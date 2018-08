10 otázek, které bychom měli partnerovi položit ještě před svatbou

Než se rozhodnete strávit po boku svého vyvoleného nebo své vyvolené zbytek života, ujasněte si spolu těchto 10 otázek.

Zájmy a osobní prostor

Vyjasněte si otázku osobního prostoru a svých koníčků. Společný život rozhodně neznamená konec tomu všemu. Pokud máte už před svatbou upřímný zájem o partnerovy koníčky, budoucnost vám přinese ještě víc. Je ale možné, že váš zájem pramení pouze ze zamilovanosti. Možná chcete trávit co nejvíce času s partnerem, a tak se věnujete něčemu, co vás v budoucnu omrzí. Všechny tyto pochyby je nutno přiznat si a promluvit si o nich.





Přednosti a nedostatky

Někdy se stává, že se o nedostatcích partnera dozvídáme postupně v průběhu měsíců a dokonce i let. Taková podoba vztahu většinu lidí značně frustruje. Nikdy totiž nevíte, co všechno se v budoucnu ještě nedozvíte.

Existují ale i takové páry, které měly to štěstí, že si vše vyříkaly hned na začátku. Nikdo z nás není dokonalý, každý má své kladné i záporné stránky. Čím dříve všechny tyto stránky na druhém odhalíte, tím lépe. Jestliže do manželství vstupujete s vědomím o všech partnerových mínusech, vyhnete se tím budoucímu zklamání.





Děti, rodiče, zvířata

To jsou klíčové otázky, které byste rozhodně neměli brát na lehkou váhu. Je důležité probrat, zda chcete mít děti, kdy je chcete mít a případně i kolik jich chcete mít. Jak často se chcete stýkat s rodiči a rodinou? Kde chcete žít? Jste ochotni se odstěhovat daleko od všech přátel a příbuzných? Jaký máte názor na domácí zvířata? Toužíte po tom mít doma malou ZOO, anebo snad nesnesete doma ani chlup?

Pokud toužíte po pohodovém životě na vesnici s kupou dětí a zvířat, zatímco váš partner se chce věnovat kariéře, s dětmi chce co nejdéle počkat, bydlet chce v čistém bytě a nesnese zvířata, láska neláska, tohle nejde dohromady.





Peníze

V dnešní době se lidé nebojí otevřeně hovořit o citech nebo sexu, ale jakmile přijde na řadu téma peněz, raději ho zametají pod koberec. Je ale nezbytné probrat, jak budou po svatbě řešené finance. Zvláště pokud plánujete děti.

Je obvyklé, že manželé sdílejí své peníze. Pokud máte jiné plány, předem na ně partnera upozorněte.

Navíc si uvědomte, že výše příjmů může v průběhu života kolísat. Může se stát, že jeden z vás přijde o práci. Může se stát, že budete nuceni nepředvídatelně investovat větší obnos peněz. Může se stát, že se budete muset omezit.

Popřemýšlejte o tom, zda jste schopni (a především ochotni) druhému pomáhat a překonávat spolu s ním všechny finanční těžkosti, které mohou nastat.





Sex

I těm nejvášnivějším párům se může stát, že zjistí, že mají odlišné sexuální představy a potřeby. Místo podléhání frustraci a hádkám si rozumě popovídejte.

Na začátku vztahu vás pravděpodobně bude bavit dělat s druhým cokoliv. Oba jste totiž zamilovaní. Jenže postupem času budou stále více a více vyplouvat na povrch vaše preference a frekvence milostných her se ustálí na vašem normálu.

Promluvte si proto s partnerem o vašich představách co nejdříve. Zjistěte, jak se liší vaše sexuální představy a potřeby. A pokud se stydíte, zkuste třeba zábavné testy, deskové hry anebo filmy. A víno. Je mnohem snazší ukázat a říct „tohle mě láká“, než popisovat vlastní (mnohdy neurčité) představy svými slovy. Pokud místo vážného rozhovoru zvolíte formu zábavné hry, zábrany i stud opadají, a hlavně je to mnohem zábavnější!





Priority, tradice, náboženství

Podle odborníků začínají konflikty způsobené rozdílnými názory na rodinné hodnoty a náboženství, po narození prvního dítěte. Matka i otec touží po tom vychovat své dítě nejlépe, jak dovedou. Jenže pokud se vaše názory na to, co je opravdu důležité, rozcházejí, nastane problém.

Promluvte si předem o tom, jak a k čemu byste své dítě vychovávali.





Důvěra a žárlivost

Někdo říká: důvěra tam buď je, anebo není. Ale proč vše nechávat na osudu? Zkuste své myšlenky a obavy skutečně pochopit, zjistit, z čeho pramení. Uvědomit si, kdy cítíte nejistotu, vám pomůže, se s žárlivostí příště lépe vypořádat.

Nedůvěra pramení z nejistoty. Ujasněte si proto s partnerem váš pohled na vztahy a věrnost. Pokud víte, že se cítíte nejistě, když partner vyrazí na služební cestu anebo když se usmívá na servírku, svěřte se mu. Pokud víte, že monogamie není nic pro vás, svěřte se. Pokud rádi flirtujete, ale nevěra je pro vás tabu, svěřte se! Paradoxně, i právě takové přiznání, může důvěru posílit.

Váš partner má právo vědět, kdo jste a jací jste. Jestliže se vám k sobě podaří najít partnera, který vás bude respektovat, budete opravdu šťastní.





Problémy a hádky

Nemusíte se přímo hádat, to je samozřejmé. Je ale dobré zjistit co nejdříve, jak partner reaguje, pokud s vámi nesouhlasí. Na světě se nenajdou dva lidé, kteří by měli na úplně vše totožné názory. Jestliže s názorem svého partnera nesouhlasíme, můžeme se mu pokusit náš pohled přiblížit a přesvědčit ho. V každém případě bychom ale jeho názor měli respektovat, stejně jako on respektuje ten náš.

Snažte se konflikty vždy řešit s chladnou hlavou. Pokud máte skutečně velký vztek, nebojte se vybít si ho fyzicky: na kousku nádobí nebo boxovacím pytli. Teprve, až vychladnete, vraťte se za partnerem a prodiskutujte vše v klidu a rozumě.





Jazyky lásky

Každý projevuje lásku po svém. Dočíst se o tom můžete v knize 5 jazyků lásky, která vám poskytne i mnoho užitečných rad.

Někdo považuje za důkaz lásky malý dárek, někdo dotek, někdo hezké slůvko. Zjistěte, jakou kategorii lásky vyznává váš partner, a respektujte to.





Budoucnost

Jak vidíte společnou budoucnost? Kde se vidíte za pět, deset let? Jsou vaše představy podobné? Jdou vaše přání a touhy dohromady?

Zahrajte si spolu zábavnou hru. Vezměte kus papíru a nakreslete, jak si představujete svou budoucnost. Nakreslete vše, co vás napadne. Domov, interiér, zahradu, rodinu, děti, věci, cíle, cokoliv. Nakonec své kresby porovnejte, zjistěte, co máte společného a co lze skloubit.

Hry a partnerské úkoly pomáhají spojovat a rozvíjet vztahy.