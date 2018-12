10 pravd o ženském orgasmu

Orgasmus není u žen žádnou samozřejmostí

A i když byl popsán jako „zakousnutí se do šťavnatého cheesburgeru po dlouhém hladovění“ nebo jako ještě lepší než „nalezení peněženky, kterou jste ztratili na dovolené,“ ženský orgasmus se v populaci objevuje s alarmující nepravidelností. Podle odhadů jen asi 25 procent žen zažívá pravidelně orgasmus při pohlavním styku (zatímco to stejně číslo je u mužů třikrát větší). Tady je 10 faktů o ženském orgasmu, které by měl každý bez ohledu na pohlaví vědět:

1) Ženský orgasmus zvyšuje šanci na početí.

Fatka a výzkumy naznačují, že silné rytmické kontrakce pochvy během orgasmu pomáhají udržet uvnitř spermie a posouvají je směrem do pánevní oblasti. To ve výsledku zvyšuje pravděpodobnost početí. Hlavní myšlenkou za touto hypotézou je ženský orgasmus jako další přírodní mechanismus, skrz který si ženy mohou vybrat, s kým spárují svou genetickou informaci. Jedna americká studie ukázala, že ženský orgasmus dosažený pomocí orálního sexu může rovněž pomoci s pohybem spermií. Když žena dosáhne orgasmu do 45 minut od mužské ejakulace, má tento orgasmus údajně stále vliv na posun spermií směrem k vejcovodům.

2) Symetrie je sexy.

Fyzicky symetrický muž má větší pravděpodobnost než nesymetrický muž, že ženu dokáže dovést k orgasmu. Tady se vracíme tak trochu k prvnímu bodu – i když žena může otěhotnět, aniž by měla orgasmus, vyvrcholení rozhodně pomáhá. Symetrie navíc indikuje dobrou genetickou výbavu. Muži (a ženy), jejichž fyzický vzhled je symetrický (paže jsou stejně dlouhá, oči jsou identické atd.), jsou navíc mnohem odolnější vůči útokům z okolního prostředí. Prostředí velkou měrou ovlivňuje náš vývoj a často tak činí negativním způsobem.

Jak moc nám okolní prostředí dokáže ublížit, závisí do určité míry na naší genetice. Zkuste si prostředí představit jako útočící armádu a vaší genovou výbavou jako obranný šít. Symetričtí lidé mají tento štít dostatečně velký na to, aby nepodlehli negativním tlakům okolí. Fyzicky asymetričtí lidé jej naopak mají velmi malý. Dítě symetrického otce, který měl tento štít velký, jej bude mít s velkou pravděpodobností také a naopak. Jedna studie provedená v Číně přišla ještě s jedním zajímavým zjištěním – frekvence ženského orgasmu roste, pokud má mužský partner vyšší příjem.

3) Ženy někdy předstírají orgasmus, aby získaly oddanost svých partnerů.

Každý ví, že ženy někdy orgasmus pouze předstírají. Muži si toho většinou ani nevšimnou (především proto, že jsou hluboce ponoření do svého vlastního prožívání). Výsledky nedávné americké studie naznačují, že předstíráním orgasmu se ženy mohou snažit udržet vztah v dobré kondici. Studie zjistila, že ženy, které si myslely, že by je jejich muž mohl podvést, nebo od nich odejít, měly větší tendenci předstírat orgasmus. Takže ve snaze udržet si ho uspokojily jeho ego činem, který jim měl naznačit, že jsou v posteli opravdu dobří.

4) Během ženského orgasmu dochází k velkým fyziologickým změnám.

Není důvod se čehokoliv bát – jde pouze o dočasné změny. Během orgasmu se radikálně mění skladba hormonů v ženském těle. Klíčovou změnou je uvolnění hormonu jménem prolaktin (uvolňuje se i při mužském orgasmu). Prolaktin je vylučován hypofýzou a jeho primární funkcí je napomáhání produkci mateřského mléka. Společně s prolaktinem se během orgasmu vylučuje také hormon oxytocin (hormon lásky), pokud je vyvrcholení dosaženo stimulací klitorisu. Tento hormon mimo jiné umožňuje regulaci množství ostatních hormonů, pokud došlo k jejich rozhození vlivem stresu nebo menstruace. Napomáhá rovněž při porodu. Jeho nedostatek může vést ke stresu, obezitě a kognitivním (rozeznávacím) poruchám. Jinými slovy, oxytocin je pro naše tělo velice prospěšný.

5) Orgasmus ulevuje od bolesti.

Tento fakt se může zdát jako samozřejmý. Doktoři mají moc dobrý důvod pro to, že dávají dětem sladkost poté, co jim píchnou injekci – vlastně mají hned několik důvodů, ale jedním z nich je fakt, že „něco dobrého/příjemného dokáže v našem těle potlačit a vyrušit něco špatného/nepříjemného“. Pozitivní stimul zároveň pomáhá odvést pozornost dítěte od injekce, díky čemuž má šanci na špatnou zkušenost zapomenout. Pozitiva orgasmu jsou rovněž psychologická. Oxytocin navíc pomáhá se sbližováním, relaxací a emočními stavy. Takže pokud vás bolí hlava, lepším řešením může být ve skutečnosti spíš orgasmus, ne žádný sex.

