11 důkazů, že vás váš partner miluje? (2/2)

Často stačí partnera jen pozorovat

V prvním díle jsme si prošli prvních pět snadných rad, podle kterých snadno poznáte, jak vážně to s vámi partner myslí. Zde je zbývající šestice:

6. Nerozhoduje bez vás

Páry společně řeší vše od domácích prací až po investování příjmů. Každý není specialistou na vše, ale nikdy by nemělo dojít k tomu, že jeden z partnerů provede rozhodnutí, aniž by o tom toho druhého vůbec informoval. Takto spolu dva zamilovaní lidé určitě nejednají.

7. Prokazuje vám náklonnost

Je prokázáno, že i partneři, kteří nemají příliš často sexuální styk, nebo se sexu vůbec neoddávají, mohou i přes to mít velmi intimní vztah. Hlazení, držení rukou nebo spočinutí partnerovy ruky na vašem rameni, to všechno jsou důkazy o tom, že k vám váš protějšek cítí určité pouto.

8. Dívá se na vás

Neverbální komunikace partnerů je vždycky znakem toho, že mezi nimi existují hlubší city. Pokud se na vás partner rád dívá, když spolu mluvíte, nebo ve společnosti zachytíte jeho pohledy, značí to, že jej váš společný vztah uspokojuje. Nemusí přitom vůbec jít o dlouhé svůdné pohledy. I krátký pohled k vám dokáže vyslat pozitivní vibrace.

9. Rád mluví o společné historii

Vzpomínání na společné zážitky z minulosti může být vitálním způsobem, jak s vaším partnerem posílit společné pouto nejen v přítomnosti, ale i v budoucnosti. Pokud vám partner rád vypráví vaše společné příběhy, znamená to, že pro něj sdílení života s vámi hraje důležitou roli.

10. Je ochoten vás bránit

Brání vás partner, když vás někdo kritizuje, nebo se přidá k většině? Je velmi dobře známo, že lidé, kterým na sobě opravdu záleží, jsou ochotni riskovat mnohé jen proto, aby se jejich protějšek cítil lépe. Důležitým znakem lásky je i to, zda jsou partneři schopni semknout se společně proti vnějším útokům.

11. Dává vám sebevědomí

Někdo, komu na vás opravdu záleží, se bude vždy snažit posílit vaše sebevědomí. Už jen to, že s někým jste, vám většinou dává pocit určité hodnoty. Partner by s vámi pravděpodobně nebyl, kdybyste stáli za nic. Cílem každého z nás je být s někým, s kým nám je dobře. Proto by vám vzájemné soužití s partnerem mělo tento dobrý pocit ohledně sebe přinášet.

Prvních 5 důkazů, podle kterých poznáte, že vás váš partner miluje, si můžete přečíst ZDE.