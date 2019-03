10 pravidel moderní ženy

Pravidlo první: Nehoňte se za štěstím

Zdá se, že honba za štěstím se pomalu stala nejoblíbenějším sportem současnosti. Hloupým sportem. Všichni se neustále někam a za něčím ženeme, těšíme se na lepší zítřek, lepší příští rok… a tak dále. Nakonec nám tak celý život uteče.

Nechte tenhle druh sportu jiným. Užívejte si přítomnost. Každý den vám něco nabídne.









Pravidlo druhé: Největší pozornost věnujte současnosti

Tím nechceme říct, že byste neměla mít žádné plány do budoucna. Jen byste kvůli plánům na zítřek neměla opomíjet i dnešní den. Pokud budete žít jen očekáváním budoucnosti: až konečně zhubnu, až najdu lásku, až si postavím dům atd., nikdy nebudete šťastná.

Vždy je na co se těšit, ale vždy je i z čeho se radovat teď a tady.









Pravidlo třetí: Být ženou v moderním světě nabízí celou řadu možností. Nezapomínejte na to!

Buďte pyšná na to, že jste se narodila jako žena. A važte si skutečnosti, že jste se narodila do moderního světa. Dbejte o sebe na všech úrovních. Té vnější (o své tělo, oblečení, chování) i té vnitřní (o své pocity, emoce, myšlenky, vědomosti).









Pravidlo čtvrté: Žijte svým vlastním tempem

Jestliže žijete příliš pomalu, začnete mít dojem, že to ani není život. Nudíte se. Na druhou stranu, pokud žijete příliš rychle, nebudete mít čas situace prožívat. Neexistuje žádný univerzální recept, každý musí najít svůj vlastní rytmus, který mu vyhovuje. Řiďte se tím, co cítíte. Žijte v souladu s vašimi přáními a pocity. Dělejte to, co chcete a neztrácejte chuť do života. Není přece nejdůležitější, abyste měla co ukázat na sociálních sítích, důležité je žít tak, aby vám bylo dobře.









Pravidlo páté: Mějte sebe samu na prvním místě

To neznamená být sobecká, bezcitná, lhostejná nebo cynická. Máte ale jen svůj vlastní život a ten byste měla žít. Za přílišným zájmem o životy druhých se často skrývá pouhý strach obrátit pozornost na svůj vlastní život a své problémy v něm. Neztrácejte smysl pro své hodnoty, zapojujte se do života druhých, ale neříkejte „ano“, pokud vaše srdce míní „ne“. Naslouchejte sama sobě a svým pocitům.









Pravidlo šesté: Kašlete na mínění ostatních

Rodiče, učitelé, sousedé, příbuzní, přátelé, kolegové, šéfové – ti všichni po nás v životě něco očekávali a očekávají. Žijeme ve světě, kde životy mnohých jsou zbudovány na základě společenských konvencí. Život bereme jako seznam úkolů, které musíme splnit. Odškrtáváme si jednotlivé body. Vystudovat dobrou školu. Najít si partnera. Najít si dobrou práci. Mít dítě. Mít auto. Jet na luxusní dovolenou. Ve chvíli, kdy v nějakém bodě selžeme, propadáme depresi a pocitu méněcennosti. Nedokázali jsme uspět v životě.

Nenechte se vést očekáváním společnosti. Nehleďte na názor jiných, usilujte o cíle, které si sama stanovíte. Co na tom, že to nikdo jiný nechápe? Uvidíte, že nakonec vás nikdo neodsoudí. Třeba právě naopak, budete pro ně přínosnou inspirací.

Pracujte na sobě, ale nikdy nehledejte souhlas od někoho jiného. Vše, co děláte, dělejte z lásky k sobě.









Pravidlo sedmé: Nebuďte za každou cenu „hodná holka“

Hodná holka jste, dokud posloucháte vždy to, co vám řeknou jiní. Jediným motivem vašeho jednání je potěšit ostatní. Své vlastní touhy potlačujete. Rodiče to s námi jistě vždy mysleli dobře, ale jejich představa o perfektním životě se od té vaší může diametrálně lišit.

Nepřemýšlejte vždy o tom, co byste měla nebo neměla. Přemýšlejte o tom, co chcete a co nechcete. Mimochodem, tohle se týká jak žen, tak i mužů! Nezahoďte celý svůj život plněním očekávání druhých.

Pusťte z hlavy touhu po uznání a po pochvale. Samozřejmě, nikomu není úplně jedno, jak jsme hodnoceni, zvlášť když se jedná o hodnocení od osob nám blízkých, ale nic nestojí za to potlačovat svou vlastní osobnost.

Své nedostatky (kdo žádné nemá?) přijměte a nedělejte si s nimi starosti, neskrývejte je, ani je zbytečně nedávejte na odiv.









Pravidlo osmé: Nedramatizujte, nehrajte hru na „těžký životní úděl“

Nehrajte si na oběť, okolnosti nejsou složité samy o sobě, složitými je udělá váš postoj k nim. Samozřejmě, nemluvíme tu o výjimečných krajních situacích, každý má někdy právo cítit se vyčerpaně a zničeně. Nicméně by to neměl být váš normální stav.

Každý toho má denně hodně. Práce, domácnost, děti. Jste z toho vyčerpaná. K tomu se snažit udržet fit a dbát o svůj vzhled? Prý že je to nemožné? Ale kdepak, jde to. Nehledejte výmluvy, hledejte možnosti. Váš život vám přece nikdo nevnutil násilím.









Pravidlo deváté: Berte osamělost jako dar

Zažíváte-li období samoty, nezoufejte. Važte si chvil, které máte sama pro sebe, buďte za ně ráda. Je dobré být občas jen sama se sebou.

Pokud jste po rozchodu, nikam nespěchejte. Nemusíte hned začít lovit nové muže. Naordinujte si čas na zotavená, naplňte svůj život klidem a mírem. Těšte se ze samoty, ze svobody. Kdo ví, kolik jí na nás v životě ještě čeká? Využijte ji!









Pravidlo desáté: Buďte spokojena se svým věkem. Vždy!

Každý věk má své výhody i nevýhody. Stejně jako není dobré neustále někam spěchat, není ani dobré neustále se vracet do minulosti. Využívejte výhod, které vám současnost nabízí. Nezoufejte si nad věcmi, na které je „příliš pozdě“ nebo „příliš brzy“. Dělejte věci, na které je ten správný čas!

Nehledě na to, že pokud se na to cítíte, není nikdy pro nic nesprávný čas. Pokud svou příležitost promeškáte jen kvůli negativním myšlenkám typu „na to jsem už moc stará“, budete později litovat.

Buďte sama sebou a přijměte současnost. Jistě, nejste ta samá žena, kterou jste byla před deseti lety. A nejste ta žena, kterou za dalších deset let budete. Jste to ale každopádně vy. Buďte si vždy vědoma svého osobního kouzla, své krásy a sexuality. Nikdy neztrácejte sebedůvěru!