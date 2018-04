12 triků, které vám usnadní rodičovství

Praktická sada na výkresy v obalu od DVD

Do levé části krabičky od DVD vložte stoh papírů, ať vašemu malému Picassovi nedojde pracovní materiál. Na pravé straně vyrobte kapsu na pastelky nebo fixky.

Dítě si sebou může tuhle sadu nosit všude sebou – a nikde tak nehrozí, že se začne nudit a bude zlobit.





Práce s lepidlem

Děti a lepidlo, to je vždycky špatná kombinace. Taky si to myslíte? Existuje jednoduchý fígl, kterým předejdete tomu, aby bylo všechno ulepené. Vložte do mističky houbu a nalijte na ni lepidlo. Každý kousek papíru pak stačí jen přitisknout na houbičku. Dětské prstíky vůbec nepřijdou do kontaktu s lepidlem. Pokud mističku pevně uzavřete, vydrží vám lepidlo několik dní.





Dávkovač tekutého mýdla

Standardní dávka tekutého mýdla je pro dětské ručky příliš velká. Pokud na uzávěr lahvičky namotáte gumičku, ušetříte.





Suché hračky po koupání

Děti milují gumové hračky, s nimiž si ve vaně mohou hrát. Má to však několik nepříjemných následků. V hračkách se drží voda a může docházet k rozvoji plísní. Každou hračku proto napřed prohlédněte a lepidlem ucpěte všechny otvory, kterými by dovnitř mohla proniknout voda.





Udělejte ze skládání šatů hru

Vyrobte dítěti jednoduchého pomocníka na skládání oděvů – k tomu vám postačí obyčejná kartonová krabice. Skládání oblečení a jeho ukládání do skříňky se tak stane zábavnou hrou, při níž se dítě navíc i naučí jednoduché počty a číslovky.

Že to zvládne i malé dítě, o tom se můžete přesvědčit třeba na tomto videu.





Piškvorky

Sháníte typ na deskovou hru, kterou zvládne i malé dítě? Zkuste piškvorky. Nemusíte ani nic kupovat. Stačí kousek kartonu nebo list papíru a hrst nasbíraných oblázků, které pomalujete křížky a kruhy.

Pro starší děti můžete nasbírat světlé a tmavé kamínky a zahrát si dámu.





Sprej na příšery pro klidný spánek

Bojí se vaše dítě, často se budí a chodí za vámi s pláčem uprostřed noci? Vyrobte mu sprej proti příšerám. Stačí obyčejný rozprašovač vody, který polepíte obrázky a samolepkami. Dovnitř nalijte vodu (buď obyčejnou, nebo obarvenou potravinářským barvivem) a položte sprej na stolek vedle postele. Každý večer před spaním pokoj preventivně ošetřete. Tenhle sprej zaručeně zažene všechny bubáky a příšerky zpod postelí i ze skříní!





Házení kruhů

Další hra, ke které skoro nic nepotřebujete. Stačí vám pár rolek od toaletního papíru, deska z kartonové krabice, pár papírových talířků, lepicí páska a barvy. Spojte role v jednu a přilepte ji na desku z kartonu. Ze zbytku krabice vystříhejte kruhy a obarvěte je. Použít můžete i papírové talířky na jedno použití – tentokrát je ale zaručeně použijete mnohokrát!





Zdravá svačinka

Děti stále rády něco žvýkají. Pokud víte, že nebudete mít čas se dětem věnovat, připravte jim svačinku předem. Vezměte nádobu a naplňte je zdravými pochoutkami. Ovocem a třeba mrkví. Přidat můžete ale i oříšky, neslazené sušenky, sušené ovoce, vajíčka anebo cokoli, co má vaše dítě rádo.

Kdykoli dítě dostane na něco chuť, bude si moci z nádoby něco vzít, aniž by vás vyrušovalo.

Zabezpečte dveře v bytě

Stává se, že si malé děti omylem zabouchnou a nedokážou si pak otevřít. Ještě horší je, když si do dveří přiskřípnou prsty – v takovém případě může jít o nepříjemný zdravotní problém, který ale potkal víc dětí, než byste čekali.

Předejít takovému zranění je přitom velice jednoduché. Stačí obyčejná izolace na trubky. Připevněte ji na dveře a vaše dítko je v bezpečí.





Jedlá stavebnice

Plátky mrkve, kousky jablka, hrozny, banány – to vše může sloužit jako stavební materiál. Nejenže si dítě vyhraje, ale navíc pak své výtvory může i sníst, takže do něho dostanete něco zdravého!

Dávejte ale pozor na špejle, aby si je dítě nezabodlo do pusy. Hra by proto měla vždy probíhat pod dohledem dospělého.





Hra pro dítě, odpočinek pro dospělého

Dítě si nadšeně hraje, otec nebo matka odpočívá, navíc si užívá masáže? Nakreslete si na triko malý plán města, silnice, přechody, semafory, parkoviště a dopravní značky. Pak se jen natáhněte na gauč, dejte dítěti do rukou pár autíček a věřte, že budete mít minimálně 15 minut zaslouženého klidu, zatímco vaše dítě si bude užívat nové zábavné hry.