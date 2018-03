10 příznaků toho, že vás podvádí

Když city vymizí a v životě partnera se objeví někdo jiný, jen málokdo má odvahu říct pravdu. Na řadu přicházejí lži.



Naše chování nás ale vždy prozradí, i kdybychom byli těmi nejlepšími lháři světa. Že se děje něco hodně špatného poznáte snadno. Stačí dávat pozor na těchto 10 změn v chování partnera.

1. Je nervózní, když si berete jeho telefon

Ne každý toleruje, aby si jeho partner půjčoval mobil nebo se dotýkal jiných osobních zařízení. A projíždět zprávy nebo fotografie, to se líbí opravdu málokomu. Ale pokud jste vzali partnerův telefon do ruky pouhou náhodou (třeba, abyste ho sklidili ze stolu anebo abyste se podívali na čas) a jeho reakce byla vyloženě negativní, pravděpodobně vám něco tají.

Nedělejte ale unáhlené závěry z jediné události. Zkuste vypozorovat další změny v jeho chování. Podívejte se na další body.





2. Často se zdržuje v práci

Přijít z práce sem tam později, to je normální. Dlouhé a časté přesčasy mohou být ale i známkou vážného problému. Může jít o milostný románek anebo prostou neochotu trávit s vámi doma čas. Ani jedno není dobré.

Pokud začal partner trávit z ničeho nic více času v práci, zkuste si s ním o tom otevřeně promluvit. Problémy je třeba začít řešit co nejdříve.





3. Vyvádí neodůvodněné žárlivé scény

Podávaná v malých dávkách žárlivost ničemu neuškodí. V prvních letech vztahu je nám dokonce příjemná. Značí totiž, že jsme prostě milováni. Ale pokud po mnoha letech společného soužití začíná partner s bezdůvodnými a hloupými žárlivými scénami, je docela možné, že sám nemá čisté svědomí.





4. Dráždí ho vaše péče a pozornost

Často se nám nedostává tolik lásky a projevů přízně od blízkých, kolik bychom si přáli. Když najdeme někoho, kdo nás upřímně miluje a dává nám své city najevo, jsme z toho obyčejně potěšeni. Jestliže váš partner na vaše projevy lásky reaguje negativně a je rozčilený, když se ho snažíte obklopit svou péčí, nebude to jen tak.

I když nemusí jít rovnou o nevěru, měli byste vztah s takovým člověkem přehodnotit. Kdo lásku nepřijímá, ten ji ani nedává.

5. Intimní život je dávnou minulostí

Pro udržení harmonického vztahu je důležitý i spokojený intimní život. Jistě, málokteré páry zůstávají stejně vášnivé, jak na začátku, i po letech soužití, ale pokud vám ze života vymizela veškerá intimita, jde rozhodně o varovný signál toho, že je ve vašem vztahu něco velice špatně. Chcete-li vztah zachránit, promluvte si s partnerem a zjistěte, co přesně je špatně a proč vůči vám ochladl. A nedejte pokoj, dokud se nedozvíte pravdu.





6. Nemluví s vámi o plánech na budoucnost

Spokojené páry mají především v prvních letech vztahu potřebu hovořit o společných plánech. Přemýšlejí o tom, kde a jak budou žít, kam budou cestovat, zda si pořídí psa anebo kočku a tak podobně. Jestliže vašeho partnera přestaly zajímat plány na společnou budoucnost, zjistěte, proč tomu tak je. Nic si nenalhávejte; To nejjednodušší vysvětlení bývá to nejlepší. Pokud s vámi o společné budoucnosti už nemluví, je dost možné, že ji s vámi už jednoduše neplánuje.

7. Dává vám dárky jen tak

Každý rád přijímá drobné dárky. Druzí nám tak ukazují, že na nás mysleli a že jsme pro ně důležití. Pokud vám partner ale začal bezdůvodně nosit neúměrně velké dary, je možné, že ho kouše svědomí a snaží se prostřednictvím drahých dárků vykoupit.





8. Objevují se u něho náhlé změny nálad

Život někdy není jednoduchý. Všichni býváme vystavováni stresujícím situacím a přetížení. Nikdo proto není zcela imunní vůči změnám nálad. Pokud však k takovým změnám dochází příliš často a bez jasné příčiny, měli byste si co nejrychleji promluvit. Tohle nevěstí nic dobrého.





9. Během vážného rozhovoru mění téma

Po těžké práci – to není vhodná doba pro vážný rozhovor. Pokud vás tehdy odbude a odmítne s vámi rozebírat vážné téma, připište to únavě. Jestli se váš partner ale pravidelně vyhýbá vážným rozhovorům a tématům, která je třeba probrat a vyřešit, měli byste si začít dělat obavy o budoucnost svého vztahu.





10. Nechce vás představit svým rodičům a přátelům

Jestliže spolu chodíte už dlouho, ale partner se nemá k tomu, aby vás seznámil se svými blízkými, je to rozhodně důvod k tomu být ostražití. Je docela možné, že to s vámi nemyslí zas až tak vážně, jak jste si mysleli. Je na místě obávat se, že má jiného nebo jinou? Je dokonce možné, že to vy jste ten jiný (nebo jiná).

Jestliže máme s partnerem vážné plány, neváháme ho představit rodině a přátelům.