12 týdenní motivační plán pro všechny tvůrčí lidi

Týden 1.: Obnovení pocitu bezpečí

Chcete-li odhalit svůj potenciál, musíte se naučit poslouchat svůj vnitřní hlas a své opravdové touhy. Právě k tomu jsou tato cvičení ideální.

1. Vstávejte o hodinu dříve. Tuhle hodinu využijte k psaní. Popadněte blok anebo notebook. Můžete klidně zůstat v posteli. Zaplňte alespoň tři stránky. Pište nebo kreslete, cokoliv vás napadne. Spoléhejte se na své ranní, čerstvě probuzené vědomí. Zapisovat můžete třeba i své sny.

2. Udělejte si alespoň jednou během týdne čas sami pro sebe. Vyjděte na čerstvý vzduch, projděte se. Vyhledejte úplnou samotu a nenechte se ničím rušit.

3. Představte si ideálně prožitý život. Napište pět fiktivních příběhů o životě, který byste chtěli žít. Stačí v bodech. Přemýšlejte o tom, v čem jsou si příběhy podobné a v čem se odlišují od vašeho skutečného života.





Týden 2.: Obnovení smyslu pro individualitu

1. Nebojte se být sami sebou a dělat to, co chcete a pro co máte talent. Postupně do svého života zařazujte věci, které máte rádi. Pro začátek stačí věnovat se svým koníčkům hodinu denně.

2. Sestavte si seznam vašich oblíbených činností, ať už jde o cokoli (kreslení, jízda na kole, hra na kytaru…). Snažte se na tyhle věci nezapomínat. Věnujte jim svůj čas.

3. Vyberte ze seznamu oblíbených činností dvě věci a těm tento týden podřiďte.

4. Sepište si 10 drobných věcí, které byste chtěli ve svém životě změnit. Každý týden se zamaže na jednu z nich.





Týden 3.: Obnovení pocitu síly

Vnitřní síla se nachází bez výjimky v každém z nás. Někdy je ale těžké vnímat ji a být kreativní. Někdy se cítíme vyhořele, někdy máme dojem, že se nacházíme v bezvýchodné situaci. Právě tehdy je důležitější než kdy jindy obnovit pocit vnitřní síly.

1. Naše zlozvyky. Některé naše návyky nám mohou škodit a ubírat nám energii. Napište si seznam tří z nich. Zamyslete se. Co se stane, pokud se svých návyků zbavíte? Budete mít víc času, možná ušetříte, možná získáte víc energie?

2. Vnitřní kompas. Každý z nás má takzvaný „vnitřní kompas“, je to instinkt, který nás varuje před nebezpečím, ale i naopak, napovídá nám, kdy je pro nás jednání užitečné. Rozvíjet tento instinkt pomáhají činnosti jako kreslení, chůze nebo běh. Věnujte se jedné z těchto činností v průběhu týdne a nechte pracovat své podvědomí. Někdy je to opravdu užitečnější než usilovné přemýšlení!

3. Sepište si seznam 5 lidí, které obdivujete. Zamyslete a napište si ještě jeden seznam: těch lidí, které kvůli něčemu (čemukoli) obdivujete tajně. Jaké vlastnosti mají dané osoby společné? Jaké vlastnosti byste chtěli sami mít?





Týden 4.: Obnovení pocitu celistvosti

Je velmi důležité naučit se rozlišovat mezi skutečnými pocity od těch falešných (například vnucených společností nebo výchovou) a pochopit své vlastní hluboké touhy.

1. Abstinujte od čtení. Úplně. Nebude to snadné, ale stojí to za to. Nečtěte nic, vyhýbejte se každému psanému slovu. Tím, že čteme, neustále pohlcujeme myšlenky jiných lidí, a tak někdy přeslechneme své vlastní myšlenky. Tím, že se oprostíme od všech psaných slov, zaplníme svou mysl léčivým tichem. Odměnou vám bude příval vašich vlastních myšlenek a fantazie. Zkuste to alespoň pár dní, nejlépe ale celý týden.

2. Cestujte časem. Jen ve svých představách přirozeně. Představte si sami sebe, až vám bude 80 let. Představte si, co jste všechno zažili, co vše jste dělali. A teď si představte, že vy, osmdesátileté ženy a pánové, píšete dopis svému mladšímu já. Co mu poradíte?

