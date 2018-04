10 příběhů, které vám dokáží, že pravé přátelství je víc než láska

1. Měl jsem nehodu. Nešlo o nic vážného, ale v obličeji jsem měl výrazné krvavé šrámy, což vypadalo dost nepěkně. Zůstával jsem proto prvních několik dní zavřený v bytě a nevycházel vůbec ven. Přišla mě navštívit kamarádka, namalovala si rtěnkou na tvář pruhy podobné mým škrábancům a vytáhla mě ven.

2. S kamarádkou jsme se shodly na tom, že je čas začít cvičit. Posilovna, kterou jsme si vyhlédly, byla ve třetím patře obchodního domu. Než jsme do ní došly, měly jsme ruce plné nákupních tašek, prošlý snad každý obchůdek a prázdné peněženky. Nezbylo nám dost na vstup do posilovny! No co. Se všemi těmi novými hadříky, botami a šminkami jsme už dost krásné!

3. Často slýchám, že přátelství mezi ženami neexistuje. Každá žena totiž prý bere druhou ženu jako konkurentku. Nedávno mé kamarádky koupily dortík a sešly se na čaj. Já měla zpoždění. A ony na mne všechny čekaly. Nejenže ho nesnědly beze mě, dokonce ho ani nerozbalily! Chápete! Dortík! Jestli tohle není pravé přátelství, tak už nevím.





4. Řekla jsem své kamarádce, že je cholerická. Nesouhlasila se mnou a vzteky rozbila hrneček o stěnu.

5. Můj nejlepší kamarád je chirurg. Jednou jsem se ho zeptala, proč se jím stal a on odpověděl: „To je přece jasné. Rozřezávám lidi a ještě za to dostávám peníze.“

6. Ten pocit, když vám vaše nejlepší kamarádka v slzách volá a žádá vás, abyste jí koupila těhotenský test a přišla za ní. A vy zajdete do lékárny a všichni se na vás dávají jako na cvoka, protože v ruce držíte těhotenský test a v břiše nosíte šestitýdenní dvojčata!

7. Šly dvě kamarádky po ulici. Jedna se té druhé zmiňovala o tom, že uvažuje o tetování. „Sakra, to přece hrozně bolí, ne?“ děsila se druhá. A pak přišla ta geniální odpověď: „Bože! Třikrát jsem porodila! Já už necítím žádnou bolest!“





8. Když jsem ještě chodila na střední, chtěli jsme s kamarády vyrazit na koncert. Rodiče mi to ale zakázali a já měla zůstat zavřená doma. Kamarádi pro mě ale přišli, vymysleli složitý plán, jak mě dostat z domu. Bydleli jsme v druhém patře, takže to rozhodně nebylo jednoduché! S pomocí lana a vlastního akrobatického umění se dostali ke mně, ale když se mě kamarádi chystali snést dolů, načapali nás rodiče. Naše odvaha a vynalézavost je ale tak pobavili, že mi pro ten večer zákaz zrušili a nechali mě s kamarády odejít!

9. Při návštěvě lázní jsme šli s kamarádem do sauny. Vysvětlili nám, kde je šatna a řekli, že za dveřmi se nachází bazén, kde se můžeme ochladit. Mysleli jsme si, že je to soukromý bazén připojený k sauně, ale když jsme pak, celí rozpálení ze sauny, proběhli dveřmi a nazí skočili do bazénu, obrátily se na nás vzteklé pohledy návštěvníků – ukázalo se, že to byl obyčejný bazén! Začali jsme se smát a nikdo nám nevěřil, že jsme se opravdu jen spletli.

10. Viděla jsem jít po ulici velmi starou paní. Narazila na svou stejně starou kamarádku a vesele na ni zavolala: „Á! Ještě žiješ!“ Obě se smály a začaly se objímat.