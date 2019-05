11 choulostivých otázek, které nám dřív nebo později dítě položí. Jak na ně odpovídat?

Jak jsem přišel na svět?

Odpovězte pravdivě, ale nezacházejte do detailů.

„Když se rodiče navzájem milují, objímají se a dávají si pusy, táta předá mámě svou buňku, ta se spojí s buňkou matky a z nich vznikne v maminčině břiše malé děťátko. Je malé jako rybička a plave u matky v břiše. Když je už dost velké, z bříška ho vyndáme.“

Můžete dítěti pořídit nějakou knížku na toto téma. Například Jak jsem přišel na svět od Kateřiny Janouchové.





Jak to, že se od sebe holčičky a kluci liší?

Snažte se o tom hovořit bez rozpaků, dětský zájem o pohlavní orgány je něco naprosto přirozeného. Je logické, že si všimnou rozdílu mezi děvčaty a chlapci.

„Tyhle rozdíly jsou důležité k tomu, aby se mohly rodit děti. Muži mají penis a varlata a ženy vaginu a dělohu, to je sáček pro děti, které jsou ještě v bříšku. Když se muž se ženou rozhodnou mít děťátko, spojí se jako dva kousky puzzle a v bříšku se objeví miminko.“

A já si taky vezmu mámu, až vyrostu?

Tu nebo podobnou otázku položí víc dětí, než byste mysleli. Formuje se u nich chápání pohlaví a náklonnost k tomu opačnému. Je nutné jemně říci „ne“.

„Každý z nás má svou vlastní roli v rodině a ta se nedá změnit. Tvá sestra se nemůže stát tátou, táta se nemůže stát babičkou. A ty nemůžeš být manžel své maminky. Až vyrosteš a staneš se dospělým, najdeš si krásnou mladou dívku a s tou se oženíš. Zamilujete se a budete mít vlastní děti.“





Proč se hádáte?

Dítě podvědomě cítí vinu za všechny hádky a problémy mezi rodiči. Je důležité, aby dítě vědělo, že to není jeho vina.

„Lidé se hádají, protože ne vždycky souhlasí jeden s druhým. I děti se někdy hádají, i dospělí se někdy hádají. Ale nakonec se vždycky usmíříme, protože máme jeden druhého rádi. A máme rádi i tebe.“





Proč je ta paní tak tlustá?

Neumlčujte dítě, pokud někde na veřejném místě obrátí pozornost na nějakého člověka, který se něčím odlišuje od okolí. „Psst“ v dítěti jen formuje nesnášenlivost.

„Každý člověk je trochu jiný. Někdo je malý, někdo vysoký, někdo štíhlý, někdo tlustý. Taky se může stát, že jsou lidé nemocní, a proto vypadají jinak. Musíš se k lidem ale vždycky chovat hezky a neukazuje na ně prstem, protože bys jim tím mohl ublížit. Bylo by jim to líto. Příště se mě raději zeptej, až budeme sami, abys nikoho omylem neurazil.“

Koho máte radši? Mě nebo sestřičku?

Ačkoli se milují, jsou sourozenci vždy rivalové, když jde o přízeň rodičů. Nikdy nedávejte jednomu dítěti za příklad to druhé. Například slova „koukni, jak se učí tvá sestra“ dítě pochopí tak, že ji milujete víc, protože se lépe učí.

„Oba jste jiní, a tak se naše láska může projevovat různými způsoby. Ale máme rádi oba stejně, tak jako vy milujete stejně maminku i tatínka. Oba jste pro nás moc důležití.“





Bude to u doktora bolet?

Dítěti je třeba vysvětlit, že návštěva doktora je nutná. Rozhodně ho ani z legrace nenazývejte zbabělcem a nevzbuzujte v něm stud například slovy: „A já myslel, že už jsi velkej kluk!“

„Doktor to s tebou nemyslí zle. Bojuje se zlými bacily a nemocemi. Možná to bude maličko bolet, ale je to důležité pro tvoje zdraví. Když jsem byla nemocná, taký mi dal doktor injekci. Bála jsem se, ale vydržela jsem to. I ty to vydržíš. Podívej, tvůj plyšáček je taky nemocný, potřebuje doktora. Moc se bojí, musíš mu dodat odvahu, vysvětli mu, že se nemá čeho bát.“

A já někdy umřu? A vy?

Nelžete svým dětem o smrtelnosti a zranitelnosti. Dítě je schopno přijmout pravdu.

„Lidé, zvířata a dokonce i květiny jednoho dne zemřou. To je zákon přírody. Staří lidé musí umírat, aby bylo dost místa pro nové lidi, které se mají narodit. Všichni umřeme, ale nebude to hned. Nejdříve zestárneme, až budeme staří jako babička s dědou, a ty vyrosteš a budeš tak velký jako my teď. Čeká tě krásný život, plný dobrodružství a objevování.“

Téma smrti pro děti zprostředkovává Stalfelt Pernilla prostřednictvím své knihy O smrti smrťoucí.

Proč musíš do práce? Neopouštěj mě!

Vysvětlete dítěti, že práce, to je zákon, s kterým se nedá nic udělat. Zdůrazňujte, že se těšíte, až se zase vrátíte.

„Nechci tě opustit, ale je to nutné a nedá se s tím nic dělat. Práce je velmi důležitá. Ale neodcházím přece navždy. Večer se znovu setkáme a už se na to moc těším. Víš co? Vezmu si s sebou tvou hračku a ty si vezmeš mou mikinu, a tak budeme cítit jeden druhého, i když nebudeme u sebe.“

Proč vy můžete a já ne?

Nebojte se dětem přiznat, že nejste dokonalí. Je důležité, aby dítě pochopilo, že nesmí kopírovat všechno, co rodiče dělají.

„Ano, kouřím a někdy sedím dlouho do noci u počítače, ale to neznamená, že to máš dělat taky. Je to můj zlozvyk, kterého bych se měl zbavit.“

Co když mě příšera zpod postele sežere?

Berte obavy svého dítěte vážně, nevysmívejte se mu. Společně s dítětem se snažte přijít na to, jak se strachu zbavit.

„Pověz mi o té příšeře. Víš, že se příšery bojí zaklínadel? Vidíš tenhle ovladač? To není obyčejný ovladač od TV, tenhle speciální knoflík ovládá příšery. Když ho na nějakou namíříš a stiskneš, všechny zmizí. Polož si ovladač vedle sebe a budeš vždycky v bezpečí.“





