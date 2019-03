11 důkazů, že vás váš partner miluje? (1/2)

Často stačí partnera jen pozorovat

Spoléhat se vždy jen na to, co vám on, nebo ona řekne, není nejideálnějším řešením. Mnohem lépe zjistíte skutečný stav vašeho vztahu z toho, jak se k vám partner chová. Zde je 11 rad, které vám hloubku partnerových citů pomohou v každodenním životě velmi jednoduše zjistit:

1. Chce s vámi trávit čas

Čas lze považovat za to nejcennější, co každý z nás má. Pokud je váš partner ochoten investovat jej do soužití s vámi, jde o klíčový indikátor toho, že stojí o dlouhodobý vztah. Možná máte oba nabitý program a nestíháte. Avšak někdo, komu na vás opravdu záleží, využije jakýkoliv volný čas k tomu, aby mohl být s vámi.

2. Zeptá se na váš den

Ptá se vás partner někdy, jaký byl váš den? Jestli jste se měli dobře, nebo špatně? Láska a fungující vztahy nikdy nevznikají jen na základě nadpozemských citů, nýbrž na vzájemné praktické podpoře a plnohodnotné komunikaci. Jednoduše řečeno vás musí společné rozhovory o čemkoliv bavit.

3. Věří vám

Opravdová láska nikdy neobsahuje paranoiu ani výslechy ohledně toho, kde a s kým jste byli. Partner, kterému na vás záleží, bude vždy předpokládat, že jste nic špatného neprovedli. Samozřejmě bude vždy chtít vědět, kde jste, ale ne proto, aby měl jistotu, že neplánujete nic nekalého. Nikdy vás nepodrobí podezřívavému výslechu ani se vám nebude hrabat v telefonu.

4. Pomůže vám, když to potřebujete

Někdy máme dny tak nabité, že vložit do nich nějaké další povinnosti už je prakticky nemožné. Někdy je však pomoc na místě a o jejím poskytnutí by nemělo být ani debatováno. Například pokud vám něco přestane fungovat na PC a váš partner to s elektronikou umí, pomůže vám bez mrknutí oka. Když budete ležet v posteli nemocní, zajde vám se stejnou samozřejmostí do lékárny. Ten, komu na vás opravdu záleží, vám vždy v nouzi pomůže.

5. Respektuje vaše názory

Partneři ve fungujícím vztahu mohou mít klidně zcela opačné politické či jiné názory. I přes to však spolu za určitých okolností mohou žít šťastně řadu let. Klíčem k úspěchu není to, v co věříte vy, ale jak moc jste ochotni respektovat to, v co věří váš protějšek. I soužití feministky a muže, vyznávajícího tradiční rodinu, je možné, pokud jsou oba ochotni udělat ve svých názorech ústupky a vyslechnout důvody toho druhého.