3. Otevřete svou skříň. Vyhoďte všechno, co nepotřebujete, vše, co víte, že byste mít ani neměli. Uvolněte místo ve svém životě pro nové věci.





Týden 5.: Obnovení smyslu pro hledání příležitostí

Často sami před sebou předstíráme, že je vše v pořádku, ačkoli není. Je to tak pohodlnější. S takovým přístupem se v životě ale nikam nehnete. Nebojte se radikálních kroků.

1. Životní sny. Jistě jste nějaké měli a máte. A nejspíš ne jen jeden. Zkuste si sepsat seznam svých největších 5 přání a během tohoto týden shromažďujte informace týkající se jednoho z nich. Pokud je vaším snem například navštívit nějaké místo, vyhledávejte obrázky, zjistěte si ceny letenek a tak dále.

2. Představte si, že byste dostali 20 let volnosti a neomezený počet peněz. Co byste se svým, časem a penězi udělali, jaké dobrodružství byste prožili?

3. Představte si, že byste měli celých 65 let volnosti a neomezený počet peněz. Co byste se svým časem a penězi dělali, jaké dobrodružství byste prožili?

4. Zamyslete se a vyberte 10 věcí (předmětů), které byste opravdu chtěli vlastnit.





Týden 6.: Obnovení pocitu dostatku

Když se začneme věnovat něčemu, co máme rádi, najednou cítíme, že máme všechny dveře otevřené a nic nám nechybí. Práce na tom, co máme rádi, nám připadá jako hra.

1. Proberte své oblečení. Alespoň pět kousků, které už stejně nenosíte, darujte nebo vyhoďte.

2. Zamyslete se nad svými možnostmi. Všemi. Nic nezavrhujte jen proto, že se bojíte. Zkuste domyslet všechny možné scénáře toho, kam by to mohlo vést, kdybyste nabízených možností využili.

3. Změňte něco ve svém domově. Přestavte nábytek, vymalujte, pověste nové obrazy. Nové prostředí povzbudí vaši kreativitu.

4. Napište 5 svým přátelům. Nejlépe pohled nebo dopis. Napište těm lidem, kteří jsou pro vás skutečně důležití a od kterých rádi dostanete odpověď.





Týden 7. : Obnovení pocitu spojení

Všichni jsme součástí celku. Lidstva jako takového, planety, vesmíru. A svět nám může dát vše, po čem toužíme, pokud si za tím opravdu půjdeme a nebudeme se bát. Pokud zvolíte takový přístup, bude dosáhnutí cílů mnohem jednodušší. Otevřete se novým nápadům, nové inspiraci a přestanete se obávat neúspěchu.

1. Pamatujte si, že jste silnější, když si sami sebe ceníte a věříte si. Opakujte si tuhle větu každý den.

2. Navštivte místo, které je pro vás „posvátné“. Může to být například oblíbené místo v přírodě, knihovna nebo i kostel. Každý z nás má jinou představu, ale důležité je, že je to naše místo, kde se cítíme dobře a v bezpečí. Posaďte se a nechte myšlenky volně plynout.

3. Vezměte stoh starých časopisů a vystříhejte všechny obrázky, které jsou pro vás nějakým způsobem zajímavé nebo důležité. Můžeme na nich vidět naše oblíbené záliby, sny, přání, cokoliv, k čemu máme nějaký vztah. Potom si vše rozložte před sebe a seřaďte si je podle důležitosti.





Týden 8.: Obnovení pocitu stability

Je čas zjistit, jaké praktické změny byste mohli ve svém životě udělat.

1. Dokonalý den. Popište, jak by měl vypadat. Nenechte svou představivost ničím omezovat. Můžete mít cokoliv, můžete dělat cokoliv.

2. Vyberte si z celého dne jednu činnost a proveďte ji ve skutečnosti. Jistě, možná nemůžete odjet do zahraničí a nechat se rozmazlovat v pětihvězdičkovém hotelu, ale třeba byste mohli navštívit lázně anebo odjet na wellness víkend.

