12 jednoduchých způsobů, jak si udržet štěstí ve vztahu

Buďte sami sebou. Buďte upřímní

Když se s někým seznamujeme, automaticky se snažíme vypadat a působit co nejlépe. Snažíme se skrýt naše chyby, naše mínusy a negativa. Do jisté míry to je ze začátku vztahu pochopitelné a normální, někteří lidé ale žijí po dlouhé roky v přestrojení, s maskou na tváři. Za prvé, takové chování je velmi únavné a člověk může snadno propadnout smutku a depresím. Za druhé, zabraňuje to vybudovat si upřímný a fungující vztah. Jak by nás někdo mohl milovat, když jim neukážeme, kdo vlastně jsme?

Je důležité být upřímný. Nebojte se odhalit své city partnerovi. Vždyť právě on by měl být vaší nejbližší osobou! Komu jinému byste se chtělo svěřovat?

Pokud něco chcete nebo vám něco chybí, řekněte mu o tom. Nikdo neumí číst vaše myšlenky. První a nejdůležitější krok k vyřešení jakéhokoli problému je promluvit si o něm.





Dívejte se na svět pozitivně

Pozitivní lidé zažívají více pocitu štěstí a radosti. A navíc radost a štěstí i rozdávají. Každý chce mít vedle sebe člověka, který kolem sebe šíří optimismus. A naopak, pesimistický člověk, který stále vyjadřuje negativní emoce, dokáže zkazit i tu nejlepší náladu a vzájemný vztah.

Udržujte si pozitivní přístup k životu. Snažte se brát věci s nadhledem a hledat na všem to dobré. Buďte optimističtí, protože bez ohledu na to, co se stane, hlavní je, že jste spolu. Ať už jde o jakýkoli problém, společně ho překonáte lépe. Můžete se mu zasmát, zapřemýšlet nad ním, vyvodit závěry a jít dál. Společně.





Buďte empatičtí. Podporujte jeden druhého

Každý zažívá pocity selhání a marnosti, které mu kazí náladu, vyvolávají smutek nebo vztek a snižují sebevědomí. Vyjádřete v takových chvílích partnerovi podporu a porozumění. Vždyť vás to nic nestojí a partner nebo partnerka se hned bude cítit mnohem lépe.

Dávejte také pozor na přání a potřeby partnera. Musíte si přiznat, že není vaší kopií a nemá stejné vlastnosti jako vy, a tím pádem ani stejné potřeby. Přistupujte k jeho tužbám a potřebám s pochopením, ačkoli je nesdílíte.





Dávejte najevo své city

Váš partner by měl vědět, že si ceníte a jste nadšeni z toho, co pro něho děláte. Děkujte i za maličkosti. Nedovolte, aby se všechny dobré věci mezi vámi staly samozřejmostí, važte si jich.

Vyjadřujte svou náklonnost. Neváhejte druhého políbit nebo obejmout. To napomáhá vytvořit silné a hluboké pouto mezi vámi.

Dávejte svému partnerovi často najevo, co pro vás znamená.





Poskytujte jeden druhému prostor

Nemůžete spolu být 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nestůjte v cestě koníčkům a zálibám druhého a sami se nevzdávejte svých koníčků. Zamilovali jste se do partnera i s jeho zálibami, on se do vás zamiloval i s vašimi zálibami, není třeba je obětovat kvůli vztahu. Pokud vztah mohl s nimi vzniknout, může s nimi i pokračovat.

Nikdo po vás nemůže vyžadovat, abyste se vzdávali svých přání a zálib. A ještě méně kdokoli stojí o slova jako „zakazuji ti“.

Buďte spolu prostě šťastní. Vztah by vám měl otevřít nové dveře, ne zavírat ty staré.





Važte si jeden druhého

Respektujte názory a rozhodnutí milovaného člověka, ačkoli s nimi nesouhlasíte. Respektujte jeho přátele a rodinu.

Bez vzájemného respektu nevytvoříte důvěrný vztah.

Nezapomeňte na úctu k druhému ani v případě rozepře. Hádky jsou často doprovázeny vzájemným obviňováním a urážkami. To ale nikam nevede. Volte svá slova opatrně. Až vychladnete, mohli byste neuvážené urážky litovat. Některá slova zanechají na vztahu a na duši milované osoby jizvu, ať už se později omluvíte anebo ne.





Neživte v sobě žárlivost

Snažte se vyhnout žárlivosti. Žárlivost je jen strach z opuštění a často za ní stojí komplexy méněcennosti a nízká sebedůvěra.

Neobviňujte a nežárlete na svého partnera. Tím mu jen dáte najevo nedůvěru a povzbudíte ho v tom, aby udělal, čeho se tak moc bojíte. Proč ne, když už si to stejně myslíte?

A co dělat, pokud žárlí váš partner? Pokuste se ho uklidnit, dejte mu najevo, že ho milujete, dělejte si z jeho obav legraci, aby viděl, jak směšně a absurdně jeho obavy zní. Legrace by ale měla vyznít laskavě, nikoli výsměšně.

Nenechte žárlivost zničit váš vztah!





Berte jeden druhého takového, jaký je

Nikdy se nesnažte změnit člověka, kterého milujete. Přijměte jeho vlastnosti a zvyky, právě tyhle drobné věci z něho dělají toho, kým je, a koho milujete. Už vůbec byste se neměli zlobit na druhého kvůli jeho vlastnostem.

Pokud jde o zlozvyky, jejichž zbavením věříte, že prospěje i sám sobě (například kouření), klidně si o problému s partnerem promluvte, vyslechněte ho a společně přemýšlejte nad řešením.

Neobviňujte partnera, místo toho se snažte obrátit pozornost na jeho kladné charakterové rysy. A nebojte se pochválit ho.





Vytvořte si společné vzpomínky

Nic vás více nespojí než společné zážitky a vzpomínky. Cestování, turistika, adrenalin, tanec, hraní her nebo sportování – dělejte, cokoli vás napadne, bavte se spolu. Naplňte své životy něčím pozitivním. Pokud společný čas trávíte jen sledováním televize, je nepravděpodobné, že tento čas ve vaší paměti zanechá nějakou šťastnou stopu, na kterou budete moci s láskou vzpomínat.





Změňte svůj život v pohádku, buďte romantičtí

Překvapujte svého partnera maličkostmi, věcmi, které má rád. Přineste občas do vztahu něco nového. Překvapení, pozornost, malá dovolená pro dvě osoby, dárek bez důvodu. Vytvořte sem tam ze vztahu romantickou pohádku, okořeňte si svůj společný život kapkou romantiky.





Nezapomínejte na společný čas

Často se hovoří o nutnosti poskytnout druhému ve vztahu prostor, ale neméně důležité je věnovat nějaký čas i sobě navzájem. Práce a každodenní domácí povinnosti zabírají většinu našeho času. Když máte chvíli volna, využijte ji. Vypněte televizi, počítač i telefon a věnujte se milované osobě. Užijte si svůj čas.

Projevujte si lásku, i když nejste spolu. I pokud máte nabitý program a spoustu práce, jistě si najdete alespoň minutku na poslání SMS! Uvidíte, že se to vyplatí.





Sněte společně

O svých snech přemýšlejte společně a společně na nich pracujte. Zapřemýšlejte, zafantazírujte, kde byste chtěli být za 5, 10 nebo 20 let.

Nedovolte, aby vaše sny ovlivnila společnost a její standardní definice úspěchu a štěstí. Když jste spolu jen vy dva, odsuňte stranou společenské konvence a zaměřte se na to, co vás dva udělá opravdu šťastnými.