10 ženských zlozvyků

Uráží se, ale neřekne proč

Pár, to je tým. Ve vztahu jste vždycky dva a je třeba spolu mluvit a naučit se dívat se na věci očima druhého. Snažte se druhého chápat, vcítit se do jeho problémů. Aby to ale bylo možné, musí vám ten druhý poskytovat zpětnou vazbu. Nemůžete čekat zázraky. Nikdo vás nepochopí prostě jen tak. Sdělte partnerovi otevřeně, co se vám nelíbí a v klidu ho požádejte, aby spolu s vámi zkusil najít řešení, které bude vyhovovat vám oběma.





Pomlouvá a šíří drby

Muži si neváží žen, které mají neustálou potřebu řešit životy jiných. Pokud skutečně potřebujete vědět, co se děje v životě někoho druhého, zeptejte se ho. Neposlouchejte pomluvy, nepřemýšlejte o tom, co jste kde slyšela a co vám kdo řekl. Jděte a zeptejte se přímo. Mnohdy se stane, že bude daná osoba upřímně překvapena, co jste o ní slyšela!

Nevěřte všemu, co se říká a už vůbec nešiřte dál, co sama nevíte jistě.





Vyvádí, když se muž dlouho neozývá

Pravda, tuhle chybu dělají jak ženy, tak i muži. Jakmile se partner delší dobu neozývá nebo hned neodpovídá na zprávy či nezvedá telefon, začínají panikařit a udělají pořádnou scénu.

Uvědomte si, že člověk může být zaměstnán spoustou věcí, které nemůže okamžitě odložit a věnovat se vám. Buďte trpěliví. To, že někdo neodpovídá okamžitě, neznamená, že si vás neváží nebo že je zaměstnán dopisováním si s jinou osobou.

Netlačte na pilu a nechejte druhého volně dýchat. Není téměř nic, co vás dokáže shodit v očích partnera víc, než hysterické zprávy typu: „Píšeš si s jinou, viď?!“

Vysmívá se partnerovým zájmům

Kdybychom byli všichni stejní, byla by na světě nuda. Buďte tolerantní, i když zájmy druhého nechápete. A pokud vám to není úplně proti srsti, zkuste se třeba přidat a vyzkoušet něco nového. Kdoví. Třeba si vzájemně obohatíte život a naučíte se nové věci, které vás budou bavit. A navíc budete konečně trávit čas společně!





Citově muže vydírá

Někdy pláč prostě nejde zastavit, ale pokud spustíte slzy pokaždé, když chcete něčeho dosáhnout, připravte se na to, že vás každý muž brzy přestane brát úplně vážně. Takový pláč jen zhorší situaci, partnera podráždí a vyvolá mezi vámi negativní pocity.

Místo slz raději druhému v klidu vysvětlete svou žádost a proč je pro vás věc tak důležitá.





Radí se s kamarádkami místo toho, aby si promluvila s partnerem

Čím více lidí, tím více názorů. Nikdo, kromě vašeho partnera, vám nedá zaručeně spolehlivou radu. Bohužel ani ti nejmoudřejší a nejzkušenější lidé neznají recept na štěstí. Váš vztah je váš osobní malý vesmír. Jen vy dva ho znáte natolik dobře, abyste o něm mohli hovořit. Společně jste ho vybudovali a společně musíte řešit každý problém, který přijde.

Jednejte společně, mluvte nejprve s parterem než s druhými osobami, které do vašeho vztahu nevidí.

Vyvolává spor, když chce partner trávit čas s někým jiným než s ní

I partneři, kteří jsou si vzájemně nejvíce loajální a hluboce se milují, chtějí občas trávit čas s rodinou, přáteli nebo třeba kolegy. Někdy se chtějí věnovat svým koníčkům, někdy prostě jen chtějí být sami. Není na tom nic špatného. Volného času můžete využít i vy sama a věnovat se svým koníčkům a sama sobě. Navíc máte možnost vzájemně se na sebe těšit a více si vážit společného času.

Utrácí společné peníze, aniž by se napřed poradila s partnerem

Od okamžiku, kdy jste zavedli společné finance, jsou všechna rozhodnutí společnými rozhodnutími. Je opravdu nepříjemné, když dojde na situaci, kdy si jeden z partnerů už plánoval dovolenou u moře, a pak zjistí, že si druhý za našetřené peníze koupil nový model telefonu.

Otevírají partnerovy dopisy a zprávy

Ve funkčním vztahu není nutné kontrolovat zprávy a e-maily svého partnera. Vztah bez důvěry fungovat nemůže. Jestliže máte potřebu partnera kontrolovat, zamyslete se, zda máte k nedůvěře důvod. Pokud ano, stojí vám tento konkrétní muž za všechen ten stres? Nebylo by jednodušší najít si někoho, komu budete moci důvěřovat?

Neopodstatněná žárlivost a snaha kontrolovat vztahu opravdu neprospěje. Pokud vám například vadí, že partner tráví mnoho času s telefonem v ruce, zeptejte se ho, proč to dělá a vysvětlete mu, že vám to vadí. Když je s vámi, měl by svůj čas věnovat předně vám!





Pokouší se změnit partnerovy návyky

Každý z nás je originálem, jedinečnou osobností se svými vlastní zájmy, preferencemi, s vlastními koníčky, touhami a chutěmi. Přijmout druhého člověka takového, jaký je, se všemi jeho zvláštnůstkami, nemusí být lehké. Ale pamatujte, že v lásce se prolíná přátelství, důvěra a respekt, a jedno nemůže být bez druhého.

Neztrácejte svou vlastní osobnost, ale tolerujte i tu partnerovu. Nikdo nechce být měněn.