12 vlastností, které bychom rádi viděli u životního partnera

Vím vůbec, jakého partnera chci?

„To je teda otázka,“ možná napadne někoho z vás. „Když ho hledám, tak asi vím, jak by měl vypadat a které vlastnosti chci, abych u něj objevil/a“, můžete odpovědět. Nic není ovšem tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. V případě výběru životního partnera to platí úplně stejně. Tedy za předpokladu, že partnera neměníme jako například prádlo nebo věc, která nám dosloužila a rychle ji potřebujeme nahradit novou.

Jak na to, abychom podchytili vlastnosti důležité pro výběr partnera?

1. Začneme u sebe

Pokuste se zamyslet, co pro vás skutečně znamená pojem potenciální životní partner. Pokračujte tím, že si ujasníte, jaká jsou vaše očekávání a představy. Je dobré si říci, že žádný správný ani zaručený recept na výběr životního partnera neexistuje, ale významnými pomocníky vám mohou být váš rozum a intuice, nikoliv rozum, pocity a doporučení druhých lidí – maminky, tetičky a jiných.

2. Buďte sami sebou

Při výběru životního partnera platí ověřené doporučení. Být upřímný a sám sebou je to nejlepší, co můžete udělat. Stojíte před závažným rozhodnutím a jistě si nepřejete, abyste nakonec žili s tím, že se vám sice podařilo potlačit vaše pocity, představy a očekávání, ale ve výsledku byste pak žili s někým, s kým vám to nebude vyhovovat.

3. Vzájemný respekt ve vztahu je kořením pro úspěch

Úcta, tolerance, respekt a laskavost jsou vlastnostmi, které byste při výběru životního partnera měli rozhodně hledat. Nejde o vlastnosti, které jsme vidívali ve filmech pro pamětníky nebo o nich četli v červené knihovně. Bez vzájemného respektu, laskavosti a úctě k sobě nemá vztah šanci na úspěch.

4. Životní partner by měl stát při vás

Určitě nechcete, aby životní partner řešil vaše problémy, což ani dost dobře nejde. Jde tady o to, aby váš potencionální životní partner měl schopnost jisté empatie. Měl by být tím, kdo ve vašich problémech stojí při vás. Podporuje vás, ale je hlavně schopen si všimnout, že vůbec nějaký problém máte. Zaměřte se proto na tuto nesmírně důležitou vlastnost životního partnera.

5. Manipulaci nebrat

Při výběru životního partnera buďte opatrní v případě, že pociťujete z jeho strany projevy manipulace. Pozitivní životní partner by určitě měl být ochoten k ústupkům (adekvátním dané situaci), mírnosti a toleranci. Především si pohlídejte projevy, které by vás mohly upozornit na to, že máte co k dočinění s manipulátorem.

6. Nehledejte ideálního partnera

To se vám nepodaří, nelze takového najít. Mějte na paměti, že každý máme své menší či větší chyby. Nyní se váš potencionální životní partner může jevit a jistě jeví jako úžasný, ale po čase můžete zjistit, že je tu něco, co vám na něm vadí. Doporučuje se napsat si, co vy vnímáte jako opravdové hodnoty, které jsou pro vás důležité a zda je partner také má. Všichni máme mouchy, nedostatky vašeho životního partnera byste však měli být schopni bez problémů tolerovat.

7. Vzájemné sdílení

Využijte všech chvil, kdy jste spolu ke sdílení vašich pohledů na život. Naučte se naslouchat, ale zároveň si bedlivě všímejte, zda je touto důležitou vlastností – nasloucháním – vybaven také váš partner.

8. Umění se odpoutat

Všímejte si, zda je váš životní partner schopen respektovat vás takové, jací jednoduše jste. Zda umí přijmout, že jste sami sebou a je schopen vám vůbec dovolit být sami sebou. Pokud ano, máte cestu k rozhodnutí usnadněnu.

9. Vhodný životní partner je dar

Proto, abychom mohli říci, že náš životní partner má vlastnosti, které si přejeme, je zapotřebí také něco dělat. Pokud se vy chováte k partnerovi otevřeně, jistě očekáváte, že se on nebude k vám chovat lehkovážně a hlavně vás nebude brát jako samozřejmost. Važte si svého vztahu s partnerem a snažte se vypozorovat, zda si on také váží vás. Vhodný životní partner je totiž dar, nikdy nejde o samozřejmost.

10. Partner by neměl jen brát, ale také dávat

Snažíte se každý den udělat něco pro svého partnera? Třeba i úplnou maličkost? Pokud ano, je to jen chvályhodné. V ideálním případě by ovšem samozřejmě do vztahu měli své úsilí investovat oba.

11. Společné zájmy

Asi každý z vás má své zájmy a koníčky. Je něco, co můžete dělat společně se svým partnerem? A je on ochoten skrz společné zájmy vztah utužovat? Jistě jde o další vlastnost, kterou byste u svého životního partnera uvítali.

12. Společné plány do budoucna

Určitě by vás potěšilo, kdybyste zjistili, že váš potencionální životní přítel s vámi počítá i v plánování své budoucnosti. Pozor však na plánovače typu pana Nádeníčka z jednoho nám známého českého filmu. Abychom v konečném důsledku našim partnerem neměli přesně na den naplánováno i početí dítěte. A běda, když by nám to podle předem vytvořeného plánu nevyšlo! Takhle si jistě většina lidí společné plánování budoucnosti nepředstavuje. A životního partnera už vůbec ne.