6) Ženy mohou dosáhnout orgasmu BEZ JAKÉKOLIV PŘÍMÉ STIMULACE!

Nejde o žádný mýtus. Většina z nás asi zná ono staré klišé, které říká, že „nejmocnějším sexuálním orgánem našeho těla je mozek.“ A mnoho lidí se nepochybně k této myšlence hlásí. Tvrzení, že velká část sexu je primárně psychologická, je aspoň zčásti určitě nezpochybnitelné. Nemusí jít v žádném případě jen o ženy, ale platí to i pro muže. Pokud zkrátka nemáme náladu, k ničemu nedojde.

Na první pohled se však může zdát, že fyzická aktivita je zcela zásadní, pokud má žena dosáhnout jakékoliv formy orgasmu. I tak je ale vždy zapotřebí silná psychická aktivita aspoň jednoho z partnerů. Mnoho žen však překvapivě tvrdí, že se dokáží k orgasmu propracovat jen za pomoci představ a fantazií. Tyto tvrzení už jsou dnes podložena i vědeckými výzkumy, které se zabývali sexuálními reakcemi osob s poraněním míchy.

7) Čas je rozhodujícím faktorem.

Fakt, že většina žen nedosáhne běžně orgasmu během samotného sexu, může mít původ v jeho kvalitě, nikoliv v nějakých genetických či fyziologických predispozicích dané ženy. Dle průzkumů trvá pohlavní styk (bez předehry) průměrně mezi třemi a sedmi minutami, avšak jak muž, tak ženy velmi často v dotaznících jedním dechem dodávají, že by chtěli, aby byl jejich sex delší.

Známý sexuální terapeut Barry McCarthy například tvrdí, že jen ve velmi výjimečných případech trvá pohlavní styk partnerů bez přerušení déle než 12 minut. To je ale velká škoda, protože některé odhady hovoří o tom, že ženě trvá 10 až 20 minut, než dosáhne vyvrcholení. Ženy, které takovýchto orgasmů dosahují, tvrdí, že jsou velmi silné a mohou trvat i déle než 20 sekund.

8) Ženský orgasmus se s postupujícím věkem stává lepším.

Existuje celá řada důvodů, proč máte zájem zůstat co nejdéle mladými. Ze zdravotního pohledu začíná v našem těle mnoho věcí s postupujícím věkem upadat a slábnout. Frekvence orgasmu však není jednou z těchto věcí, aspoň ne u žen.

I když je pokročilý věk často spojen s problémy s dostatečnou přirozenou lubrikací, pravděpodobnost orgasmu je u starších žen vyšší než u mladých. To může a nemusí být spojeno s faktem, že velikost klitorisu se s rostoucím věkem ženy rovněž zvětšuje. Trochu fantazie v ložnici také pomáhá. U mužů je trend spíš opačný – s výším věkem nastávají bolesti, erektilní disfunkce a snižování frekvence orgasmů.

9) Orgasmus není pro ženy alfou a omegou všeho kolem sexu a je to tak v pořádku.

Ženy nezažívají orgasmus pokaždé. Intimita a blízkost jejich protějšku jsou pro ně rovněž velmi důležitými součástmi sexu. Proto není ničím neobvyklým, že ženu sex plně uspokojí, byť při něm nedosáhne bouřlivého vyvrcholení.

A i když průměrná žena nedosahuje orgasmu tak často, jako muž, může na rozdíl od muže k vyvrcholení dospět hned několika různými (a netradičními) způsoby. Kromě případu uvedeného v bodě číslo 6 ženy oznamují, že již někdy zažily orgasmus vyvolaný stimulací ňader nebo úst (a samozřejmě klitorisu) a dokonce i ve spánku. Důkazy o tom, že existuje striktně vaginální orgasmus, k jehož vyvolání není potřeba stimulace žádné další erotogenní zóny, jsou však velmi diskutabilní.

10) Nikdo přesně neví, proč ženy vůbec schopnost dosáhnout orgasmu od přírody mají.

Toto sdělení se na první pohled může zdát jako nějaká mužská propaganda, ale faktem je, že v dnešním světě neexistuje jedno obecně uznávané vysvětlení funkce ženského orgasmu. Důvod mužského orgasmu je zcela jasný – ejakulace je nezbytná pro rozmnožování – avšak k početí v lůně ženy může dojít i při absenci jejího vyvrcholení.

Někteří vědci dokonce pracují s hypotézou, že ženský orgasmus je ve skutečnosti jen vedlejší produkt evoluce a faktu, že mužská a ženská anatomie si je velmi podobná (muži mají bradavky). Řadu otázek vidí okolo ženského orgasmu i evoluční psychologové. Jak lidstvu tato věc pomáhá přežít a rozmnožovat se? Vysvětlení mužského orgasmu je v tomto ohledu triviální, ale u žen jde stále o předmět vášnivé vědecké debaty.

Ať už je důvod jakýkoliv, lze s určitou mírou jistoty aspoň poznamenat, že většina lidí je pravděpodobně za existenci této události, která má potenciál zatřást zemí, velmi ráda.

Autor: ToD

Zdroj: Psychologytoday

Foto: Flickr