-li si zachovat své iluze, raději ve čtení nepokračujte! To, co uvidíte, se vám nemusí líbit!

1. Ohnivé omlazení

V Číně se tato procedura stává čím dál populárnější. Tvář je pokryta speciální maskou nebo hadříkem nasátým roztokem z výtažků léčivých bylin. Maska se zapálí a hoří přibližně jednu minutu. Ženy tvrdí, že po této proceduře je jejich tvář vyhlazená a napnutá.

Ohnivá maska se může aplikovat na libovolnou část těla, ne pouze tvář. Tak co, až se k nám do Čech tenhle trend dostane, půjdete do toho taky?





2. Hadí masáž

Vše je naprosto jednoduché. Lehnete si a necháte na sebe klást hady různých velikostí. Necháte hady nějaký čas plazit se po vašem těle. Tato masáž je dobrá na svaly. Po proceduře prý cítíte doslova příval síly. Vědci tento efekt vysvětlují návalem uvolněním velkého množství adrenalinu. Tak jako tak, jde skutečně o velmi zajímavý nápad!

Jestliže chcete tuto proceduru zkusit, musíte navštívit zoologickou zahradu na Filipínách. Tam nabízí každému, kdo má zájem, k masáži obrovské krajty. Bývala doba, kdy v zoo tuto službu zrušili, ale pod nátlakem návštěvníků, kteří o ni měli zájem, ji opět zavedli.





3. Upíří omlazení

Tato procedura dostala příhodný název Vampire Facial. Procedura spočívá v tom, že je pacientce odebrána krev, odstředí se z ní nadbytečné elementy a naopak se přimíchají preparáty využívající se v plastické medicíně. Výslednou krevní směs vpichují pacientce zpět do obličeje. Někdy se k tomu využívá laser a ultrazvuk, jindy obyčejná jehla.

Procedura má údajně podporovat regeneraci tkání a napomáhat tvorbě kolagenu.

4. Ohnivá péče o vlasy

Stříhání nebo upravování vlasů pomocí svíček je dobrým způsobem, jak se zbavit roztřepených konečků. Vlasy jsou vám rozděleny na tenké pramínky, zakrouceny a přiblíženy k plameni. Konečky shoří, ale vlasy zůstanou bez úhony.

Sami tohle rozhodně nezkoušejte!





5. Zlatá maska

Zlatá v doslovném smyslu slova. Na kůži se aplikuje tenká zlatá fólie. Kovové ionty vyživují kůži, zlepšují krevní oběh a urychlují syntézu kolagenu. Kůži je třeba napřed natřít směsí založenou na kyselině glutamové, jinak by zlato nezačalo reagovat. Přikládáním si zlata na tvář tedy ničeho nedosáhnete.

Tahle procedura je, pravda, pro obyčejné smrtelníky příliš drahou záležitostí.





6. Včelí jed

Některé ženy jsou ochotny snášet bolest včelích žihadel a to přímo do obličeje! A proč to dělají? Včelí jed prý prodlužuje mládí. Mezi slavné ženy, které tuto proceduru podstupují, patří třeba herečka Gwyneth Paltrow. Existuje ale i šetrnější metoda: pleťové krémy s včelím jedem. Po jejich nanesení si tělo myslí, že bylo napadeno včelou, a reaguje podobně.

Už Hippokrates hovořil o prospěšnosti včelího bodnutí (v mírném množství). Jed zlepšuje propustnost cév a stimuluje metabolismus. Věříme tedy, že na téhle proceduře může něco být. Ale stejně bychom do toho nešli. A co vy?





7. Slizká maska

Je to k neuvěření, ale tahle procedura opravdu existuje. A má dokonce celkem logické vědecké opodstatnění. Zjistilo se totiž, že hled, který šneci vylučují, jim napomáhá rychle hojit rány. Tím bylo odhaleno tajemství jejich regenerace.

A nebyli by to lidé, aby se nezačali ptát, jak tento objev využít i pro náš prospěch. Začali vznikat různé krémy s přídavky hlemýždího slizu. Některé ženy na to jdou ale jednodušeji a přikládají si šneky přímo na obličej!

Kůže se stává hladší a čistší. My se prozatím, myslím, spokojíme s kůží, jakou nám ji Pán Bůh nadělil.





8. Kaktusová masáž

Možná jste se někdy omylem píchla o trn kaktusu. Dovedete si ale představit, že to některé ženy podstupují dobrovolně?

Tato procedura slaví úspěch především v Mexiku. Žena si lehne na břicho a udělá si pohodlí. Jak dlouho ale takové pohodlí trvá, to si můžeme jen domýšlet. Kůže je pokryta směsí tequily, sopečného popela a medu. Poté se na ni vyskládají ohřáté kaktusy. Masáž by měla sjednocovat tón vaší pleti a zjemňovat pokožku.

Mimochodem, pokud si vzpomenete na léčivé vlastnosti některých rostlin, jako je například Aloe vera, kaktusové masáže nebudou už znít zas tak nelogicky.





9. Maska z trusu slavíků

Tato maska je známá už stovky let. Byla oblíbená u japonských gejš, které potřebovaly regenerovat pokožku po odstraňování silných make-upů. Vhodný je jen určitý typ slavíků, kteří žijí na ostrově Kjúšú. Navíc všichni ptáčci musí být mladí a krmeni pouze plody a semínky.

Slavíčí trus vybělí pokožku, zklidňuje podrážděnou kůži a napomáhá hojení ran a odstranění jizev. „Slavíčí masku“ dodnes používají osobnosti jako například Victoria Beckham anebo Tom Cruise.





10. Pivní lázeň

Ženy se koupaly v mléce, v bahně, možná dokonce v krvi, tak proč nezkusit pivo? Výhodou je, že tuhle proceduru můžete zkusit přímo u nás. V České republice existuje rovnou několik míst, kde můžete pivní lázeň vyzkoušet.

Pivní koupel má pozitivní vliv na regeneraci celého těla, zvláčňuje pokožku a dodává jí vitamin B. Celý nápad prý vznikl už dávno, když si ženy pracující na výrobě piva všimly, že jejich ruce jsou velmi jemné a to navzdory tvrdé práci, kterou vykonávají.

A nejlepší na pivní lázni je to, že na tuhle kosmetickou proceduru zaručeně snadno dotáhnete i svého muže!

