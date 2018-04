10 typů přátel, které je lepší nemít

1. Zloděj energie

Poté, co strávíte čas s tímto typem přítele, se cítíte vyčerpaní. Konverzace se obvykle točí jen kolem jeho problémů a své emoce si často vybíjí právě na vás, aby se sám cítil lépe. Problémem je to, že svou energii získává z té vaší a vám pak nezbude nic. Pokud s takovou osobou trávíte hodně času, nezbude už vám pak energie pro ty, které opravdu milujete.

2. Nerovnoměrné skóre

Tento přítel se vždy snaží udržet skóre a v hloubi duše se neustále bojí, že dostane méně, než dává. Má proto naučené mechanismy, díky kterým se ujišťuje, že je váš vztah v rovnováze. Problémem je, že pokud vám takový člověk něco dává nebo s něčím pomáhá, nedělá to ze srdce, ale právě kvůli tomu, aby byl na stejné úrovni jako vy. Vytváří tím dynamiku, při které máte pocit, že s ním musíte neustále držet krok.





3. Náhlé zmizení

Někteří přátelé se tváří jako ti nejlepší, ale jen v případě, že jsou single a potřebují vás jako někoho, kdo by vyplnil jejich sociální kalendář. V okamžiku, kdy se přes rozchod přenesou, nebo si najdou jiného partnera, vás jednoduše hodí přes palubu. Do určité míry se to dá tolerovat, je normální, že nová láska má přednost, ale jen odsud posud. Není v pořádku zcela zmizet, zapomenout na přátelství a objevit se jen tehdy, pokud je daná osoba v nouzi.

4. Ten, kdo bere

Podle teorie autora Adama Granta, který napsal přelomovou publikaci s názvem „Dávat a brát,“ existují tři typy lidí: ti, kdo berou, dárci a dohazovači. Podle Granta je schopnost dávat zčásti určená naší DNA, na druhou stranu existují i lidé, kteří neustále jen berou. Může se však stát, že lidé, kteří hlavně dávají, neznají hranic a to ani v opačném případě, kdy jen berou. Nejspíš ani nerozeznají, že přijímají více než je jejich norma. Od takových se raději držte dál.





5. One man show

Přítel tohoto typu je hvězdou své vlastní show. Vše od rozhovorů k rozhodování, které zahrnuje i vás, se točí jen kolem jeho osoby. Je to typ člověka, který bude spokojený, když bude moci o svých problémech hovořit celé hodiny, a když začnete mluvit vy, klidně vás přeruší a rozhovor stočí zase k sobě. Tato osoba to s vámi může myslet dobře, ale nemůže si jednoduše pomoci od toho, aby se soustředila hlavně na sebe.

6. Králové dramatu

Někteří lidé jakoby žili ve světě, kde existují jen konflikty. Vždy se něco děje a obvykle je na vině někdo cizí. Tento druh přítele si drama vybere jako svůj postoj a následně si v něm i přes zdánlivý odpor libuje. Trápí se mnohdy malichernými a triviálními záležitostmi a vše dokáže proměnit v nenapravitelný a obří problém, do kterého vás může snadno zatáhnout. Opravdu chcete řešit problémy cizích, které se vás nijak netýkají?





7. Dítě, které nikdy nevyroste

Tato osoba se doposud nenaučila zacházet se svými emocemi a všichni ostatní v jejím okolí za to musí platit. Takoví přátelé se často uchylují k pasivní agresi či jiným mechanismům, které často používají děti vůči svým rodičům. Samozřejmě, že nikdo není dokonalý a dostat emoce pod kontrolu není snadný úkol, ale každý by ve svém životě měl dosáhnout bodu, kdy to dokáže. Je třeba začít být za sebe zodpovědný a neuchylovat se k dětským reakcím na úkor druhých. Najděte si raději vyzrálé přátele, kteří vás někam posunou.

8. Ti, kteří nemají nikdy čas

Existuje mnoho skvělých lidí, kteří si cení času s vámi a řadí ho nad jiné věci ve svém životě. Ale existují i tací, kteří o vás předstírají zájem, ale když je poprosíte o setkání, tak se většinou vymluví, že nemají čas. Když se to opakuje často, měli byste si přiznat, že prostě nehodlají upřednostnit svůj čas vašim potřebám. Neboť když někdo opravdu chce, čas si vždycky udělat dokáže.





9. Nesplněná očekávání

Někteří přátelé mají ohledně vaší osoby různá očekávání. Pokud nejsou splněna, můžete si být jisti, že vás nemine hněv. Očekávání se obvykle točí okolo vašeho přítele, jeho fází života a jeho přání a potřeb.

Jeho požadavky jsou sobecké a krátkozraké a vaše zájmy jsou až na druhém místě. Když jsme děti, jsou naši přátelé a lidé v našem sociálním okruhu prioritou číslo jedna. Jak stárneme a máme větší odpovědnost, přidává se sem vzdělání, kariéra či vlastní rodina. Přátelé musí být proto vstřícní a musí podporovat všechny tyto změny.

Jejich očekávání ohledně vaší osoby v těchto fázích může být jiné, ale to přeci není důvod ke zlosti. Že jste s někým v dětství trávili téměř každý den odpoledne venku neznamená, že nyní s rodinou, prací, dalšími přáteli a vlastním životem máte na to samé stále čas. Opravdový přítel nemá problém toto respektovat.

10. Ten, kdo vás tajně nenávidí

Tito přátelé se k vám obvykle chovají až přehnaně mile. Stále se usmívají, nešetří lichotkami a vyjadřují vám svou náklonnost. Ve skutečnosti za toto chování pouze maskují svou nenávist k vám. Buďte opatrní, protože jejich vnější chování je jen strategií, jak se k vám dostat a pak vám ublížit. Nechte se vést svou intuicí.





Autor: ElS

Zdroj: Just My Type