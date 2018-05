11 věcí, které šťastné páry dělají před spaním

1. Odkládají telefony a vypínají zvuk

Pokud ležíte vedle sebe, ale v rukách máte telefony nebo jiná zařízení, je to stejné, jako byste byli v jiných místnostech. Závislost na sociálních sítích navíc potlačuje produkci oxytocinu, který je zodpovědný za emoční intimitu a náklonnost. Psychoterapeut Kari Carroll radí všem párům, aby dodržovali jednoduché pravidlo: Přesně v 21:00 vypnout telefony nebo je alespoň odložit.





2. Nemluví ani nepřemýšlejí o práci

Alespoň večer vypnout. Nepřemýšlejí o dalším pracovním dni, nedělají si starost se svými úkoly. Lepší než věnovat všechen čas pracovním starostem, je strávit pár minut před spánkem sobě navzájem.

Pokud si budete celý večer lámat hlavu svými pracovními povinnostmi, bude se vám o nich nejspíš i zdát, váš spánek bude mělký a další den budete naprosto vyždímaní. Pokud si ale budete před spánkem povídat o něčem hezkém, bude i váš spánek pokojnější a vydatnější. Bude se vám vstávat lehčeji a budete plni energie. Ne nadarmo se říká: „Ráno moudřejší večera.“ Když se dobře vyspíme, všechno zvládneme snadněji.





3. Chodí spát zároveň

Velice často se stává, že se lidé doma setkají až večer. Pokud navíc chodí spát v různých časech, vlastně spolu netráví žádný společný čas. Ve chvíli, kdy si jde druhý lehnout, první už dávno spí.

Šťastné páry si, alespoň podle psychologa Kurta Smithe, chodí čistit zuby společně a společně odcházejí do postele. Tím si udržují blízkost a pohodu ve vztahu.





4. Nemění rutinní návyky

Každý den dělat před spaním stejné věci – to je dobrý způsob, jak si udržet zdravý spánek. Umýt se, vyčistit si zuby, připravit si svačinu na ráno. Série úkonů, které děláme téměř automaticky. Tělo tím dostává jasný signál: čas jít spát. Pokud to vše navíc děláte společně, váš vztah tím posílí.





5. Upřímně si popovídají

Před spaním si sdělují své pocity, jsou k sobě otevření, vyjadřují si podporu a svěřují se se svými strachy a potížemi. Není nutné snažit se hned hledat řešení. Někdy se chceme jen svěřit a cítit podporu blízkého člověka.

Psycholog Ryan House radí věnovat pár minut před spánkem vyjádření vděčnosti. Měli bychom druhého ocenit za to, co pro nás ten den udělal, ukázat, že si jeho péče a jeho kvalit vážíme. Taková slova mají příznivý vliv na celkovou atmosféru ve vztahu. Díky nim navíc také pozitivně ukončíte den a bude se vám spát příjemněji.

Zapomeňte na vše špatné, co se vám během dne stalo. Nechte za sebou všechny starosti a všechny problémy. Prostě jen řekněte své partnerce nebo svému partnerovi, jak moc jste za ni nebo něho rádi. Důležité je říkat to upřímně a myslet to vážně.





6. Nehádají se a nemluví o vztahových problémech

Nechte večer vše negativní za sebou. Nesnažte se večer vyřešit něco, co za jeden večer stejně nevyřešíte. Jediné, co tím způsobíte, bude, že vám oběma pokazíte spánek. Po hádce se vám nejspíš nebude dařit usnout a další den pro vás bude úplně ztracený.





7. Nespí v posteli společně s dětmi

Někdy si děti chtějí vlézt do postele k rodičům poté, co měly zlé sny. To by měl být ale výjimečný případ. Většinou by měly mít vstup do ložnice zakázán. Pár si tak může zachovat osobní prostor a intimitu. Ložnice by měla být místem, kde můžete být spolu v soukromí.





8. Nenechávají spát v posteli domácí mazlíčky

Univerzita v Kansasu nedávno provedla studii, z níž vyplynulo, že 68% lidí, kteří spávají v posteli společně se svými zvířecími mazlíčky, mají nedostatek kvalitního spánku. Zvíře totiž není schopné spát v klidu celou noc, a tak vás bude rušit. Kromě toho zvíře porušuje zákon, že ložnice je soukromý pokoj jen pro vás dva.





9. Nepijí alkohol a nekouří

Mnoho párů si občas před spaním nalije sklenku vína pro vytvoření romantické atmosféry. Když se ale napijeme alkoholu, obvykle spíme hůře, budíme se unavení, podráždění, někdy nás bolí hlava. Celkově budeme mít špatnou náladu z nedostatku spánku a negativní emoce se snadno přenášejí z jednoho partnera na druhého.

Alkohol navíc také podporuje chrápání a cigarety zase způsobují nespavost.





10. Dělají si vzájemně masáže

Lehká relaxační masáž před spaním zlepšuje kvalitu spánku a snižuje pocit úzkosti a stresu. A samozřejmě vám pomáhá posílit vzájemný vztah, důvěru a intimitu.





11. Objímají se a líbají se

Před usnutím se políbí a několik minut si leží v náručí. Takové usínání způsobí, že se uvolníme, začnou se tvořit hormony, díky nimž se cítíme dobře. Psychologové jsou si tímto bodem naprosto jisti. Jestliže si s partnerem usínáte v náručí, je ve vašem vztahu všechno v pořádku.





Bonus: Pokud trpíte nespavostí

Trpíte-li nespavostí, vyzkoušejte některou z našich rad.