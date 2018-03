10 originálních žádostí o ruku

Našli jsme ty nejvíce neobvyklé žádosti o ruku, které dokazují, že i v 21. století stále existují rytíři. To nejlepší jsme si nechali na konec, tak buďte trpěliví!

1. Nevíte, jak nejlépe požádat o ruku? Co třeba formou tetování?

Vinnie Capaldo-Smith se zamiloval do tatérky. Když se odhodlal požádat ji o ruku, udělal to skutečně nevídaným způsobem. Požádal svou přítelkyni, aby mu vytetovala obrázek podle jeho vlastního náčrtku. Na obrázku byl nápis „Vezmeš si mě?“ a dvě políčka „ano“ a „ne“.

Dívka (Brook) mu vyhověla. A naštěstí zaškrtla „ano“.





2. S žádostí pomohla běluha

Jeden muž v Chicagu využil k žádosti o ruku neobvyklého pomocníka. Pozval svou dívku do akvária, tam jí obrovská běluha přinesla krabičku. Překvapená dívka krabičku otevřela a našla v ní vzkaz: Vezmeš si mě?

Ženich jí poté dal prstýnek a ona řekla „ano“.





3. Žádost se zmrzlinou

Luke Munsterteiger si nechal vyrobit speciální zmrzlinu, na její etiketu nechal natisknout emotikony, které si s přítelkyní často vyměňovali, a nápis s žádostí o ruku. Elsa, jeho dívka, na tuhle pochoutku později „náhodou“ narazila v regálu se zmrzlinou.





4. Žádost podle Harryho Pottera

Přítel připravil pro svou dívku, fanynku Harryho, sérii úkolů s touto tématikou. Všude po bytě nacházela vzkazy s dalšími a dalšími úkoly, které jí nakonec zavedly až za přítelem.

„Pak se mě zeptal, jestli si ho vezmu,“ vypráví dívka. „A já se rozplakala a řekla jsem mu ano.“

5. Láska jako z románu

Američan Paul Phillips nechal pro svou přítelkyni Eriku vytisknout knihu, která pomocí roztomilých ilustrací znázorňovala jejich život od chvíle, kdy se seznámili, až po chvíli, kdy ji v knihkupectví požádal o ruku. Knížku poté schoval do regálu v knihkupectví a nechal překvapenou Eriku, aby knížku našla a prolistovala. Jakmile se dostala na poslední stránku, požádal ji o ruku a ona souhlasila.





6. Nápis ve hvězdách

Dá se říct, že těmhle dvěma hvězdy opravdu přály. Přítel zavolal na svou dívku, aby se přišla podívat na noční oblohu. Když se podívala, viděla měsíc a na něm nápis: Vezmeš si mě?

Pravda, ženich osudu trochu napomohl, když na čočku teleskopu nápis napsal.





7. Žádost při stolní hře

Znáte Aktivity? Dívka, kterou vidíte na fotografii, si vytáhla kartičku s nápisem „vezmi si mě“. Za úkol měla nakreslit to, co na kartičce vidí. Že to není pouhá hra, pochopila dívka až ve chvíli, kdy ženich konečně „uhádl“, co dívka maluje, a vytáhl zásnubní prstýnek!





8. Žádost v kavárně Starbucks

Ausin Mann a Esther Havens hodně cestovali, kvůli tomu se viděli jen zřídka. Aby si takový komplikovaný vztah trochu zpříjemnili, nechávali si na letištích si v kavárnách Starbucks jeden pro druhého vzkazy. Věděli, že až na letiště jejich partner dorazí, vzkaz si vyzvedne.

Na jednom takovém vzkazu našla Esther jednoho dne nabídku k sňatku. Hned vzápětí se v kavárně objevil i ženich s květinami a prstýnkem.





9. Žádost s pomocí GPS

Vášnivý běžec Ben Chudley si jednoho dne naplánoval složitou trasu a svůj pohyb zaznamenával na své navigaci. Když poté ukazoval své přítelkyni Olivii, kudy běžel, uviděla v záznamu trasy nápis „will you marry me?“ .





10. Taneční nabídka

Mít společné zájmy je úžasné, nemyslíte? Phil i Ashley milují tanec, právě proto se Phil rozhodl, že svou žádost přednese během tance.