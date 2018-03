11 příběhů na téma naše první rande

1.

Má kamarádka byla po rozchodu hodně rozhozená a chtěla všem dokázat, že si snadno může najít někoho nového. Začala proto chodit na rande s muži ze seznamky. Takhle se sešla s jedním chlápkem, bylo chladno a oni se dlouho procházeli po městě. Najednou muž řekl, že má hlad. Kamarádka myslela, že to znamená, že půjdou navštívit nějakou restauraci, ale muž jí místo toho dovedl ke dveřím od svého domu, řekl: „Počkej tu prosím na mě, jen něco honem zakousnu a hned jdu zas ven.“

2.

Jednou mě jeden kluk pozval na zmrzlinu. Šli jsme do cukrárny a já si vybrala čokoládovou. Po asi 4 hodinách mě šel doprovodit ke vchodu. Čekala jsem na polibek na rozloučenou a byla mírně v rozpacích. On se ale místo polibku podivil, jaké mám na tváři obrovské mateřské znamínko. Byla jsem z toho celá zmatená a nevěděla, jak odpovědět. On dál pokračoval s tím, že mu to nevadí, že se to dá poměrně snadno odstranit a že se mu i tak líbím. Nevěřícně jsem mu řekla „sbohem“ a odešla domů. A až tam jsem si u zrcadla na své tváři všimla obrovské skvrny od zmrzliny.

3.

Vzal jsem holku na první rande na karaoke. Vybrala si píseň od Whitney Houston „I Will Always Love You“. Zazpívala ji skvěle. Všechno by bylo parádní, kdyby po celé hale nezakřičela, že píseň věnuje svému ex.





4.

Navrhla jsem, abychom šli do kina. Promítali film Shortbus, ani jeden z nás neměl tehdy tušení, o co se jedná. Bohužel se ukázalo, že je v angličtině. Přítel ani já jsme neuměli anglicky, takže jsme se museli spoléhat na titulky. Bohužel se ukázalo, že je krátkozraký, na rande si ale nechtěl vzít brýle. Navrhovala jsem, ať tedy odejdeme, ale zůstali jsme.

Dívali jsme se tedy na film, po chvíli jsem už byla celá rudá rozpaky a přála si, abychom odešli. Ukázalo se, že film je plný velice intimních scén.

Bylo to asi vůbec to nejhorší rande všech dob. A nejhorší je, že to ještě nemělo být všechno. Když mě doprovázel domů, udělalo se mi špatně. Stačila jsem sotva říct: „Budeš se se mnou ještě bavit, pokud se teď pozvracím?“

Dovedl mě domů. Víckrát už jsme na rande nešli. Ale z mého nepovedeného rande se stala báječná historka, která pokaždé vyvolá mezi mými přáteli smích.

5.

Čekal jsem na dívku u obchodu pod jednou střechou ve městě. Asi deset minut před schůzkou se na mě z té střechy vykálel holub! Myslel jsem, že se něco takového může stát jedině ve filmu. Nebyl čas jít se převléknout, stačil jsem se jen očistit kapesníkem. Jak se ale ukázalo, holubí exkrementy opravdu příšerně páchnou. Po celé rande jsem smrděl jako holubí hovínko. No, myslím, že první dojem byl zdárně pokažen.





6.

Ze samé nervozity mi úplně vypadlo jméno dívky, s kterou jsem šel na schůzku. Situaci jsem vyřešil tím, že jsem ji vzal do Starbucksu.

7.

Mladý muž mě pozval na rande. Věděl, že miluji fotografování, a tak mě vyzvedl autem, vzal fotoaparát, stativ, velký batoh a vyjeli jsme za město. Byla zima, mlha a nebylo vůbec nic vidět. I tak jsem si jeho nápadu ale cenila.

Chvíli jsme se procházeli po přírodě, on slezl k vodě a křičel na mě odtamtud, že je tam docela hezký výhled, ať přijdu a udělám pár fotek. Pokusila jsem se k němu elegantně slézt, jak se na dámu sluší, ale ztratila jsem rovnováhu a skončila přímo v řece.

8.

Naše schůzka byla tak příšerná, že jsem dala servírce 500 Kč za to, aby mě „nešťastnou náhodou“ polila džusem a já tak mohla odejít domů.





9.

Poprvé jsem ji pozval do kina, bylo to v listopadu. Když se svlékla z bundy a čepice, viděl jsem, že jí to náramně sluší. Kolek krku měla šátek, byla krásná a usměvavá. Asi po 10 minutách promítání se ve filmu objevila erotická scéna. Neklidně jsem se zavrtěl a cítil potřebu urychleně zachránit situaci. Zažertoval jsem o tom, co se ve filmu děje. Zasmála se, ale ani se na mě nepodívala. Dívala se jen na plátno a ke mně vůbec neobrátila tvář. Zažertoval jsem pak ještě několikrát, ale nikdy se na mě nepodívala.

Až později mi přiznala, že si několik dní před schůzkou poranila krk a dostala na něj límec. Šikovně ho zamaskovala šátkem, ale hlavou prostě nemohla otáčet!

10.

Bylo to rande naslepo. Po příjemném večeru mě pozvala k sobě domů. Vzal jsem láhev červeného vína a zamířil k ní do obýváku. Jenže jsem klopýtl, láhev mi upadla a rozbila se o roh stolu. Víno polilo všechno: koberec i krásnou bílou pohovku. To uzavírá příběh našeho vztahu.





11.

Vyšli jsme z divadla. V krásných šatech a vysokých botách jsem se cítila tak sebevědomě! Šla jsem vedle pohledného muže, povídali jsme si a všechno šlo podle plánu. Pak se ale chodník změnil na dlaždice, začala jsem na svých střevíčcích klopýtat a než jsem se nadála, byla jsem na zemi, ve špíně a blátě, na všech čtyřech.

Hrozně jsem se styděla. Podpatek mi uvízl ve škvíře mezi dlaždicemi. Seděla jsem na zemi a začala bulet. On se ke mně ale sklonil objal mě, otřel mi krev z kolena, políbil mě, vyprostil střevíček a pomohl mi znovu na nohy. Přes zbytek špatné cesty mě přenesl v náručí.

Jak mi později přiznal, jen díky mému klopýtnutí sebral odvahu. Do té chvíle jsem mu připadala příliš sebevědomá, ale když jsem upadla, ukázala jsem mu, že jsem taky jen člověk…