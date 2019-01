11 rozdílů mezi randěním s dívkou a s ženou

Pokud jste chlapec, měl byste očekávat, že budete přitahovat pouze dívky. Pokud jste však muž (nezávislý jedinec, který zná svou cenu a hodnotu, má silný morální kompas, je ohleduplný a schopný), pak byste měl randit se ženami. Pokud si však nejste vědom rozdílu mezi dívkami a ženami, zde najdete několik cenných rad:

1. Dívka zažívá záchvaty vzteku. Když je s něčím nespokojena, rozzuřena nebo rozzlobena, reaguje podobně jako dítě. U dívky je pak častý křik, našpulené rty i tichá domácnost. Oproti tomu žena sice také cítí tyto emoce, dokáže je však v sobě zvládat. Ke konfliktu přistupuje v klidu jako dospělá a vždy Vám jasně a bez scén sdělí, co ji trápí.

2. Dívka vnímá sama sebe jako princeznu a je přesvědčena, že by s ní tak měli všichni lidé zacházet. Cítí se oprávněna být centrem pozorností, očekává však více, než je schopna sama dát. Žena vnímá své standardy, není naivní a nikdy neočekává něco, co není samozřejmostí.





3. Dívka využívá svou fyzickou krásu jako svou měnu a hodnotu. Vše si ověřuje prostřednictvím svého vzhledu a sexuality, používá ji jako primární nástroj k získání toho, co v životě chce. Žena ví, že její hodnota tkví mimo její tělesnou schránku. Zakládá své hodnoty na inteligenci, síle, celistvosti i lidskosti.

4. Dívka sází na to, že muž by mohl být vhodnou finanční strategií. Žena chce být finančně nezávislá. Pokud se její partner stane primárním živitelem rodiny, je to pro ženu pouze bonus, nikoliv berná mince.

5. Dívka vnímá svět jakožto prostředí plné nedostatku a vzácnosti. Často s ostatními soutěží, intrikuje a dokonce se někdy snaží o to, aby byly další dívky odříznuty od zdrojů a od mužů. Žena pomáhá jiným ženám. Ví, že všude kolem je dostatek a namísto soupeření a elitářství raději chytře využívá vzájemné integrity.

6. Dívka je hrdá na to, že není omezována domácími povinnostmi a že nemusí vařit, uklízet ani se o nikoho kromě sebe starat. Žena chápe, že péče o domácnost není povinnost, ale pouze způsob, jak pečovat o sebe a o své blízké. Chápe také, že pokud chce založit rodinu, vytvoří tak nejen další starost, ale především další osobu, která do domácnosti něčím přispěje.

7. Dívka chce pozornost, žena respekt. Dívka chce být uctívána mnohými, žena jedním.

8. Dívka nerespektuje své tělo. Doposud nepochopila, že její tělo a srdce je posvátné a je důležité dbát na to, jak s ním zachází. „Dívka si váží kabelky, diamantů a kolekce obuvi jako svého nejcennějšího majetku. Žena pečuje o své zdraví, svůj talent a přednosti,“ N.Mah.

9. Žena věnuje čas tomu, aby přemýšlela o tom, jakým typem člověka chce být, jaký příklad chce zanechat a jaká je vize jejího života. Přemýšlí nad svými hodnotami a nad tím, za čím si stojí. Dívka si dosud neustanovila svůj morální kompas či hodnoty, proto se často nachází v rozporu. „Po čase stráveném s dívkou se budete cítit vyčerpaní, protože si bere více, než dává. Po čase stráveném se ženou se budete cítit osvěženi, protože vás naplní vášní pro život,“ N.Mah.

10. Dívka má seznam povrchových vlastností, které upřednostňuje nad čímkoliv jiným. Zde je ukázka takového seznamu: sexy, populární, nosí úzké džíny, je vysoký, bohatý, má svaly, pěkné auto…Seznam ženy však vypadá zcela jinak: je inteligentní, laskavý, komunikativní, emočně dostupný, empatický…

11. Dívka s vámi hraje hry. Žena nikoliv.