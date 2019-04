10 zlozvyků, kterými ničíme naše vztahy

1. Kritizujete sami sebe. Neustále

Zamysleli jste se někdy nad tím, kolik věcí, které na sobě nesnášíme, vidíme jen my sami? Náš partner si jich nevšímá, anebo jim nepřikládá žádný význam. Pokud na ně ale sami neustále upozorňujeme, chyby si začne všímat!





2. Odsuzujete všechny kolem sebe

Když je někdo neustále se vším nespokojený, na každého nadává a odsuzuje, brzy se to odrazí na celkové rodinné atmosféře. Vyberte si sami, zda chcete vytvářet negativní anebo pozitivní atmosféru ve vztahu!





3. Příliš se snažíte o to, být dokonalou manželkou/manželem

Snaha být dokonalým partnerem se nakonec vymstí téměř vždy. Dřív nebo později se totiž vše, co děláte, stane každodenní samozřejmostí. Investujete-li všechny své síly do péče o rodinu a domácnost, nutně vás to vyčerpává. Hromadí se ve vás stres a vy nakonec vybuchnete. Nebojte se vyjadřovat své negativní emoce a žádat svého partnera o pomoc. Nesnažte se být za každou cenu perfektní, jinak si to nakonec odnesete.

4. Spoléháte se jen na svůj vlastní názor a nevnímáte rady partnera

Tenhle zlozvyk se nejčastěji objevuje u těch, kteří žili dlouhý čas sami. Jistě, nikdo neříká, že máte vždy poslechnout rady partnera, ale měli byste jeho názory vyslechnout, zvážit a hlavně respektovat. Stát si tvrdohlavě za svým dokáže namíchnout i toho nejmírnějšího člověka.

Chcete-li harmonický vztah, měli byste se vzájemně poslouchat, respektovat a pokoušet se najít rovnováhu mezi vašimi názory a postoji.





5. Za vším hledáte podvod nebo lež

Nikdo z nás nechce být za naivku, který si nechá nasadit parohy, ale nadměrné podezřívání unavuje každého. Bez důvěry to nejde. Věčné otázky, kontrola, vyzvídání a podezírání snese dlouhodobě málokdo. Nikdo přece nechce žít pod neustálým dohledem jako nějaký trestanec! Pravděpodobně se tak chováte ze strachu, že o partnera přijdete, ale právě tímto chováním o něho můžete skutečně přijít. Pokud máte vážné obavy, raději si s partnerem sedněte a v klidu se mu se svými starostmi svěřte.





6. Utrácíte víc, než si může váš společný rozpočet dovolit

Špatné hospodaření s penězi je vždycky špatně. Když budete utrácet společné peníze bez dohody s partnerem, zaručeně ho naštvete. Ke konfliktu ale vede i pravý opak – přílišné škudlení.

Promluvte si o svých názorech na finance s partnerem co nejdříve.





7. Snaha mít vždy vše pod kontrolou

Nemůžete mít pod kontrolou úplně všechno. Můžete se snažit sebevíc. To prostě nejde. Život je nepředvídatelný a není možné si ho naplánovat. Neustálé pokusy ovládat život svůj i svého partnera dokládají, že se bojíte budoucnosti a nedůvěřujete druhým ani sobě.





8. Srovnáváte partnera

Je jedno s kým. S kamarády a kamarádkami, bývalými partnery, rodiči. Srovnávání dokáže rozčílit, ale i ranit city druhého. Když chcete partnerovi něco vytknout, není nutné vůbec mluvit o nikom třetím. Takový zlozvyk jen dokládá, že si svými názory nejste dostatečně jistí a hledáte potvrzení u třetí osoby.





9. Naznačujete, místo toho, abyste mluvili přímo

Partneři by se neměli bát ani stydět vyjadřovat svá přání nebo názory přímo. Ve vztahu byste si totiž měli věřit a být si jistí tím, že vás druhý za vaše myšlenky neodsoudí. Je ale těžké být přímý k někomu, kdo vaše názory nerespektuje! Pokud se s partnerem bojíte mluvit otevřeně, zamyslete se, zda je takový člověk dobrý do vaší budoucnosti.

Každopádně, naznačování je k ničemu. Váš partner buď pochopí (a zachová se stejně, jako kdybyste k němu byli otevření) anebo nepochopí, a pak jste mohli rovnou mlčet.





10. Připomínáte věci, které se přihodily už dávno

Konflikty by se měly řešit tady a teď. A jakmile jsou jednou vyřešené, už by se o nich mluvit nemělo. Vytahovat sto let staré záležitosti vede jen k dalším hádkám a nic pozitivního to nepřinese.

Žijte přítomností, berte si poučení z minulosti a pracujte na své budoucnosti!