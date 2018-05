10 příznaků toho, že byste měli změnit svůj život

Jak poznat, že je nejvyšší čas změnit svůj život?

1. Stýkáte se s lidmi, které jste si sami nevybrali

Přátelé a všechny lidi, s nimiž se pravidelně stýkáte, byste si měli vybrat sami a dobrovolně. Měli byste být s lidmi, s nimiž si rozumíte, a s kterými vám je dobře.

Nedovolte nikomu, aby určoval, s kým máte trávit svůj čas. Pamatujte, že čas je to nejdůležitější, co máme.





2. Často býváte za prostředníka mezi dvěma jinými lidmi

Když se ocitneme mezi dvěma lidmi, obvykle nás to stojí mnoho psychické energie. Snažíme se být dobrým rádcem a oporou pro obě strany, ale ve skutečnosti se brzy začínáme cítit jako páté kolo u vozu.

Být takovým prostředníkem je navíc většinou nevděčná role. Ve chvíli, kdy se obě strany konečně usmíří a najdou společnou řeč, začnou obviňovat právě vás ze svých neshod.

Žijte svůj vlastní život. Nechte ostatní, ať si své vyříkají sami se sebou. Mluvte s lidmi, kteří s vámi chtějí mluvit o vás a o společných zájmech, ne o druhých.





3. Neprojevujete emoce ani doma

Jistě, když jsme mezi neznámými lidmi, snažíme se mít své emoce pod kontrolou. Domov by ale mělo být místem, kde se můžeme uvolnit. Je vám smutno? Poplakejte si. Máte náladu na hloupý, ale romantický film? Pusťte si ho!

Jestliže si ani doma nemůžete dovolit být sami sebou, je něco zaručeně hodně špatně!





4. Vyzkoušeli jste minimálně 3 diety

Nejsou to jen naši přátelé a milenci, kteří mohou ovládat a řídit naše životy. Často to bývají i média a různé celebrity, které si bereme za vzor.

Pokud se pravidelně pokoušíte změnit své tělo a jste neustále nespokojeni s tím, jak vypadáte, je čas se zamyslet. Opravdu tak moc toužíte po tom vypadat jako modelky anebo jako filmoví herci? Stojí vám výsledek za všechno to trápení?

Problém je dost možná úplně jinde než ve vašem vzhledu. Možná spočívá jen ve vašem sebevědomí.





5. Kvůli druhým si vůbec neodpočinete

Každý má právo na svůj volný čas. Všichni si potřebujeme čas od času oddechnout a chvíli jen tak relaxovat. Jestliže budete všechen svůj čas obětovat pro druhé, začnete se brzy cítit vyčerpaně a bez energie. Objevit se mohou dokonce i deprese. Vaši námahu navíc pravděpodobně nikdo neocení.

Neváhejte druhé odmítnout s tím, že si potřebujete odpočinout.





6. Už dlouho jste si nenašli čas na své koníčky

Hobby a osobní zájmy jsou důležitou součástí života každého z nás. Když na ně zapomínáme, ztrácíme svou individualitu. Věnujte alespoň pár hodin týdně tomu, co máte rádi.





7. Nemáte heslo na svém telefonu

Jako děti jsme mívali deníčky. V dospělosti si je píše málokdo, ale místo nich máme své mobilní telefony.

Někteří si sice myslí, že mezi blízkými osobami by neměla existovat tajemství, ale pravda je taková, že každý z nás potřebuje svůj vlastní osobní prostor, v němž máme jistotu naprostého soukromí. Tím prostorem se v současné době často stává právě náš mobilní telefon. Proto máme právo nastavit si heslo a nikomu ho nesdělovat.

Tak si můžeme ukládat bláznivé selfies, zapisovat si, cokoli nás napadne, nebo vést šílené konverzace bez obav, že je uvidí kdokoli další.





8. Pracujete kvůli prestiži, ne protože vás práce baví

Mnoho lidí si vybírá raději takové zaměstnání, které působí prestižně, než to, po kterém skutečně touží. Takové rozhodnutí nás odvádí od sebe samých. Pomyslete na to, jak ohromnou část svého života v práci strávíte! Tento čas se musí na vaší povaze a osobnosti nutně odrazit.

Neřiďte se názorem ostatních. Dělejte to, po čem vaše srdce touží, i kdyby to nikdo jiný neměl chápat.





9. Jste k zastižení kdykoli

Zaměstnanec, který je k zastižení v jakýkoli den v roce, v jakoukoli denní nebo noční hodinu, je bezpochyby snem každého šéfa. Co ale váš osobní život? Nevyměňujte své štěstí a svou svobodu za spokojenost zaměstnavatele.

Ztracený čas vám nikdo a nic vrátit nedokáže. Žádné peníze vám nevynahradí chvíle strávené s rodinou a přáteli.





10. Nejednáte podle vlastního životního plánu

Máte pocit, že neustále děláte jen to, co od vás očekávají druzí? Všichni kolem vědí, co je třeba dělat, a vy se řídíte podle toho?

Dělejte to, nač jste sami připraveni. Pouze vy rozhodujete o tom, kdy je čas se usadit, kdy se máte oženit nebo vdát, a kdy je čas založit rodinu. Do zásadních životních rozhodnutí by vás nikdo neměl nutit. Musíte se rozhodnout sami ze své svobodné vůle. Jinak riskujete, že budete po zbytek života nešťastní.





Musím změnit svůj život! Ale jak na to?

Pokaždé, když musíte udělat něco, co se vám nelíbí, nebo co nechcete, zamyslete se a zeptejte se sami sebe, zda situace nemá i jiné řešení.

V životě každého z nás nastávají obtížnější chvíle. Občas musíme všichni ustupovat ze svých požadavků. Nikdy bychom ale neměli jednat v rozporu se svým přesvědčením, nikdy bychom neměli jít proti vlastním touhám. Nevzdávejte se a braňte své názory a postoje. Neztrácejte vlastní individualitu, věřte si a dělejte maximum pro to, abyste žili tak, jak žít toužíte.