3. Zamyslete se nad svým snem a zkuste přesně definovat, proč po dané věci toužíte. Co myslíte, že vám dá? K čemu v konečném důsledku povede? K pocitu štěstí? Ke klidu a pohodě? K lásce? K úctě druhých lidí?

4. Promyslete si, jak svého snu dosáhnout. Plánujte. A hlavně: začněte!





Týden 9.: Obnovení smyslu pro soucit

Často se bojíme začít, protože se obáváme neúspěchu. Pokud ale už předem věříme v neúspěch, úspěchu dosáhneme jen stěží. Zbavte se emocionálních překážek a začněte trochu riskovat! Tím nejčastějším, co nám stojí v cestě, jsou naše vlastní strachy.

1. Ujasněte si priority. Řekněte si, co všechno byste chtěli zvládnout za týden. Za měsíc. Za rok. Buďte odvážní, ale neklaďte na sebe nereálné cíle. Každý potřebuje občas odpočívat.

2. Pište si deník. Zápisky si můžete zatrhávat: jednou barvou zatrhávejte důležité myšlenky, druhou vše, co musíte udělat. Deník vám pomůže držet se plánu.

3. Popřemýšlejte o tom, zda není možné vrátit se k nějaké dávno odložené práci.¨





Týden 10.: Obnovení pocitu obrany

My sami často blokujeme svou kreativitu. Naše myšlení a jednání je často překážkou v jejím rozvoji. Je čas zamyslet se nad tím, co je opravdu důležité.

1. Řekněte „ne“ všemu, co pro vás není důležité, a co vám zároveň brání v dosahování důležitých věcí. Například si určete pravidlo „žádná práce o víkendech“.

2. Napište si seznam 5 věcí, které se vám v životě povedly. Vaše osobní vítězství.

3. Uveďte 3 příklady toho, co byste mohli udělat pro rozvoj svého vnitřního umělce (nebo vnitřního dítěte, chcete-li).

4. Každý den tohoto týdne uskutečněte nějakou drobnou změnu ve svém životě.





Týden 11.: Obnovení pocitu nezávislosti

Existuje přímé spojení mezi péčí o sebe sama a sebeúctou. Zabíjet své vlastní sny proto, že jít za nimi by bylo nezodpovědné, znamená být nezodpovědný vůči svému vlastnímu životu. Nesnažte se být někým – buďte sami sebou. Život máte jen jeden a náš čas je omezený.

1. Naplánujte si, jak o sebe budete v průběhu příštích šesti měsíců pečovat. Co pro sebe uděláte, v čem se budete rozvíjet, co si koupíte, co se naučíte, kam pojedete a čím si budete dělat radost?

2. Napište svému vnitřnímu umělci povzbudivý dopis. Buďte optimističtí. Zní to možná hloupě, ale dostat trochu podpory nám udělá dobře. Dopis si navíc můžete přečíst kdykoli později, když budete potřebovat povzbudit.

3. Zpříjemněte si svou činnost hezkými novými věcmi. Vyzdobte si pracovnu/ateliér. Nepřemýšlejte o praktičnosti. Pokud se vám něco líbí, pořiďte si to.





Týden 12.: Obnovení pocitu víry

Každý z nás má nějaký sen, který si uvědomuje, jen pokud to sám sobě dovolí. Nebojte se snít. Přiznejte si svá přání.

1. Pořiďte si skříňku. Vkládejte do ní vzpomínky na vše, co se vám přihodí. Pokud se přihodí něco špatného, zamkněte vzpomínku do krabice. Uvědomte si, že už jde o minulost, vše zlé je zamknuté ve skříňce a vy musíte jít dál. Dopředu.

2. Udělejte si seznam lidí, s nimiž můžete o svých snech hovořit. Jací lidé by vám mohli rozumět? Zkuste se seznámit s lidmi, kteří mají podobné zájmy. Pokud vás baví malovat, vyhledejte malířskou skupinu a tak podobně.

3. Zamyslete se nad tím, kam byste vlastně chtěli dojít. Co byste chtěli vytvořit? Čeho dosáhnout? Co nejlepšího se může stát? Mějte jasně vytyčený cíl a jasný plán.

4. Buďte otevření k ostatním. Kreativní lidé bývají empatičtí a rádi si vzájemně pomáhají. A ve více lidech jde často ledacos zvládnout snadněji.